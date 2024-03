Monika Manzl ist Interim Managerin des Jahres

Salzburg, 15.03.2024. Die Dachorganisation Österreichisches Interim Management (DÖIM) ist die nationale Plattform von und für Professionals im Bereich Interim Management, deren Zweck die Bekanntmachung und Förderung des Berufsbildes des Interim Managers, Erfahrungsaustausch und Networking unter den Mitgliedern sowie die Einhaltung von Qualitätsstandards ist. Jedes Jahr kürt die DÖIM die „Interim Manager des Jahres“.

Die von der DÖIM in Österreich initiierte Branchenauszeichnung „Interim Manager des Jahres“ gilt in der Wirtschaft als Signal für modernes Leadership und Management. Die Auszeichnung wird jährlich auf der Konferenz für Interim Management (KIM) in Salzburg verliehen. Bei der Wahl der Gewinner handelt es sich um Interim Manager, die sich durch herausragende Ergebnisse für die Kunden und eine höchst professionelle Arbeitsweise auszeichnen.

In diesem Jahr verlieh der Branchenverband die Auszeichnung der Interim Managerin Mag.a Monika Manzl. Die Expertin für Finance und Sanierung wurde für ihr herausragendes Engagement in einem bedeutenden Projekt mit dem Titel „Zwischenspiel mit Steilvorlage – Interim Controlling in einem renommierten Familienkonzern in Tirol“ ausgezeichnet. Der Vorstandsvorsitzende der DÖIM, Dr. Martin L. Mayr, gratuliert der Siegerin. „Wir kennen Frau Manzl schon viele Jahre. Sie hat einen sehr erfolgreichen Weg als Beraterin und Interim Managerin gemacht, die Auszeichnung ist mehr als verdient,“ so Mayr, und weiter „mit diesem Projekt zeigt Sie auch die Umsetzungsstärke und die Ergebnisse eines Interim Management Projektes!“

Mag.a Monika Manzl verfügt über eine umfangreiche Expertise im Bereich Betriebswirtschaft und zeichnet sich durch ihre praktische Denkweise aus. Sie hat ihr Fachwissen in Rechnungswesen und Controlling über einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren erworben. Nachdem sie fast ein Jahrzehnt lang in einer mittelständischen Firma in leitender Position tätig war, sowohl im Finanz- als auch im Personalbereich, gründete sie ihr eigenes Beratungsunternehmen. Dabei konnte sie ihr umfassendes Know-how in nahezu allen Branchen der vielfältigen Tiroler KMU-Landschaft einbringen.

Der Auftrag: Interim Controlling im Multitasking-Modus

Der Traditions-Familienkonzern, ansässig in Tirol, hat sich über einen Zeitraum von 60 Jahren vom regionalen Handwerksbetrieb zu einer internationalen Firmengruppe mit einem Jahresumsatz von 3 Milliarden Euro entwickelt. Das Unternehmen agiert im DACH-Raum mit zahlreichen Betrieben in den Sparten Industrie, Tourismus und Immobilien. Aufgrund des schnellen und vielfältigen Wachstums wurden kontinuierlich Anpassungen an den Prozessen vorgenommen. Rechnungswesen und Datenverarbeitung wurden erweitert, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Kurzum, ein äußerst agiles und breit gefächertes Unternehmen.

Der Einsatz als Interim Managerin brachte einige Herausforderungen mit sich. Bei Projektbeginn befand man sich bereits in der Budgetierungsphase, ohne direkte Übergabe vom vorherigen Controller, was zu Wissenslücken führte. Innerhalb von nur 2,5 Monaten mussten Budgets für über 10 Betriebe erstellt und parallel dazu Monatsreports erarbeitet werden.

Mag.a Monika Manzl schildert ihren spannenden Einsatz auf Zeit

„Innerhalb kürzester Zeit mit einer Vielzahl unterschiedlicher und neuer Systeme zu arbeiten, war trotz meiner IT-Erfahrung eine Herausforderung. Das starke Wachstum und personelle Veränderungen hatten zu einer teils inkonsistenten Datenlage geführt, die nun mitten in der Budgetphase nach und nach sichtbar wurde. Unter großem Zeitdruck waren zusätzliche Kontrollberechnungen und eine enge Abstimmung mit den Führungskräften der jeweiligen Betriebe nötig. Das führte bei Beteiligten natürlich auch zu Verunsicherungen, da Bisheriges von mir hinterfragt wurde. Durch ein wertschätzendes Zusammenspiel konnten wir letztlich alle Hindernisse überwinden.“

Mag.a Monika Manzl hat die Herausforderungen gemeistert und übertraf alle Erwartungen

In dieser Phase wurde für Mag.a Monika Manzl deutlich, wie wertvoll es ist, auch in Zeiten moderner IT-Systeme weiterhin Plausibilitätsprüfungen mit „Stift und Papier“ durchführen zu können. Durch ihre langjährige Praxiserfahrung konnte sie schnell erkennen, an welchen Stellen die Zahlenwerke nicht stimmig waren. Im Interim Management ist jedoch nicht nur diese hohe Fachkompetenz gefordert. Da man in einer turbulenten Zeit „einspringt“, bedarf es auch menschliches Gespür und Geschick, um den Auftrag erfolgreich zu Ende zu bringen. Und dies ist der Preisträgerin gelungen!

Inzwischen wurde eine Nachfolgerin für die Position gefunden, und Manzl sorgt noch für einen soliden Wissenstransfer, bevor sie wieder von Bord geht.

Der Preis wurde in diesem Jahr bereits zum achten Mal im Rahmen eines feierlichen Management-Dinners vergeben. Sponsor der Branchenauszeichnung ist forma interim, ein auf die Positionierung, den Marktauftritt und das Marketing spezialisierter Dienstleister für Interim Manager. Die Gewinner werden auf der Website www.interimmanager-des-jahres.at mit ihren Projekten vorgestellt.

Über die DÖIM:

Die Dachorganisation Österreichisches Interim Management – DÖIM ist eine nationale Plattform von und für Professionals im Bereich Interim Management. Unser Zweck ist die Bekanntmachung und Förderung des Berufsbildes des Interim Managers, Erfahrungsaustausch und Networking unter den Mitgliedern sowie die Einhaltung von Qualitätsstandards.

Einerseits steht die Wahrung und Förderung der beruflichen und wirtschaftlichen Interessen unserer Mitglieder sowie die Professionalisierung des Interim Managements in Österreich im Mittelpunkt. Andererseits wollen wir uns als junge Interessenvertretung österreichischer Interim Manager und Vermittlungsagenturen (Provider) für eine konsequente Qualitätssicherung und die Organisation von Qualifizierungsangeboten einsetzen. Wir wollen Branchenstandards definieren und den Wissenstransfer unter den Mitgliedern fördern.

Wir betreiben ein aktives Lobbying für unsere Branche, durch das Knüpfen und Unterhalten von Kontakten mit Vertretern von nationalen und internationalen Fach- und Berufskreisen, politischen Parteien und Aus- und Weiterbildungsstätten.

Die Mitgliedschaft in der DÖIM gilt als Ausweis für hohe Qualität im Interim Management, sowohl für Interim Manager als auch für Provider und Sozietäten.

www.döim.org

Über Mag.a Monika Manzl:

Nach knapp 10 Jahren Führungstätigkeit (Finanzen und Personal) in einem mittelständischen Unternehmen hat Monika Manzl ihr eigenes Consulting-Unternehmen gegründet. Mit 40 Jahren Fach-Know-how und 25 Jahren Beratungserfahrung kann sie ihren Kunden auch in turbulenten Situationen Sicherheit geben.

Ihr Beratungsschwerpunkt liegt bei Unternehmen in der Krise oder starken Wachstums- und Veränderungsprozessen. Als Controlling-Profi hat sie die Zahlen stets im Griff. Ihre Erfahrung in der Unternehmensführung gibt sie als wertschätzender Sparringpartner weiter. Agilität, Verhandlungsstärke und Sozialkompetenz konnte sie bei vielen erfolgreichen Sanierungen unter Beweis stellen.

Zertifizierungen, darunter der CTE (Certified Turnaround Expert) und CMC (internationales Gütesiegel für Unternehmensberater) bestätigen das hohe Beratungsniveau.

Kunden schätzen ihre Hands-on-Mentalität und den Einsatz anwendungstauglicher Instrumente.

www.manzl-consulting.com

Über forma interim – Marketing für Macher:

forma interim, Spezialist für die Positionierung und das Eigenmarketing von Interim Managern, unterstützt Interim Manager – und die, die es werden wollen – in den vier Bereichen (1) Beratung und Information über den Interim Management Markt, (2) Ausarbeitung bzw. Schärfung der Positionierung als Interim Manager, (3) Professioneller Marktauftritt mit Logo, Geschäftsausstattung, Social-Media-Profilen, Website, Fotoshooting usw. sowie (4) Wirksames Marketing: Konzeption und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Marketingaktionen.

forma interim wird geführt von Malte Borchardt (Jahrgang 1970). Er ist dem Interim-Management-Markt bereits seit 2003 intensiv verbunden. Viele Jahre hat er die Dachgesellschaft Deutsches Interim Management (DDIM) als Dienstleister unterstützt. Parallel war er immer wieder selbst interimistisch in Marketing- und Kommunikationsprojekte eingebunden. Der gelernte Bankkaufmann hat BWL an der Universität Münster studiert bevor er sich nach ersten Stationen in Internet-Startups im Jahr 2003 selbständig gemacht hat. Seit 2015 gibt es das Angebot von forma interim.

www.forma-interim.de

Über Mag.a Monika Manzl:

Nach knapp 10 Jahren Führungstätigkeit (Finanzen und Personal) in einem mittelständischen Unternehmen hat Monika Manzl ihr eigenes Consulting-Unternehmen gegründet. Mit 40 Jahren Fach-Know-how und 25 Jahren Beratungserfahrung kann sie ihren Kunden auch in turbulenten Situationen Sicherheit geben.

Ihr Beratungsschwerpunkt liegt bei Unternehmen in der Krise oder starken Wachstums- und Veränderungsprozessen. Als Controlling-Profi hat sie die Zahlen stets im Griff. Ihre Erfahrung in der Unternehmensführung gibt sie als wertschätzender Sparringpartner weiter. Agilität, Verhandlungsstärke und Sozialkompetenz konnte sie bei vielen erfolgreichen Sanierungen unter Beweis stellen.

Zertifizierungen, darunter der CTE (Certified Turnaround Expert) und CMC (internationales Gütesiegel für Unternehmensberater) bestätigen das hohe Beratungsniveau.

Kunden schätzen ihre Hands-on-Mentalität und den Einsatz anwendungstauglicher Instrumente.

www.manzl-consulting.com

Firmenkontakt

Manzl Consulting Ges.m.b.H. & Co. KG

Monika Manzl

Vogelweiderstraße 20c

A-6300 Wörgl

+43 (0) 676 841 912 200



https://www.manzl-consulting.com

Pressekontakt

Dachorganisation Österreichisches Interim Management

Martin L. Mayr

Biberngasse 3

A-5020 Salzburg

+43 662 840 662



https://www.döim.org

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.