Modische Damenschuhe in Größe 46 bei schuhplus in Dörverden

Qualität trifft auf Komfort und Design – auch bei Übergrößen

Für Frauen mit Schuhgröße 46 ist der Schuhkauf häufig ein sehr frustrierendes Erlebnis. Dabei gibt es immer mehr Hersteller, die Ihre Schuhe jetzt auch in Übergrößen anbieten. Diese sind aber nicht immer leicht zu finden oder oft schon ausverkauft. Das kann bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen nicht passieren. Im Shop des Übergrößenhändlers in Dörverden bei Bremen stehen nämlich ausschließlich Schuhe in 42 bis 46 für Damen zur Verfügung, sodass jede Menge Modelle in Größe 46 dabei sind. Das Angebot deckt Schuhe für jede Jahreszeit und für viele unterschiedliche Anlässe ab. Es gibt also für jede Gelegenheit das passende Paar.

Schneller Versand nach ganz Europa

schuhplus hat es sich zur Aufgabe gemacht Damenschuhe in Übergröße zu verkaufen. Seit mehr als 16 Jahren ist das Unternehmen bereits tätig und versendet seine Schuhe mittlerweile nach ganz Europa. Die Damen können sich Ihre Schuhe ganz bequem online aussuchen, bestellen und nach Hause liefern lassen. Dabei ist es vollkommen egal, wo sie wohnen. schuhplus legt nicht nur großen Wert auf ein umfangreiches Sortiment an verschiedenen Schuhen in Größe 46, sondern auch auf einen exzellenten Kundenservice. Beispielsweise bietet das Versandhaus einen Blitzversand, bei dem die Schuhe noch am gleichen Tag das Haus verlassen und so schon innerhalb kürzester Zeit beim Kunden ankommen. Für diese Expresslieferung fallen keine Extrakosten an.

Beim Schuhwerk spielt die Qualität eine wichtige Rolle. Das gilt auch für Frauen mit großen Füßen. Deswegen gibt es bei schuhplus ausschließlich modische Damenschuhe in Größe 46, die mit einer hohen Materialqualität und einer erstklassigen Verarbeitung überzeugen können. Gleichzeitig bieten sie perfekte Passformen und einen hervorragenden Tragekomfort, sodass sie den ganzen Tag über verlässliche Begleiter sind. Abgerundet wird das Gesamtkonzept durch schicke Designs, die dem aktuellen Trend entsprechen. Dabei können die Kundinnen zwischen einer Vielzahl an verschiedenen Stilrichtungen wählen.

Damenschuhe in Größe 46 für jede Gelegenheit im schuhplus – Shop in Dörverden

schuhplus präsentiert Damenschuhe in Größe 46 für Freizeit, Berufsleben und für besondere Anlässe. So gibt es im Dörverdener Shop beispielsweise eine Menge klassischer und seriöser Schuhe in gedeckten Farben zu entdecken. Diese Modelle eignen sich hervorragend für das elegante Büro-Outfit oder für eine festliche Veranstaltung. Für entspannte Casual-Looks stehen hingegen bequeme Sneakers und stylische Boots in zahlreichen Ausführungen zur Verfügung. Auf der nächsten Hochzeit oder bei einem anderen Familienfest können sich die Damen hingegen in den schicken High Heels oder Ballerinas aus dem schuhplus Shop zeigen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

