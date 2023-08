Modularer Hausspeicher für sichere Stromversorgung

BLUETTI stellt auf der IFA sein neues Flaggschiff EP760 vor

Stuhr – 18. August 2023 – BLUETTI, einer der führenden Innovatoren im Bereich sauberer Energiespeicherlösungen wird auf der IFA 2023 vom 1. bis 5. September in Berlin sein neues Flaggschiff, den modularen Hausspeicher EP760, zusammen mit anderen wegweisenden Energiespeicherlösungen vorstellen.

Als weltweite Leitmesse für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte zieht sie die IFA-Besucher aus mehr als 130 Ländern an und ist damit die ideale Plattform für BLUETTI, um seine neuesten Innovationen zu präsentieren.

Im Zentrum von BLUETTIs Messeauftritt steht das neue modulare Energiespeichersystem EP760. Es bietet in Kombination mit B500-Erweiterungsbatterien eine flexible Kapazität von bis zu 19,8 kWh. Als unterbrechungsfreie Stromquelle kann der EP760 im Falle eines Stromausfalls innerhalb von 10 ms umschalten und fungiert dann als vollständig autarke Insellösung, solange kein Strom aus dem öffentlichen Netz zur Verfügung steht. Die kurze Reaktionszeit und die einphasige Leistung von 7600 W geben Hausbesitzern die Gewissheit, dass alle Haushaltsgeräte, einschließlich empfindlicher Geräte und großer Energiefresser wie z.B. Kühlschränke, ohne Unterbrechungen weiterarbeiten. In Kombination mit einer PV-Anlage ermöglicht das EP760-System Hausbesitzern, kostenlose Solarenergie mit einer maximalen Leistung von bis zu 9000 W zu speichern. BLUETTI stattet all seine Systeme mit langlebigen LiFePO4-Batterien aus.

BLUETTI zeigt neben seinen modularen Hausspeicher-Systemen auch mittlere und kleine Generatoren für verschiedene Anwendungen. So eignen sich die Powerstation AC60 und das vielseitige Kraftpaket AC180 besonders für den Außeneinsatz. Darüber hinaus wird BLUETTI die beiden Modellvarianten AC60P und AC180P sowie neue Balkon-Solarmodule vorstellen, die alle in Kürze erhältlich sein werden.

„Wir freuen uns im Rahmen der IFA in Berlin, erstmals unsere wegweisenden Energiespeicherlösungen einem großen internationalen Publikum präsentieren zu können,“ sagte James Ray, Sprecher von BLUETTI. „Damit zeigen wir einmal mehr, dass wir als einer der Innovationsführer der Branche Lösungen anbieten, die gleichzeitig einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten und unseren Kunden mehr Sicherheit bieten.“

BLUETTI auf der IFA

Termin: 1. Sept. bis 5. Sept. 2023

Zeit: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr GMT+2

Ort: H3.2-306, Messe Berlin, Berlin, Deutschland

Besonderes Angebot für alle IFA-Besucher

Besucher des BLUETTI-Stands haben die einmalige Möglichkeit ein Set EP600+2*B500 oder EP760+2*B500 vor Ort mit einem Rabatt von 80% zu erwerben. Dieses Angebot gilt ausschließlich für neu registrierte BLUETTI-Installateure und -Händler oder BLUETTI-Anwender, die diese beiden Modelle zum ersten Mal kaufen.

Über BLUETTI

Mit mehr als 10 Jahren Branchenerfahrung unterstützt BLUETTI eine umweltfreundliche und nachhaltige Zukunft, durch grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich. BLUETTI ist in über 70 Ländern vertreten und genießt das Vertrauen von Millionen von Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte BLUETTI online unter https://de.bluettipower.eu/

Firmenkontakt

Poweroak GmbH

– –

Lise-Meitner-Straße

28816 Stuhr

–



https://de.bluettipower.eu/

Pressekontakt

BLUETTI Europe

– –

– –

– –

–



https://de.bluettipower.eu/

Bildquelle: BLUETTI