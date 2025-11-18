Moneymaker Walter Temmer: Wie ein Steirer zur ARD-Hauptfigur wurde

Leibnitz – Mit seiner beeindruckenden Karriere hat sich Walter Temmer einen Platz in der ARD-Dokumentation „Moneymaker Walter Temmer – Vom schlechten Schüler zum Selfmade-Millionär“ gesichert. Der Unternehmer aus der Südsteiermark steht stellvertretend für jene Generation von Selfmade-Unternehmern, die Mut, Timing und digitales Verständnis vereinen.

Temmer begann Anfang seiner 20er mit dem Handel von Domains, lange bevor das Internet als Wirtschaftsraum anerkannt war. Heute ist er Gründer und Inhaber von mehr als 40 Firmen/Beteiligungen, darunter Immobiliengesellschaften, Marketing-Agenturen und Medienplattformen.

Seine Temmer Methode ist inzwischen weit über Österreich hinaus bekannt. Das Konzept vereint Marketing-Struktur, Markenaufbau und Digitalisierung. Zahlreiche Betriebe nutzen sie, um Kunden zu gewinnen und Umsätze zu steigern – darunter auch die ESS Group, deren Erfahrungen in der ARD-Doku zitiert werden.

Über temmercity.com vermietet und entwickelt Walter Temmer moderne Wohnprojekte, während ichkaufedeineimmobilie.com Eigentümern beim Verkauf unterstützt. Mit medien.com gibt er Unternehmen die Möglichkeit, mediale Präsenz aufzubauen und Reichweite zu generieren.

Privat lebt Temmer mit seiner Partnerin Susi, die selbst Unternehmerin ist, und Hund Heidi. Beide führen ein gemeinsames Geschäfts- und Privatleben, das für gegenseitige Unterstützung und Lebensfreude steht.

Die ARD würdigt Temmers Weg als Beispiel dafür, wie visionäres Denken und konsequente Umsetzung aus einem jungen Steirer eine Hauptfigur des europäischen Unternehmertums machten.

Jetzt die Doku ansehen und weitere Infos zu Walter Temmer erfahren: www.waltertemmer.com.

