Moderne Kunstausstellung, in der Pop-up Galerie@ArtLounge Iphofen

Zur Galerie!**Pressemitteilung**

**Letzte Ausstellung des Jahres 2024, in der Pop-up Galerie @ Artlounge Iphofen**

Die Pop-up Galerie @ Artlounge Iphofen lädt herzlich zur letzten Ausstellung des Jahres 2024 ein! Die Vernissage beginnt am 09. November um 16 bis 20 Uhr.

Besuchen Sie uns in der Geräthengasse 22, 97346 Iphofen.

Die Ausstellung wird von Manuela Hellwig geleitet, der Initiatorin und Galerieleitung, die international für ihre Arbeiten in der abstrakten Malerei anerkannt ist.

Ihre Werke zeichnen sich durch kraftvolle Farben aus und vermitteln intensive Emotionen. Informationen über Manuela Hellwig Hellwig finden Sie auf ihrer Website: www.hellwigkunst.com.

Die Ausstellung umfasst auch beeindruckende Werke folgender regionaler, nationaler und Internationalen Künstlern:

**Dietmar Wölfl:** Abstrakte Malerei, aus Sulzfeld am Neckar

Dietmar Wölfl, 1955 in Österreich geboren, ist ein renommierter Künstler, der an der Akademie der Bildenden Kunst in Wien studierte. Seit 1985 arbeitet er als freischaffender Künstler und hat an über 200 internationalen Ausstellungen teilgenommen.

Sein Kunststil ist geprägt von Dynamik und Einzigartigkeit. Darüber hinaus engagiert sich Wölfl für soziale Zwecke, indem er Kunstwerke für wohltätige Organisationen stiftet.

– **Inge Koch-Heinl**: Moderne Bildhauerin, die mit Holz und Metall emotionale Verbindung zur Natur verkörpert.

Christian Hausner aus Nassau an der Lahn

kreiert mit „Lichtvolle Körper“ einzigartige Natursteinleuchten, die Licht und Ästhetik vereinen. Seine Kunstwerke fördern das Wohlbefinden und verwandeln Räume durch die harmonische Kombination von Licht und Materialien.

– **Beata Roos**: Ihre beeindruckenden Kreidezeichnungen auf Schwarz fangen die Seele tierischer Begleiter ein und erzählen bewegende Geschichten.

– **Teresa Schardt**: Malerin von Portraits starker Frauen, deren Arbeiten Themen wie Emanzipation und tiefen Emotionen verkörpern.

– **Petra Wetzig**: Ihre Aquarell- und Acrylkunst integriert ungewöhnliche Materialien und fördert den kreativen Prozess.

– **Gabriele Peter**: Nach einer langen Pause zur Malerei zurückgekehrt, erzählt sie in ihren Werken von persönlichen Erfahrungen.

– **Barbara Mißler**: Ihre intuitive Malerei nutzt unkonventionelle Materialien und spiegelt eine tiefe Naturverbundenheit wider.

– **Barbara Schulz**: Lebendige Bilder und einzigartige Strukturen reflektieren ihre Reise der Selbstentdeckung.

– **Doris Pelzer**: Freischaffende Künstlerin, die in der Malerei einen kreativen Ausgleich zur Gastronomie findet.

– **Sascha Fidyka**: Steinbildhauer aus Sulzfeld am Main, der individuelle Steinwerke kreiert und die Geschichten in jedem Naturstein hervorhebt.

– **Lukas Mark und Jettinae VonJaeger**: Dieses Künstlerpaar spezialisiert sich auf Upcycling von Metall- und Holzkunst, kreiert einzigartige Skulpturen und präsentiert ihre Werke international, darunter auf dem Burning Man Festival.

– **Birgitt Schraudolph**: Malerin, die Lebensintensität durch Farbigkeit und Pinselstrich ausdruckt und seit über 20 Jahren mit verschiedenen Acryltechniken experimentiert.

– **Irina Hanft**: Ihre Begeisterung für Farbgestaltung manifestiert sich in Airbrush- und Spraykunst, ergänzt durch künstlerische Techniken wie Schablonen- und Collagenarbeit. Daneben ist sie als Journalistin beim Bayerischen Rundfunk tätig.

Lassen Sie sich von der künstlerischen Vielfalt und der tiefen Emotionalität dieser talentierten Künstler inspirieren!

**Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Pop-up Galerie @ Artlounge Iphofen!**

**Kontakt:**

Pop-up Galerie @ Artlounge Iphofen

Geräthengasse 22

97346 Iphofen

**Öffnungszeiten:**

Vernissage: 09.11.24 von 16 bis 20 Uhr

Mittwoch bis Fr Zur Galerie!eitag: 14 bis 18 Uhr

Samstag: 14 bis 19 Uhr

Erleben Sie die faszinierende Welt der Kunst und entdecken Sie die Geschichten hinter jeder Kreation!

Ich bin freischaffende Künstlerin mit internationaler Anerkennung, die mit diesem Projekt Künstlern eine Plattform bietet, um mehr Anerkennung und Sichtbarkeit zu erlangen.

Firmenkontakt

Initiatorin und Galerieleitung

Manuela Hellwig

Im Grund 40a

97348 Rödelsee

01736110902



https://www.hellwigkunst.com

Pressekontakt

Manuela Hellwig

Manuela Hellwig

Im Grund 40a

97348 Rödelsee

01736110902



https://www.hellwigkunst.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.