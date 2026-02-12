Monsano Miracolo – Neue Single „Immer noch und immer mehr“

Eine Ode an die wahre Liebe

Mit seiner neuen Single „Immer noch und immer mehr“, die am 20. Februar 2026 erscheint, präsentiert der KI-Act Monsano Miracolo einen Song, der Herz und Seele gleichermaßen berührt. Es ist ein moderner Schlager mit der emotionalen Tiefe und Wärme jener großen 90er-Jahre-Hits, die bis heute Generationen verbinden.

Bereits die ersten Takte machen deutlich, wohin die Reise geht: Ein warmes, sehnsuchtsvolles Saxophon eröffnet den Titel, getragen von akustischen Instrumenten und einer fein abgestimmten Produktion aus der Feder des Songwriters und Produzenten Mirco Clapier. Statt kurzlebiger Trends setzt das Team bewusst auf echte Instrumente, organische Arrangements und eine Atmosphäre voller Nähe und Nostalgie. Gitarren, Klavier, kombiniertes Schlagzeug und das prägnante Saxophon verschmelzen zu einem ehrlichen Klangbild, das sich im Refrain kraftvoll und dennoch stilvoll entfaltet.

„Immer noch und immer mehr“ ist die erste Single-Auskopplung aus dem kommenden zweiten Studioalbum „Jetzt oder nie!“, das im Frühsommer 2026 erscheinen wird. Der Song erzählt von einer Liebe, die bleibt – über Jahre hinweg, über Entfernungen und selbst über Verluste hinaus. Es geht um Erinnerungen, die nicht verblassen, um Gefühle, die sich nicht abschütteln lassen, und um die Erkenntnis, dass wahre Liebe nicht endet, nur weil Wege sich trennen.

Zeilen wie „Ich seh“ dein Lächeln in den Wolken, hör“ dein Herz im Wind so klar“ oder „Die Welt dreht weiter, Jahr um Jahr, doch mein Herz bleibt, wo du warst“ zeigen die poetische Handschrift Clapiers. Der Text ist bewusst schlicht gehalten und gewinnt gerade dadurch an Stärke. Monsano Miracolo transportiert diese Emotion mit beeindruckender Authentizität. Seine warme, charaktervolle Stimme verleiht dem Titel eine Tiefe, die im modernen Schlager selten geworden ist.

Die besondere Verbindung aus künstlicher Intelligenz und menschlicher Komposition schafft hier einen Sound, der zeitgemäß und zugleich zeitlos wirkt. Es geht nicht um schnelle Chart-Erfolge, sondern um bleibende Wirkung. Der Refrain entwickelt sich behutsam, bleibt im Ohr und entfaltet mit jedem Hören eine neue emotionale Facette.

Die Spannung auf das Album „Jetzt oder nie!“ wächst weiter. Bis April 2026 folgen mit „Das ist die Erinnerung“ und „Ich zeig dir am Horizont“ zwei weitere Vorboten. Das Werk verspricht opulente Arrangements mit echten akustischen Instrumenten und eine klare Hommage an den Schlager der erfolgreichen 90er-Jahre – neu interpretiert, ohne seine Wurzeln zu verlieren.

Songwriter Mirco Clapier, der in der Vergangenheit unter anderem mit Jogl Brunner (Brunner & Brunner) zusammenarbeitete, ließ wertvolle musikalische Impulse in die Produktion einfließen. Das große Finale der Album-Preview bildet der über vier Minuten lange Party-Schlager „Auf die vollen 40 Jahre“. Der Titel verbindet Reflexion und Lebensfreude zu einem kraftvollen Bekenntnis zur eigenen Geschichte. Zwischen Narben, Lachen, Fehlern und Neuanfängen entsteht ein Song, der nicht nur zum Tanzen, sondern auch zum Innehalten einlädt. Wenn es dann heißt „Ab auf die Tanzpiste!“, wird klar: Dieser Titel hat echtes Hitpotenzial.

„Immer noch und immer mehr“ setzt ein starkes musikalisches Statement. Der Song ist emotional, hochwertig produziert und fügt sich nahtlos in die Reihe großer Schlagerklassiker ein. Ob im Radio, auf der Bühne oder im ganz persönlichen Moment – dieser Titel hat das Potenzial, viele Herzen zu erreichen.

Die neue Single „Immer noch und immer mehr“ ist ab dem 20. Februar 2026 auf allen gängigen Download- und Streamingportalen erhältlich. Das Album „Jetzt oder nie!“ erscheint im Frühsommer 2026.

Willkommen bei Deine Schlagerwelt – dem ultimativen Radio für alle Schlagerfans! Entdecken Sie die faszinierende Welt der Schlager- und Deutsch-Pop Musik, von den neuesten Hits bis hin zu den unvergesslichen Klassikern. Hier erleben Sie die Magie zeitloser Melodien, Radiosendungen, News aus der Schlagerwelt, Votings, Verlosungen, Musikwünschen und vieles mehr.

Kontakt

Deine Schlagerwelt

Mirco Clapier

Augustin-Rösch-Str. 23

80935 München

08992650963



http://www.deineschlagerwelt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.