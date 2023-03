Moderner Rigid Bodenbelag mit Anspruch von JAB Adamaq

Bodenbelag von Adramaq Designboden Tree vereint das Beste aus zwei Welten

Die JAB Adramaq Tree Wood Kollektion ist eine Bodenbelags-Kollektion von JAB Anstoetz, die aus Rigid Vinyl besteht. Rigid Vinyl ist ein strapazierfähiges und robustes Material, das aus mehreren Schichten aufgebaut ist. Die oberste Schicht der JAB Adramaq Tree Wood Kollektion besteht aus einer transparenten Schutzschicht, die den Bodenbelag vor Kratzern, Abnutzung und Flecken schützt. Darunter befindet sich eine detaillierte Fotografie eines Holzdesigns, das die natürliche Optik des Holzes nachbildet. Darunter liegt eine Schicht aus Rigid Vinyl, die für zusätzliche Stabilität sorgt und den Bodenbelag resistent gegen Feuchtigkeit und Wasser macht.

Ein weiteres Merkmal der JAB Adramaq Tree Wood Kollektion ist die integrierte Dämmschicht, die den Trittschall reduziert und für eine angenehme Raumatmosphäre sorgt. Diese Dämmschicht kann auch die Wärmedämmung des Raumes verbessern und somit helfen, die Heizkosten zu senken.

JAB Adramaq Tree Wood Designboden bietet eine breite Palette von Holzdesigns und Farben und ist somit nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch funktional und praktisch. Durch die Kombination von Rigid Vinyl und einer integrierten Dämmschicht ist die Kollektion eine ausgezeichnete Wahl für jeden Raum.

Ein weiterer Vorteil der JAB Adramaq Tree Wood Kollektion ist, dass sie sehr einfach zu installieren ist. Die Designböden können auf nahezu jedem Untergrund verlegt werden, einschließlich Beton, Holz, Fliesen und Linoleum. Durch das einfache Klicksystem lassen sich die Bodenbeläge schnell und einfach verlegen, ohne dass dabei spezielle Werkzeuge oder Fachkenntnisse benötigt werden.

Neben der erstaunlich authentischen Optik der Holzdekore und der Strapazierfähigkeit bietet die JAB Adramaq Tree Wood Kollektion auch weitere Vorteile, die sie zu einer ausgezeichneten Wahl für jeden Raum machen. Adramaq ist ein umweltfreundliches Material, das zu 100% recycelbar ist. Dadurch wird der ökologische Fußabdruck minimiert, während gleichzeitig ein hochwertiger Bodenbelag geschaffen wird.

Bodenbelag von Adramaq Designboden Tree vereint das Beste aus zwei Welten. Durch ihre ausgewählt schönen Holz- und Steindesigns stehen die ästhetischen Bodenbeläge ihren natürlichen Vorbildern in nichts nach. Alle Dekore überzeugen durch eine Zeichnung, die selbst bei genauem Hinsehen täuschend echt wirkt. Dabei sind die Designböden ausgesprochen strapazierfähig und pflegeleicht. Weil sie aus besonders hochwertigem Vinyl gefertigt sind, bleiben sie auch bei starker Beanspruchung ohne großen Aufwand lange schön.

Mit über 100 Artikeln bieten die aktuellen Adramaq Kollektionen eine facettenreiche Palette exklusiver Designbeläge. Holzoptiken wie Buche oder Apfel gehören ebenso zum Portfolio, welches für rustikale Holzdekore bekannt ist. Darüber hinaus ergänzt eine Auswahl an Steindekoren das vielfältige Angebot. Für maximale Flexibilität ist der attraktive Vinylboden in unterschiedlichen Nutzschichten, Formaten und Verlegevarianten erhältlich. Besonders beliebt sind Adramaq Designböden mit Klicksystem. Adramaq Designböden können in stark frequentierten Objekten ebenso eingesetzt werden wie im privaten Wohnbereich.

Zu einem abgerundeten Programm gehört auch immer das passende Zubehör. Darum bietet Adramaq als Ergänzung der hochwertigen Designböden perfekt abgestimmte Sockelleisten und Akzentstreifen sowie eine Klickunterlage für mehr Komfort und eine bessere Trittschalldämmung.

allfloors.de versendet Muster des Designbodens zur Prüfung des Farbtones zu Hause.

Wicanders Korkboden sowie weitere fortschrittlich Bodenbelag-Lösungen jetzt auf allfloors.de. Rigid Designböden von JAB Adramaq, HARO, Parador, Gerflor und Bodenbeläge weiterer renommierter Hersteller wie berryAlloc, Gerflor, ter Hürne, cortex, amtico, Adramaq und wineo in in großer Auswahl zertifiziert mit „Blauer Engel" sofort günstig online kaufen – allfloors® bietet ein umfassendes Sortiment von über 10.000 Bodenbelägen vieler bedeutender Hersteller und Zubehör-Produkte für Bodenbeläge zu günstigen Preisen wie zum Beispiel hochwertigen Parkettböden.

Kontaktieren Sie uns gern für alle Anfragen zu Großhandel und Vertrieb sowie zu Kooperationen und Großprojekten…

