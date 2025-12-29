Modular Framing Zoom: Neues Licht für Museum und Galerie

Modular Framing Zoomer ein System viele Anwendungen für Galerien und Museen

Schönau am Königssee,

LED Explorer GmbH stellt mit dem LED-Explorer Modular Framing Zoomer ein neu entwickeltes, hochwertiges Lichtsystem vor, das speziell auf die Anforderungen von Museen, Galerien und anspruchsvollen Ausstellungsflächen zugeschnitten ist. Der Modular Framing Zoomer verbindet Konturen-/Framing-Licht und Zoomfunktion in einer modularen Plattform – werkzeuglos umrüstbar und erweiterbar durch ein adaptives Modulportfolio für Lichtverteilung, Spektrum und Sehkomfort.

„Licht ist im Museum kein Mittel zum Zweck, sondern kuratorisches Werkzeug – es entscheidet über Präsenz, Materialität und Wahrnehmung“, ist das Leitmotiv des neuen Systems. Mit dem Modular Framing Zoomer adressiert LED-Explorer eine zentrale Realität in der Museumsbeleuchtung, wechselnde Hängungen, unterschiedliche Exponatformate, sensible Oberflächen und ein hoher Anspruch an Sehkomfort – bei gleichzeitigem Bedarf nach effizienten, betriebssicheren Workflows.

Ein System – zwei Lichtwerkzeuge: Kontur und Zoomstrahler, werkzeuglos wechselbar

Das Herzstück des Modular Framing Zoomer ist die werkzeuglose Umrüstung zwischen Konturen- Framingstrahler und Zoomstrahler. Im Framing-Modus ermöglicht das System eine präzise Begrenzung des Lichtfeldes – ideal für Gemälde, Fotografien, Vitrinen, Skulpturen und Objektinszenierungen optimal in der Galeriebeleuchtung. Im Zoommodus lässt sich die Bildwirkung schnell und flexibel an Distanz, Exponatgröße und kuratorische Intention anpassen: mit dem Zoomaufsatz 9-41° vom engen Akzent bis zur großzügigen Ausleuchtung.

Lichtverteilungen, Entblendung und Filter: kuratorische Kontrolle bis ins Detail

Für die museale Praxis bietet das System definierte Module zur Lichtverteilung, darunter ein Wall Washing Aufsatz für ruhige, gleichmäßige Wände sowie Oval Filter / Oval Optik für längliche Exponate, Objektgruppen und Vitrinensituationen.

Zur Entblendung und Streulichtkontrolle stehen u. a. Wabengitter (Honeycomb Grid), ein Blendklappenaufsatz (8-fach verstellbar) sowie Half-Snoot und Full-Snoot zur Verfügung – für präzise Lichtführung, hohen Sehkomfort und minimierte Reflexionen auf Glas oder glänzenden Oberflächen.

Ein breites Filterportfolio ermöglicht zusätzlich die gezielte Gestaltung von Spektrum und Stimmung – inklusive Warm/Cool, UV Filter, Anti-Clear und Anti-Clear X, sowie Farb- und Spektralfiltern wie Pink, Purple, Blue, Medium Blue, Cyan, Green, Yellow, Dark Yellow, Yellow Green, Orange, Orange Red. Ergänzt wird dies durch Soft Light Filter für sanftere Übergänge und Oval Filter für kuratierte Lichtfelder.

Optikplattform inklusive Spezialaufsätzen und Gobo-Projektion

Als modulares Optiksystem unterstützt der Modular Framing Zoomer verschiedene Objektiv- und Konturenaufsätze (10°, 15°, 15°-35°) und erweitert das Spektrum um einen Fischaugenaufsatz bis 92° inklusive Konturenschieber zur Begrenzung.

Für Vermittlung und Szenografie bietet LED-Explorer ein Objektiv für Gobo-Projektion, mit dem sich Museumstexte, Leitsysteme, Zonenmarkierungen oder grafische Muster auf Wand oder Boden projizieren lassen – ohne zusätzliche Medienhardware.

DALI / Casambi: werkzeuglos adaptierbar – ideal für Betrieb, Höhe und Sensorik

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Betriebslogik im Museumsalltag: Über einen patentierten Adapter lässt sich das System jederzeit werkzeuglos zwischen DALI-Steuerung und Casambi-Steuerung adaptieren. Das ermöglicht die komfortable Einstellung und das Dimmen bei großer Montagehöhe, ohne aufwendige Zugänge oder große Leitern. Gleichzeitig unterstützt die vernetzte Steuerung intelligente Szenarien wie präsenz- bzw. bewegungsgesteuertes Licht, bei dem Beleuchtungsstärken gezielt hochfahren, wenn Besucher:innen bestimmte Zonen betreten – für optimale Sichtbarkeit der Kunstwerke und eine konservatorisch sinnvolle Lichtnutzung.

Zubehörpakete: klare Logik für Planung und Betrieb

Um die Vielfalt planbar und schnell einsetzbar zu machen, ist das System in kuratierten Paketen strukturiert:

-ACC-PRO: Filter + Wabengitter + Blendklappen für maximale Präzision

-ACC-CONSERVATION: konservatorischer Fokus (Lux-Grenzwerte, UV-Filterung, Kontrolle der kumulativen Lichtdosis)

-ACC-GLARE: Blendungs- und Reflexionsreduktion für hohen Sehkomfort

Verfügbarkeit / Kontakt

Der LED-Explorer Modular Framing Zoomer ist ab Januar 2026 verfügbar.

Eine Vorstellung des Systems inklusive Zubehör- und Steuerungsoptionen ist auf Anfrage zu bestellen.

Die LED Explorer GmbH (gegründet 2013, Schönau am Königssee) ist Hersteller und Anbieter für Galerie- und Ausstellungsbeleuchtung – mit hochwertigen Konturen- und Zoomstrahlern für präzise Lichtführung und maximale Inszenierungsqualität.

Kontakt

LED Explorer GmbH

Karl Heinz Thias

Jennerbahnstraße 34

83471 Schönau am Königssee

08652-9790676



https://www.led-explorer.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.