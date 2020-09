Möbel nachhaltig? Das Design von ellenberger ist aufregend umweltbewusst

Lange Zeit fiel der Möbelbranche zum Thema Nachhaltigkeit nicht viel mehr ein als “Langlebigkeit”. Das will Designer Jannis Ellenberger nun ändern – und meint es ernst damit.

Wer das Thema Nachhaltigkeit vorlebt und konsequent kommuniziert, hat mittlerweile einen deutlichen Wettbewerbsvorteil, denn Umweltbewusstsein steht zunehmend bei vielen Käufern ganz oben auf der Entscheidungsliste. Jedoch: “Der Einfluss,” betont Jannis Ellenberger, “den ich als Designer auf meine Auftraggeber habe – darunter große internationale Möbelmarken – ist naturgemäß nicht ausreichend, um einen ganzen Konzern umzulenken.” Ein wichtiger Grund, warum er vor einigen Jahren sein eigenes Möbellabel gründete. Denn hier kann er die Weichen in Richtung Ökoeffektivität konsequent selbst stellen – und zwar von der Holzernte bis zur Auslieferung an den Endkunden.

Dabei sind seine Möbel alles andere als langweilig. “Bei uns im Unternehmen läuft alles sehr persönlich ab. Das ist uns wichtig und das wissen unsere Kunden sehr zu schätzen!” Und so bekommt der Designer immer wieder mit, dass sich seine Kunden regelrecht in ein Möbel verlieben und aus Vorfreude ganz ungeduldig werden. “Das ist großartig!” meint der Designer, “denn jeder ungeduldige Anruf ist auch eine Möglichkeit, die Kundenbeziehung zu stärken.” Die Erfahrung bestätigt, dass regional und nachhaltig gefragt ist.

Die Möbel der ellenberger nachhaltige Betten Kollektionen gibt es seit kurzem nur noch exklusiv im eigenen Onlineshop zu kaufen. “Es mag verrückt klingen, aber wir haben tatsächlich unseren Händlern die Zusammenarbeit aufgekündigt. Es war die einzige Möglichkeit, bei steigenden Produktionskosten in Oberfranken unsere Möbel weiterhin zu fairen Preisen anzubieten.” Wenn Händlermargen nicht mehr einkalkuliert werden müssen, hat das noch junge Label viel mehr Spielraum beim Festhalten an seiner höchsten Prämisse: Nachhaltigkeit.

Denn dass der Bremer Designer es mit der Nachhaltigkeit bei seinen Möbeln ernst meint, hat er bereits unter Beweis gestellt. Sein Nordic Space Bett ging 2018 in der Kategorie Möbel als Gewinner des Green Product Awards hervor und wurde 2019 nominiert für den Bundespreis Ecodesign. Nachhaltige Forstwirtschaft, regionale und handwerkliche Weiterverarbeitung oder kürzeste Transportwege sind da nur einige Aspekte. Darunter natürlich auch die Langlebigkeit der Möbel…

Doch der Designer ist selbstkritisch genug, ihm reicht das noch nicht! Denn auch wenn ein Möbel zum Weitervererben taugt, die Frage nach dem Ende der Lebenszeit stellt sich irgendwann auch bei dem langlebigsten Bett. “Hier wird es dann wirklich spannend.” verrät der Designer begeistert. “Im Grunde müsste ein Hersteller an diesem Punkt sein Produkt zurück nehmen, um all seine Bestandteile entweder auf der biologischen oder der technischen Seite in den Kreislauf zurückzuführen.” Cradle to Cradle heißt das Prinzip und das nächste Projekt im Designstudio von Ellenberger ist eine kleine Möbelserie, die nach C2C zertifiziert werden soll.

Mehr Informationen zu Ellenberger: Nachhaltige Möbel by ellenberger.

