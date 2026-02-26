Podcast aus dem Kloster geht durch die Decke

*** PODCAST AUS DEM KLOSTER schießt durch die Decke. *** Erfolgs-Podcast ist bereits in die zweite Staffel 2 gestartet. *** Tausende Hörerinnen und Hörer. ***

Kloster Nütschau. Der monologische Podcast „MÖNCH ÄRGER DICH NICHT“ ist längst mehr als ein Nischenprojekt: Mit tausenden Zuhörerinnen und Zuhörern hat sich der rheinische Mönch zur unverwechselbaren Stimme für spirituell interessierte, oft kirchenferne Menschen entwickelt.

Mit Humor, Selbstentlarvung und spiritueller Tiefe entwickelt sich der Podcast in der zweiten Staffel weiter zum echten Publikumsformat: christlicher Content, der Tausende begeistert, ohne fromme Filterblase oder erhobenen Zeigefinger.

Der Host, Bruder Lukas Boving OSB, nimmt in Staffel 2 die Reibungsthemen unserer Zeit noch direkter in den Blick: Kontaktabbrüche und Funkstille, Willkür und Machtgefühle und wie es sich anfühlt, in der Öffentlichkeit zu seinem Glauben zu stehen, ohne dabei laut oder moralisch zu werden.

Neue Folgen erscheinen immer donnerstags, produziert im Kloster Nütschau in Schleswig-Holstein, dem nördlichsten Kloster Deutschlands und gefördert durch den Pastoralen Innovationsfonds im Erzbistum Hamburg.

