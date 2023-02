MonApp – Der nächste Schritt für Digital Signage Lösungen am PoS

Proaktives Monitoring- und Steuerungstool von NEXGEN smart Instore

Mit der MonApp liefert die NEXGEN smart instore ein proaktives Monitoring- und Steuerungstool. Die Lösung schafft es, die Themen Energiemanagement, Predictive Support & Maintenance wie Proof-of-Play miteinander zu vereinen. Damit schließen die Karlsruher Digitalisierungsexperten eine bisher vernachlässigte Lücke im professionellen Betrieb von Digital Signage-Lösungen.

Die Angebote rund um Digital Signage und Add-on Module steigen täglich. Durch Hersteller, die neben professionellen Digital Signage Geräten auch Monitoring-Lösungen anbieten. Durch Software-Anbieter, die innerhalb Ihrer Suite entsprechende Add-on-Funktionalitäten zur Verfügung stellen.

„Unterm Strich stehen Entscheider aktuell vor der Entscheidung, Hopp oder Top! Entscheidungen für die richtige Hardware und Software müssen wohlüberlegt sein, denn beides spielt oftmals nur mit Einschränkungen im selben Team“, so Thomas Grundmann, Geschäftsführer der NEXGEN smart instore. „Da kann ein simpler Hardwarewechsel oder eine Prozessveränderung schon zum finanziellen Großprojekt werden.“

Dabei sollten ein schneller Plug & Play-Betrieb, intuitive Bedienung und eine einfache Anpassung an die vorhandenen Systeme im Fokus stehen.

MonApp von NEXGEN smart instore GmbH So sehen das die Experten für digitale Lösungen am PoS auch und haben inhouse Ihre Lösung MonApp am Kunden entwickelt.

MonApp ist ein proaktives Monitoring- und Steuerungstool. Die Lösung schafft es, die Themen Energiemanagement, Predictive Support & Maintenance wie Proof-of-Play miteinander zu vereinen.

„Unsere Kunden brauchen intelligente Schnittstellen und Lösungen, um richtige Inhalte, Preise oder Workflows zu orchestrieren“, erklärt Thomas Grundmann. „Da war es ein logischer Schritt, aus den Bedürfnisse eine Lösung mit unseren Kunden zu entwickeln.“

Im Gegensatz zu traditionellen Digital Signage Content Management Systemen (CMS) ermöglicht es die MonApp, in Echtzeit Informationen über alle vorhandenen Digital Signage Systeme zu sammeln und zu verarbeiten. Durch die proaktive Steuerung und Störungsbehebung der Systeme wird die Effizienz und Verfügbarkeit nachweislich optimiert. Sie sparen Zeit und Kosten.

Der Lösung ist es unter anderem möglich über Energieprofile die Digital Signage Systeme passend der Kundenströme und Wetter zu steuern. Das führt zu einem optimalen Energiemanagement am PoS und mehr Umsatz in der Kasse, ohne an Qualität einzubüßen oder Systeme zu früh auszuschalten.

Die Lösung kommuniziert einfach über API mit allen verbundenen Systemen innerhalb der gewünschten Systemlandschaft. MonApp arbeitet systemübergreifend mit allen Betriebssystemen und Hardwareherstellern zusammen. Es wird keine zusätzliche Hardware oder aufwendige Softwareimplementierung benötigt.

Mehr zur MonApp unter MonApp von NEXGEN smart instore oder auf der EuroShop Halle 4 Stand C46.

NEXGEN smart instore ist ein führender Experte für digitale Lösungen am PoS, die sich auf die Digitalisierung des Handels spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet Lösungen für Händler und Marken, um Touchpoints am PoS sinnvoll miteinander zu verbinden. Deswegen vertrauen der NEXGEN smart instore namhafte Handels- und Dienstleistungsunternehmen, im gesamten DACH-Gebiet und in Teilen Europas, die Betreuung Ihrer Standorte an. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie die EDEKA, DEPOT, tegut und die sonnenklar.TV Reisebüros (FTI-Gruppe).

Firmenkontakt

NEXGEN smart instore

Nicole Hilkert

Zur Gießerei 12

76227 Karlsruhe

+49 721 619 069 0

hallo@nexgen-si.de

http://www.nexgen-si.de

Pressekontakt

Vitamin11 Marketingberatung

Gina Nauen

Ulrich-Kaegerl-Str. 19

94405 Landau

09951600601

gina.nauen@vitamin11.de

http://www.vitamin11.de

Bildquelle: www.nexgen-si.de