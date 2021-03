Monin launcht Bio-Sirup

Ausgewählte Monin Sirupe jetzt auch in Bio-Qualität

Ab sofort sind 6 ausgewählte MONIN Sirupe auch in Bio-Qualität erhältlich: Die Topseller Vanille, Caramel, Mandel – für heiße und kalte Kaffee-Spezialitäten, z.B. Iced Latte, Milkshakes sowie Erdbeere, Grenadine, Zitrone für Cocktails, alkoholfreie Drinks, Homemade Lemonades, Frozen Yoghurt, Desserts u.v.m. Zielgruppe für die neue Bio-Sirup-Linie sind sowohl professionelle Anwender als auch die aufgrund der Pandemie stark gewachsene Gruppe der Home-User. Die Distribution der neuen Linie erfolgt über den deutschen Monin Exklusiv-Importeur, die Firmengruppe Vinco Import / Bernard-Massard in allen Vertriebskanälen, LEH, Getränkefachhandel, C+C, Gastro…

Vinco-Import Firmenchefin Sabine Immelnkemper sieht gute Chancen für eine erfolgreiche Markteinführung: “Wir haben ein hochwertiges Produkt und profitieren vom positiven MONIN-Marken-Image sowie von steigender Nachfrage nach Bio-Qualität. Der Konsument will sich und der Umwelt etwas Gutes tun. Darüberhinaus möchte er mehr Transparenz beim Produktionsprozess und den Rohstoffen. Dafür sorgen die Bio-Zertifizierung und die damit verbundenen strengen Kontrollen.”

-Link zur Website mit Produktinfos https://www.monin-shop.de/produkte/monin-bio-sirup/

-Link zum Monin Blog http://www.monin-sirup.de/monin-bio-sirupe/

Die Firmengruppe Vinco Import ist in Trier ansässig. Neben Bernard-Massard Sekt vertreibt das Unternehmen ein breites Portfolio an internationalen Weinen aus Europa und Übersee im Einzelhandel, Getränke-Fachhandel und in der Gastronomie. Darüberhinaus ist die Vinco Import GmbH deutscher Exklusiv-Importeur von Monin Sirup, dem Weltmarktführer bei Profi-Sirupen.

