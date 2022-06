Mokito „BIANCO“ 100% ARABICA – Kaffee in Barista Qualität

Feinste Hochlandbohne in ARABICA Qualität mit Auszeichnung. Preisgekrönt mit einer Goldmedaille auf der Liac 2018 und 2020

Mokito Kaffeebohnen für Espresso, Cappuccino und Co. – Entdecken Sie die Vielfalt der Kaffeespezialitäten

Bei Mokito gibt es verschiedene Kaffees aus Italien. Schätzen Sie die belebende Wirkung und das würzige Aroma eines Espressos? Grundlage ist eine langsame und schonende Röstung der Kaffeebohnen. So entstehen zum Beispiel der Mokito Armonia und der Mokito Intenso. Sie zeichnen sich durch ihren kräftigen Körper und den langanhaltenden Kaffeegeschmack aus. Belohnen Sie sich mit einem unnachahmlichen Espresso wie in Italien. Diese Kaffee-Mischungen eignen sich hervorragend für weitere Spezialitäten wie Latte Macchiato oder Caffe lungo.

Vollmundiger und vielschichtiger Geschmack des Kaffees

Lieben Sie den vollmundigen, vielschichtigen Geschmack der Arabica-Bohne? Dann ist der Mokito 100 % Arabica in Barista-Qualität die richtige Wahl für Ihren Kaffee. Auch dieser Kaffee kann dank der kontrollierten Röstung stark getrunken werden, ohne bitter zu werden. Somit sind die Bohnen eine hervorragende Grundlage für den Kaffee am Morgen. Entdecken Sie diese und viele weitere Kaffee-Spezialitäten in unserem großen Sortiment.

Für den „ARABICA“ Kaffee empfehlen wir eine Zubereitung als Filterkaffee, als auch zu einem leckeren Espresso. Die Hochlandbohne ist sehr säurearm und hat wenig Bitterstoffe, so dass der „ARABICA“ als Filterkaffe oder z. B. French-Press getrunken wird, ohne große Bitterkeit zu bekommen. Je mehr genommen wird desto kräftiger wird er.

Kaffee richtig zubereiten

Wie bereite ich italienischen Kaffee zu? Hier haben Sie viele Möglichkeiten. Wir von der Espressofamily empfehlen , den eigenen Geschmack zu finden. Manche lieben ihren Kaffee mit der French Press – geeignet sind zum Beispiel unser Mokito Arabica oder Intenso Kaffeepulver. Für den Vollautomaten mit seinen vielen Funktionen bieten wir die ganze Bohne. Frisch gemahlen, eignet die sich außerdem für Filterkaffee oder den modernen Cold Brew. Tipp: Verwenden Sie eine Mokito Espresso-Mischung und wählen Sie einen groben Mahlgrad. Ob Sie den Kaffee mit Filter oder mit der Maschine zubereiten – das Ergebnis ist in jedem Fall nur so gut wie die Bohne und ihre Röstung. Vertrauen Sie unabhängig von der Zubereitung auf unsere Top-Qualität von echtem italienischem Kaffee.

Die Espressofamily vertreibt Mokito Kaffeebohnen, Filterkaffee. Mokito Schokolade und Espressomaschinen. Cappuccino Tassen, Espresso Tassen bis hin zum kompletten Zubehör für die erfolgreiche Zubereitung eines leckeren Kaffees runden das Angebot ab.

Für das optische Finish für den Cappuccino oder Latte Macchiato bieten wir Barista-Kurse für interessierte Kunden. So entstehen beeindruckende Tulpen, Rosen, Herzen oder Schwäne die schon fast als Kunst bezeichnet werden können.

