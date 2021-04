Modern, flexibel, einzigartig: Dokumenten-Archivierung mit dem neuen ecoDMS

Das neue ecoDMS überzeugt mit einer modernen Benutzeroberfläche und einem neuen Lizenzmodell, das langfristige Planungssicherheit bietet.

Das neue ecoDMS ist seit ein paar Wochen veröffentlicht. Die moderne Benutzeroberfläche hat bei den ecoDMS Nutzern großen, positiven Anklang gefunden.

Mit dem neuen Lizenzmodell und den damit verbundenen Rolling Releases profitieren die ecoDMS-Kunden von vielen Vorteilen. Für die Dauer des gewählten Zeitraums versorgt die ecoDMS GmbH die Nutzer immer wieder mit neuen, kostenlosen Software-Updates. Diese können im Gegensatz zum alten Lizenzmodell neben Verbesserungen, Aktualisierungen und Bugfixes auch brandneue Funktionen enthalten. Die Wahl des Update-Zeitraums bietet dabei langfristige Planungssicherheit.

Von nun an erhalten die ecoDMS-Kunden noch mehr Leistung für ihr Geld.

Bisher haben alle Kunden beim Lizenzkauf für die Dauer des Lebenszyklus ihrer gekauften ecoDMS Version Bugfixes und kleinere Optimierungen beziehen können. Neue Funktionen sind in Form von kostenpflichtigen Major Releases erschienen, die in der Regel einen Lebenszyklus von circa 24 Monaten erhalten haben. Das ist jetzt anders: Denn für ecoDMS wird es keine Major-Releases mehr geben. Es gibt jetzt mehrere Updates (Rolling Releases) pro Jahr, die unter anderem auch brandneue Entwicklungen enthalten und den Funktionsumfang erweitern. Diese Rolling Releases werden während des gewählten Update-Zeitraums kostenlos bereitgestellt. Die Laufzeit kann natürlich immer wieder verlängert werden.

Einzigartige Lebenslange-Lizenzpreis-Garantie: Beim Lizenzmodell stechen die Aachener besonders mit ihrer einzigartigen Lebenslangen-Lizenzpreis-Garantie (LLG) hervor. Diese ermöglicht unter anderem, dass Bestandskunden beim Upgrade nur den für sie gültigen Lizenzpreis gemäß LLG zahlen. Die LLG bietet einen immer gleichbleibenden und absolut fairen Lizenzpreis. So können die Lizenzpreise für treue Bestandskunden niemals erhöht werden. Beim Kauf einer Lizenz wird die Lebenslange-Lizenzpreis-Garantie automatisch aktiviert. Anspruch besteht natürlich nur bei lückenloser Verlängerung aller Laufzeiten mit einer Karenzzeit von 3 Monaten.

Zum Kauf des ecoDMS Upgrades brauchen Bestandskunden lediglich ihre Lizenznummer von ecoDMS Version 18.09 beim Produkt “ecoDMS Upgrade” im Shop einzugeben und den gewünschten Update-Zeitraum zu wählen. Der Shop zeigt dann automatisch den korrekten Kaufpreis an.

Für Neukunden kostet ecoDMS weiterhin bei einem Update-Zeitraum von 24 Monaten faire € 89,- inkl. 19% MwSt. pro gleichzeitiger Verbindung. Bei 48 Monaten wird der Preis im Verhältnis sogar günstiger. Hier zahlt man nur € 159,- inkl. 19% MwSt. pro gleichzeitiger Verbindung. Auch hier ist die Lebenslange-Lizenzpreis-Garantie inklusive.

Damit die ecoDMS-Nutzer immer auf dem aktuellsten Stand sind, zeigt ecoDMS die Aktualität der installierten ecoDMS Version und Informationen zur Lizenzgültigkeit direkt in der Benutzeroberfläche an.

Neue, intuitive Funktionen zur Archivierung: ecoDMS gilt als leistungsstärkstes und günstigstes Dokumenten-Management-System der Welt. Aktenordner und der allgemeine Papierverbrauch können mit diesem Dokumenten-Management-System auf ein Minimum reduziert werden. Alle Unterlagen werden automatisch volltextindiziert und bei Bedarf vom System selbst klassifiziert und archiviert. Die integrierte, automatische Texterkennung und die Such- und Filterfunktionen machen die Recherche nach Dokumenten so einfach und schnell wie googeln. Die aktuelle ecoDMS Version beinhaltet eine Vielzahl von Neuerungen, darunter z.B. eine moderne Kartenansicht mit direkter Vorschau und allen Dokumenten-Informationen, eine Vereinfachung der Suchfunktionen und deren Darstellung, ein Clipboard-Tab als virtuelle Sammelmappe für archivierte Dokumente und eine neue Aktivitätenübersicht zur Protokollierung von Dokumenten-Ereignissen. Im offiziellen ecoDMS-Changelog gibt es eine Auflistung aller Neuerungen.

Diese und weitere Informationen gibt es unter www.ecodms.de

Über die ecoDMS GmbH

In der digitalen Welt und den damit verbundenen Richtlinien zur Aufbewahrung von Dateien, E-Mails, Dokumenten und Informationen erhält das elektronische Archiv einen immer höheren Stellenwert. Die ecoDMS GmbH bietet erstklassige Archivierungssoftware für Firmen und Privatleute zu besonders fairen Konditionen an.

Firmenprofil

Die ecoDMS GmbH, mit Sitz im nordrhein-westfälischen Aachen (Deutschland), bietet Archivierungssoftware für Privatleute, kleine und mittelständische Unternehmen und für große Konzerne. Mit einem einzigartigen Entwicklungs- und Preismodell hebt sich die Softwarefirma bei den zahlreichen Mitbewerbern ab. Ein moderner Vertriebsweg, der umweltschonende Verzicht auf Datenträger und Postversand sowie der Verzicht auf Fremdlizenzen ermöglichen besonders faire Preise. Die Kosten für die Archivsysteme inklusive Volltexterkennung und jeglicher Plugins sind einmalig in der Branche.

Die Entstehung von ecoDMS beginnt im Jahre 2004 mit der Planung und Umsetzung einer Software für die digitale Posteingangsbearbeitung eines Großkunden durch die applord GmbH. Auf Basis der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Dokumentenarchivierung und Workflow hat applord das gewünschte Projekt erfolgreich umgesetzt und den ecoDMS Server entwickelt. Dieser bildet heute die Grundlage der ecoDMS Archivierungssoftware.

Der große Zuspruch und ein stetig wachsender Kundenstamm haben schließlich die ecoDMS GmbH ins Leben gerufen. Am 01.10.2014 haben die beiden Geschäftsführer Michael Schmitz und Helge Lühmann die ecoDMS GmbH in Aachen als neue Säule der applord Holding Europe eröffnet. Sämtliche Vertriebsrechte des Software-Pakets “ecoDMS Archiv” hat die applord GmbH auf die ecoDMS GmbH übertragen. Inzwischen erfreut sich das IT-Unternehmen europaweit an tausenden, zufriedenen Nutzern. Über die Hälfte davon sind Geschäftskunden unterschiedlichster Branchen und Größen.

Zusammen mit den Firmen applord, appecon und applord Information Technologies bildet ecoDMS den starken Leistungsverbund der applord Holding Europe GmbH. Die Firmensitze in Deutschland und Österreich agieren europaweit. Die applord-Gruppe steht für hochmoderne und ausgereifte IT. Angefangen von der Entwicklung individueller Softwarelösungen, über die Bereitstellung standardisierter Softwareanwendungen bis hin zur Abwicklung großer IT Projekte, vereint die applord-Gruppe ein breites Leistungsspektrum.

Einzigartiges Vertriebsmodell

Der Verkauf erfolgt bei ecoDMS über das Internet. Mit ein paar Mausklicks können die Kunden bargeldlos Lizenzen und Support im Onlineshop erwerben. Die Zustellung erfolgt anschließend schnell und umweltschonend per E-Mail. Vor dem Kauf können sich die Benutzer auf der Herstellerwebseite ausführlich informieren. Jegliche Vertriebs-, Preis- und Produktinformationen sind abrufbar. Die Handbücher beschreiben die Installationsschritte, Einstellungen und Funktionen der Produkte im Detail. Außerdem gibt es kostenlose Videos und eine Demoversion.

