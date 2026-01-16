Moderner Standort: Nordholland Nord präsentiert sich auf der Grünen Woche

Heimat von Hollandidylle und agrarischen Weltmarktführern zeigt ihre Vielfalt in Berlin

In der niederländischen Provinz Noord-Holland findet man nördlich von Amsterdam einen Kulturraum, der seit Jahrhunderten für die Produktion hochwertiger Lebensmittel bekannt ist. Ein historisches Sinnbild dafür bietet der berühmte Käsemarkt von Alkmaar, auf dem bereits seit dem 16. Jahrhundert Käse aus der Region verhandelt wird. Nicht zuletzt befindet sich in „Nordholland Nord“ auch das weltweit größte zusammenhängende Gebiet für den Anbau von Blumenzwiebeln.

Nordholland Nord hat jedoch weitaus mehr zu bieten als Käse und Tulpen. Hinter den idyllischen Landschaften verbirgt sich ein hochmoderner Wirtschaftsstandort, an dem Tradition auf Innovation trifft. Vom 16. bis 25. Januar können sich Besucher der Grünen Woche in Berlin davon selbst ein eindrucksvolles Bild machen. Unter dem Titel „The Power of Noord-Holland Noord“ präsentiert sich die Region hier im Rahmen des niederländischen Pavillons als Aussteller in Messehalle 18.

Nordholland Nord liegt rund 30 Minuten Fahrzeit von der Metropole Amsterdam entfernt. Hier trifft man auf eine einzigartige Kombination aus Nordseeküste, weitläufigen Polderlandschaften, Dünen und Wäldern, die das vielfältige Dekor für seine idyllischen Dörfer und Städte bilden. Nicht umsonst ist diese Region ein wahrer Magnet für Urlauber. Gleichzeitig befindet sich hier ein weltweit führender Standort auf dem Gebiet der internationalen Lebensmittelproduktion.

So nimmt rund 50% von allem Gemüse, das rund um den Globus produziert wird, in Nordholland Nord seinen Anfang. Hier haben Weltmarktführer im Bereich Saatguttechnologie und Pflanzenzucht ihre Heimat, des Weiteren belegt der Standort Spitzenplätze in den Bereichen Gewächshausanbau, Landwirtschaft, Fischerei und Molkereiprodukte. Von hieraus werden sowohl Blumen und Gemüse als auch Saatgut und Agrartechnologie in Märkte rund um den Globus exportiert.

Neben ihrer Bedeutung für die weltweite Lebensmittelversorgung sowie innovative und nachhaltige (Präzisions-)Landwirtschaft ist die Region zudem auch Vorreiter für Projekte im Bereich der Kreislaufwirtschaft und Energiewende. Damit wird das Ziel verfolgt, in Nordholland Nord einen zukunftsfähigen Lebensraum zu schaffen. Auf dem Messestand der Grünen Woche finden Besucher sowohl zum Wirtschafts- als auch zum Urlaubsstandort umfangreiche Informationen.

Weitere Informationen zum Standort Nordholland Nord, ein Imagefilm und eine Broschüre gibt es unter: https://www.hartvannoordholland.nl/die-kraft-von-nordholland-norde.

Über „Ontdek Hart van Noord-Holland":

„Ontdek Hart van Noord-Holland“ (Entdecke das Herz von Nordholland) ist die zentrale Tourismusplattform für eine Region, die für ein reichhaltiges Angebot an Natur, Kultur und typisch niederländischen Erlebnissen steht. Sie liegt im Herzen der niederländischen Provinz Nordholland und besteht aus den Gemeinden Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo und Uitgeest.

Besucher finden hier die ideale Kombination aus Ruhe und Abwechslung: weitläufige Dünen und Polder, malerische Dörfer, historische Städte, Wasserlandschaften und authentische lokale Produkte. An Kanälen entlang radfahren, durch Wälder und über den Strand wandern, über Märkte bummeln und der Genuss kultureller Veranstaltungen sind typische Aktivitäten, die einen Besuch im Herzen Nordhollands auszeichnen.

Die Plattform „Ontdek Hart van Noord-Holland“ bietet praktische Besucherinformationen, Reisetipps, saisonale Highlights und einen umfangreichen Veranstaltungskalender. Gemeinsam mit lokalen Partnern und Tourismusunternehmen arbeitet die Initiative daran, ein gastfreundliches Regionalerlebnis mit einer klaren und wiedererkennbaren Regionalmarke zu schaffen, das optimal auf Touristen zugeschnitten ist, die die Niederlande außerhalb der großen Städte erkunden möchten.

Website: https://www.ontdekhartvannoordholland.nl/de-de

Instagram: @ontdekhartvannoordholland

Facebook: Ontdek Hart van Noord-Holland

Im Auftrag von Hart van Noord-Holland (https://www.ontdekhartvannoordholland.nl/de-de)

Die lebendige Stadt Alkmaar inmitten der Provinz Nord-Holland trägt den liebevollen Beinamen „Klein-Holland“. Nirgendwo sonst in den Niederlanden findet man auf so kleinem Raum typisch holländische Markenzeichen wie farbenprächtige Blumenfelder, romantische Mühlen, eine historische Innenstadt, schöne Grachten, authentische Fassaden und verborgene Innenhöfe. Und das weniger als 10 km von der Nordseeküste entfernt. Die bekannteste Attraktion von Alkmaar ist sein Käsemarkt: Er findet von April bis September jeden Freitagmorgen statt und hält eine jahrhundertealte Tradition lebendig. Zudem bieten Veranstaltungen wie das Kaeskoppenstad-Festival oder Alkmaar Ontzet (Sieg über die Spanier im 80-jährigen Krieg) die Möglichkeit, die Geschichte der Stadt hautnah zu erleben. Mit insgesamt neun Museen verfügt Alkmaar über einen großen Schatz an kulturellen Sehenswürdigkeiten. Gleichzeitig gehört die Stadt dank ihres vielfältigen Angebots an Einkaufsläden zu den beliebtesten Shopping-Citys der Niederlande. Großräumige Polderlandschaften, malerische Dünengebiete und ausgedehnte Strände in unmittelbarer Umgebung machen Alkmaar zudem auch bei Natur- und Sportliebhabern zu einem beliebten Urlaubsziel.

