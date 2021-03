Moderne Meditation – mit Erfolgsgarantie

Berliner Unternehmer entwickeln mit QantexX® neue Methode der Gehirnfrequenz-Steuerung

05.03.2021: Jetzt kann jeder meditieren! Die Lifepassion GmbH bringt mit QantexX® eine echte Revolution auf den deutschen Markt: eine moderne Meditationsmethode ermöglicht durch technische Gehirnfrequenz-Führung zuverlässig den meditativen Zustand – und das mit Erfolgsgarantie.

QantexX® ist eine Kombination aus Tönen und Frequenzen, die über Kopfhörer gehört wird und auf diese Weise technisch und gezielt die Gehirnfrequenzen des Menschen automatisch in die Bereiche führt, in denen Stress aufhört und Entspannung, Regeneration sowie Höchstleistungen möglich werden.

Die übliche Bandbreite der menschlichen Gehirnfrequenzen bewegt sich zwischen Hoch-Beta und Delta. Im Hoch-Beta Bereich sind Menschen gestresst, in Delta tiefenentspannt. Dazwischen liegen die Bereiche, in denen man hochkonzentriert, aufmerksam oder kreativ ist. Mit QantexX® ist es möglich, diese gewünschten Frequenzbereiche gezielt anzusteuern und einen tiefen meditativen Zustand zu erreichen, bei dem die Frequenzen des Gehirns zwischen 0 und 4 Herz liegen. Damit bietet QantexX® eine schnelle und zuverlässige Frequenz-Führung in die tiefe Meditation und erreicht damit alle positiven Effekte der Meditation – nur viel schneller.

Regelmäßiges Meditieren kann bereits nach kurzer Zeit einen spürbaren Effekt auf Körper, Geist und Seele nachweisen: weniger Stressanfälligkeit, weniger Ängste und ein Gefühl von innerer Ruhe und Entspanntheit, was wiederum direkte positive Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit und das Immunsystem hat. Erfolgreiche Meditation fördert nachweislich die menschliche Leistungsfähigkeit durch bessere Konzentration und mehr Kreativität. Gerade in der jetzigen Zeit der globalen Pandemie gewinnt Meditation damit immer mehr an Bedeutung und kann ein wichtiger Teil für einen hoffnungsvollen Weg in die Zukunft sein.

Das QantexX® Starter Kit enthält zwei Meditationen:

QantexX® Entspannungs-Turbo

Diese Meditation dauert 20 Minuten, führt die Gehirnfrequenzen in den Bereich des “Ganz-Entspannt-Seins” und wirkt besser als 2 Stunden Mittagsschlaf. Der Entspannungs-Turbo wirkt stress- und angstlösend, beruhigend und entspannend.

QantexX® Tiefen-Meditation

Die Tiefen-Meditation dauert ca. 25 Minuten und führt die Gehirnfrequenzen in den Bereich, den erfahrene Meditierende nur selten oder nach sehr langem Üben erreichen.

Technische Voraussetzung für beide Meditationen sind stereofähige Kopfhörer und eine stabile Internetverbindung. Der Preis für das Starter Kit mit einem dauerhaften Online-Zugang beträgt 47 Euro.

QantexX® ist der revolutionäre Sound, der das menschliche Gehirn zuverlässig in die gewünschten Frequenzbereiche führt. Mehr Informationen zu QantexX® sowie zu dem QantexX® Starter Kit finden Sie unter:

https://lifepassion.com/qantexx/

https://lifepassion.com/qantexx-meditations-turbo

Lifepassion: Die Experten für moderne Meditation!

Die Lifepassion GmbH unterstützt seit 2010 Privatpersonen und Unternehmen online und live durch Coaching, Training, Persönlichkeits- und Teamentwicklung, besser zu leben und mehr zu erreichen. Sie sind die Experten für moderne Meditation und (Selbst-) Führung. Ihre modernen Techniken und Produkte ermöglichen Menschen den Zugang zu den Bereichen des Gehirns, in denen Entspannung, Kreativität, Innovation, Leistungsfähigkeit und Lebensfreude möglich sind. Mit der Entwicklung von QantexX® ist ein Meilenstein gelungen, der es möglich macht, Gehirnfrequenzen und damit das eigene Leben bewusst zu steuern. Mehr unter: lifepassion.com.

