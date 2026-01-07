monocene veröffentlichen Debütalbum „More Than I Own“

Erstes Studioalbum der deutsch kroatischen Alternative Rock Band erscheint am 24.01.2026

ATTENDORN / MEINERZHAGEN – Am 24. Januar 2026 veröffentlichen monocene ihr Debütalbum More Than I Own. Entstanden zwischen dem Winter 2024 und Herbst 2025 mit Produzent Mike Jordan, bündelt das Album die gesamte Energie, welche die deutsch-kroatische Alternative-Rock-Band seit ihrer Gründung 2023 ausmacht. Hinter monocene stehen Joerg Grote (Gesang und Gitarre), Igor Zimic (Bass und Backing Vocals) sowie Stjepan Vukusic am Schlagzeug.

Der Sound: Wucht trifft auf Reduktion

Musikalisch bewegen sich monocene zwischen Alternative Rock, Post-Grunge und Indie. Dabei verzichten sie auf Effekthascherei und setzen stattdessen auf Substanz. Breite Gitarrenwände stehen im Kontrast zu bewusst reduzierten, fast nackten Arrangements. Die Dynamik der Songs ergibt sich nicht allein aus der Lautstärke, sondern aus den Pausen und einer greifbaren emotionalen Dichte.

Die Themen: Was bleibt, wenn alles wegbricht?

Inhaltlich graben monocene tief. Die Texte verarbeiten persönliche und gesellschaftliche Erfahrungen mit Fremdenfeindlichkeit, Flucht und schweren Verlusten. Es geht um den Moment, in dem Sicherheiten zerbrechen, und um den Willen, trotzdem weiterzugehen. More Than I Own ist kein einfaches Tagebuch, sondern eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem, was einen Menschen im Kern ausmacht. Der Albumtitel beschreibt dabei den Widerspruch zwischen materiellem Besitz und tatsächlicher Identität. In einer Welt, die oft nur auf Äußerlichkeiten schaut, setzen monocene auf Haltung und Integrität.

Die Dramaturgie: Von der Zerrissenheit zur Stabilität

Die Tracklist folgt einem klaren Pfad von der inneren Zerrissenheit über die Konfrontation bis hin zu einer vorsichtigen Stabilisierung. Während Songs wie Consider The End oder Was Du Sagst gesellschaftliche Spannungen und Sprachlosigkeit thematisieren, setzt Genau Wie Ich ein wichtiges Zeichen für Empathie. Der Song betont, dass wir Menschen trotz aller Unterschiede im Kern gleich sind und diese Vielfalt als Stärke begreifen sollten. Den Gegenpol dazu bildet Follow the Sun, das nach innen blickt und aus einer persönlichen Krise heraus entstand, die für die Band zum Wendepunkt wurde.

Fazit: Ein Debüt mit Narben

Nach der EP Superior und den Vorab-Singles markiert More Than I Own den vorläufigen Höhepunkt ihrer Entwicklung. Es ist ein Debüt ohne jugendliche Naivität, getragen von Lebenserfahrung, Reflexion und dem Mut, keine einfachen Antworten zu geben.

More Than I Own erscheint am 24.01.2026 auf allen gängigen Streaming-Plattformen.

Über monocene:

Die deutsch-kroatische Formation wurde 2023 gegründet. Zur Besetzung gehören Joerg Grote (Gesang/Gitarre), Igor Zimic (Bass/Backing Vocals) und Stjepan Vukusic (Schlagzeug). Mit ihrer Mischung aus melancholischem Alternative Rock und tiefgreifenden, persönlichen Texten haben sich monocene bereits mit ihrer ersten EP einen Namen in der Independent-Szene gemacht.

