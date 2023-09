Jahreskongress des Rednerverbandes in Potsdam: Monika Matschnig und Markus Hofmann werden in die Hall of Fame der German Speakers Association aufgenommen

München/Potsdam) Unter dem Motto „ROCK THE STAGE. Der Vielfalt eine Bühne geben“ trafen sich vom 7. bis 9. September deutschsprachige und internationale Businessredner und Referentinnen aus Wirtschaft, Medien, Weiterbildung und Gesellschaft zu Vorträgen, Workshops und fachlichem Austausch. Die German Speakers Association (GSA) versammelte mehr als 300 Branchenvertreter im Potsdamer Dorint zum alljährlichen Jahrestreffen.

Im Rahmen der feierlichen Gala am Samstagabend wurden erneut zwei Persönlichkeiten in die „Hall of Fame“ der GSA aufgenommen. Die „Hall of Fame“ ist die höchste Auszeichnung der German Speakers Association. Sie spiegelt die außerordentliche Anerkennung, den Respekt und die Bewunderung der Mitglieder der GSA sowie der gesamten Weiterbildungsbranche wider. Der Zutritt zur GSA-Ruhmeshalle ist eine Lebensauszeichnung für Redner und Rednerinnen, die mit einer ausgezeichneten Reputation, einer herausragenden Persönlichkeit sowie einer exzellenten Präsentationsperformance und Referentenqualität punkten.

Geehrt wurde zunächst Monika Matschnig. „Wirkung. Immer. Überall.“: Unter diesem Motto begeistert die wohl führende Expertin für Körpersprache im deutschsprachigen Raum ihre Zuhörer in mehr als 100 Vorträgen pro Jahr. Die gebürtige Österreicherin ist Diplom-Psychologin, Therapeutin, Gastrednerin an Universitäten, Bestsellerautorin und ehemalige Leistungssportlerin. Neben der Vortragsbühne ist Monika Matschnig auch im Seminargeschäft und Coaching aktiv und macht Führungskräfte in Sachen Wirkung und Ausstrahlung fit für ihre alltäglichen Bühnen. In TV und Radio liefert sie regelmäßig pointierte Analysen von Politikern und Prominenten.

Die Laudatio zur Ehrung hielt der renommierte Redner Dr. Freiherr Marco von Münchhausen, ebenfalls Member der GSA und auch Mitglied in der Hall of Fame des Verbandes: „Den Beruf hat Monika Matschnig aus Leidenschaft gewählt, sie wollte den Menschen etwas mitgeben. Sie wollte ihre Chancen vergrößern. Neben der sehr großen Professionalität und Kompetenz faszinieren mich ihre Vielseitigkeit, ihre Kollegialität, ihre Großzügigkeit und ihre Großherzigkeit. Monika hat die Hall of Fame verdient, und die Hall of Fame hat Monika verdient!“

Zudem wurde Gedächtnistrainer Markus Hofmann in die Hall of Fame berufen. Hofmann zählt zu den „bemerkenswertesten“ Gedächtnisexperten Europas, ist Träger des Deutschen Weiterbildungspreises, Bestsellerautor, Keynote-Speaker und Lerncoach-Ausbilder. Er hat bereits über 350.000 Menschen in seinen Vorträgen, Seminaren und Workshops zu einem besseren Gedächtnis verholfen und zählt in der Speakerszene zu den besten Rednern überhaupt.

Laudator Michael Rossie, der im Rednerverband mehr als zehn Jahre als Vizepräsident und zwei Jahre im Vorstand engagiert war, würdigte in einer sehr launigen, persönlichen Rede Markus Hofmanns Wirken: „Markus ist wahnsinnig kommunikativ; er ist der wahre Bruder von Tom Sawyer, der den Zaun streichen muss und die anderen Kinder dazu kriegt, den Zaun zu streichen und auch noch dafür zu bezahlen. (…) Heute passiert etwas, was richtig ist. Heute kommt der Haken in die Öse. Heute kommt der Deckel auf den Topf. Wenn jemand in die Hall of Fame gehört, dann er. Das neue Mitglied der Hall of Fame der German Speakers Association ist mein Freund Markus Hofmann!“

Die German Speakers Association e.V. ist der führende Berufsverband für professionelle Redner, Trainer und Coaches im deutschsprachigen Raum. Über den Dachverband Global Speakers Federation (GSF) ist die GSA mit mehr als 6.000 Experten im Netzwerk weltweit verbunden. Sie vereint Experten der verschiedenen Sparten, die eines gemeinsam haben: die Wissensvermittlung an ein Publikum. Mit der GSA wurde ein Berufsverband für professionelle Speaker geschaffen, um von den Besten zu lernen, Ideen und Erfahrungen auszutauschen sowie dem Wert der Rede in der Gesellschaft Anerkennung zu verschaffen. https://germanspeakers.org/

Firmenkontakt

German Speakers Association e.V.

Klaus Dombrowski

Gerner Str. 7

80638 München

+49 (0)89 21 54 872-0



https://www.germanspeakers.org

Pressekontakt

PS:PR Agentur für Public Relations GmbH

Petra Spiekermann

Weißer Str. 115

50996 Köln

+49 (0)221 77 88 98-0



https://www.pspr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.