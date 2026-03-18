Molkerei Alois Müller erweitert Ayran Sortiment mit Müller Ayran Limited Edition

Mehr Ayran für Alle!

Aretsried, 18.03.2026 – Dieser Sommer wird erfrischend: Die Molkerei Alois Müller erweitert ihr Ayran-Sortiment um zwei limitierte Varianten, die den Klassiker aus Joghurt, Wasser und Salz um neue, authentisch-aromatische Geschmacksnuancen ergänzen. Von April bis einschließlich September sorgen Müller Ayran & Minze sowie Müller Ayran & Gurke in der 500-ml-rPET-Flasche für frische Genussmomente und echte Abwechslung im Kühlregal.

Ayran als erfrischendes Kultgetränk aus Joghurt, Wasser und einer Prise Salz ist aus den deutschen Kühlregalen nicht mehr wegzudenken. Ob pur als schnelle Erfrischung oder zu herzhaften Speisen: Sein mild-cremiger, leicht salziger Geschmack macht ihn zum perfekten Begleiter. Besonders an warmen Tagen sorgt Ayran dank seiner angenehm kühlen, cremigen Konsistenz schnell für eine wohltuende Abkühlung.

Erfrischung neu gedacht

Aromatische Kräuterfrische mit Urlaubsgefühl: Minze ist ein zentraler Bestandteil der orientalischen Küche – erfrischend, klar und zugleich überraschend vielseitig. Müller Ayran & Minze vereint feine Minznoten mit der cremigen Konsistenz des Müller Ayran. Schon beim ersten Schluck entfaltet sich ein leichter, frischer Charakter, der an sommerliche Vorspeisen, kalte Mezze-Platten oder entspannte Grillabende erinnert. Die fein abgestimmte Minznote verleiht dem Getränk eine überraschende Tiefe und macht es gleichzeitig angenehm leicht.

Sommerliche Leichtigkeit bei jedem Schluck: Der Müller Ayran & Gurke verbindet die Cremigkeit des Ayrans mit knackiger Gurkenfrische zu einer harmonischen Geschmackskombination, die Lust auf heiße Sommertage macht. Ob alleine, zu leichten Snacks oder einfach für zwischendurch – diese Kombination bringt den Sommer direkt in die Flasche. Jetzt heißt es nur noch: aufdrehen, zurücklehnen und genießen.

Zwei neue Designs. Ein starker Auftritt.

Auch visuell setzen die beiden limitierten Sorten klare Akzente: Das Packaging greift die typische Müller-Ayran-Optik auf und ergänzt sie um frische, natürliche Designelemente. Während kühle Mint- und Grüntöne die Geschmacksrichtungen Minze und Gurke unmittelbar erlebbar machen, sorgen feine Illustrationen für einen modernen, kultigen Look. Die klar strukturierte 500-ml-rPET-Flasche unterstreicht den erfrischenden Charakter der Limited Edition und schafft gleichzeitig eine starke Präsenz im Kühlregal.

Ayran Limitiert für noch mehr Abwechslung

Ab April heißt es: Noch mehr Ayran für alle! Denn alle Ayran-Liebhaber können sich auf die beiden neuen Sorten Müller Ayran & Gurke sowie Müller Ayran & Minze freuen, die exklusiv in Deutschland erhältlich sind. Die Limited Edition kommt zum UVP von 1,29 EUR zzgl. 0,25 EUR Pfand in den Handel und bietet dank ihrer cremigen Konsistenz, den authentischen Geschmacksnuancen und der leicht salzigen Basis ein erfrischendes Sommererlebnis für zahlreiche Genussmomente.

Weitere Informationen auf der Website von Müller:

www.allesmuelleroderwas.de

1896 von Ludwig Müller gegründet, entwickelte sich die ehemalige Dorfmolkerei ab dem Zeitpunkt der Übernahme des Geschäfts durch Theo Müller im Jahr 1971 zu einer modernen Großmolkerei weiter. Rund 140 Mio. kg Milch werden heute am schwäbischen Stammsitz von der Molkerei Alois Müller zu hochwertigen Milchprodukten veredelt. In vielen Produktgruppen hat Müller mit zahlreichen Innovationen einen Markt überhaupt erst geschaffen. So zum Beispiel bei Buttermilch, Kefir, dem Joghurt mit der Ecke, Milchreis oder Müllermilch. Das Unternehmen hält bis heute in diesen Segmenten Spitzenpositionen. Die Bekanntheit der Marke Müller liegt bei nahezu 100 Prozent und praktisch alle in Deutschland kennen den Slogan: „Alles Müller, oder was?“

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