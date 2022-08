Von der Moderatorin zur Expertin für Kommunikation, Wirkung und Charisma

Presseinfo 26.08.2022

Moderatorin Angela Elis (ARD, ZDF, 3Sat) präsentiert sich als Expertin

(Berlin, Leipzig) „Im Rahmen einer Studie wurde Persönlichkeiten aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen folgende Frage gestellt: „Würden Sie eine Rede auf einer Bühne halten oder lieber sterben?“ Das erstaunliche Ergebnis: 41 % der Befragten würden lieber sterben.“

Präsentieren, sprechen vor Mitarbeitenden oder Kund*innen auf einer Bühne oder im Rahmen einer Podiumsdiskussion vor Publikum oder laufenden Kameras ist nicht jedermanns Sache. „Das ist völlig normal, muss aber nicht sein“, sagt die aus zahlreichen Sendungen auf ARD, ZDF oder 3SAT bekannte Moderatorin Angela Elis. „Wie jeder andere habe auch ich immer wieder Lampenfieber, aber es lässt sich lernen, damit umzugehen und souverän, sicher und überzeugend aufzutreten.“

Vor 25 Jahren, als ihre Karriere begann, waren Fernsehen und Bühne noch etwas leichter zu bearbeiten. Fehler oder Missgeschicke wurden eher toleriert. Aber heute wird sehr genau hingeschaut, hohe Professionalität verlangt auch wenn derjenige, der auf die Bühne muss, kein Profi ist. Daher sind eine gute Vorbereitung und umfangreiches Wissen, über die Chancen und Risiken eines Auftritts heute wichtiger denn je.

Die erfahrene Moderatorin und Expertin für Kommunikation und Erfolg, Angela Elis, hat sich in mehr als 25 Jahren intensiv damit beschäftigt, wie Menschen auf der Bühne, vor der Kamera oder auch in Online-Meetings wirkungsvoll präsentieren und vortragen lernen. Sie hat dazu eine spezielle Trainingsmethode entwickelt. Mithilfe der „I.P.R. – Formel für den kommunikativen Erfolg“© gelingt eine überzeugende und wirksame Performance, weil sie auf den Bausteinen Inhalt, Persönlichkeit und Resonanzaufbau basiert.

Experten, die das Buch vorab gelesen haben, haben sich begeistert gezeigt. Unter anderem sagt Ulrike Luckmann, Journalistin und Texterin, folgendes: Angela Elis fasst in ihrem Buch: „ON AIR – Für MEHR Präsenz, Wirkung und Charisma“ zusammen, was Mann und Frau für einen perfekten Auftritt braucht. In den Themen „Kommunikation, Performance und Erfolg“ ist sie zuhause und weiß, wie kommunikative Herausforderungen zu bewältigen sind. Das gibt sie ihren Lesern praktisch und sofort umsetzbar mit auf den Erfolgsweg. Für diejenigen, die einen schnellen Rat brauchen, hebt sie die wichtigsten Fakten auf jeder Seite hervor. Zum Vertiefen können die Leser die „Tipps & Tools“ in jedem Kapitel nutzen und das Buch auch als Arbeitsbuch verwenden. Großes Kompliment! Sehr gelungen. Sehr empfehlenswert.“

Frank Asmus, Top Executive Coach, Speaker, Autor schreibt in seiner Rezension: „Es ist ein Genuss, dieses Buch zu lesen, weil Angela Elis, seit über 25 Jahren TOP-Moderatorin und Coach, darin nicht nur ihren eigenen Weg beschreibt vom schüchternen Mädchen zur herausragenden Performerin. Darüber hinaus gelingt es ihr, alle Fragen und Bedenken aufzugreifen, die sich stellen, wenn es darum geht, sich vor anderen, auf der Bühne oder vor der Kamera zu zeigen. Wie kann ich am besten mit meiner Auftrittsangst umgehen? Wie bekomme ich eine vollmundige Stimme? Wie kann auch ich schlagfertig werden und Charisma ausstrahlen? All das und noch viel, viel mehr beantwortet Angela Elis in diesem Buch. Unbedingt lesenswert!“

Angela Elis berichtet aber nicht nur aus dem reichen Erfahrungsschatz ihrer langen und erfolgreichen Karriere. Sie wagt auch einen Blick in die Zukunft und weiß, dass gerade heute und in der nächsten Zeit Menschen mit Charisma und Präsenz gefragt sein werden.

Die Fragen der Zukunft sind:

– Wie sieht die Kommunikation der Zukunft aus vor allem im zunehmenden Kampf um Aufmerksamkeit?

– Worum geht es beim Meta-Versum?

– Wie macht künftig Ausdruck den passenden Eindruck?

– Warum macht uns die kommunikative Rundumversorgung so verwirrt und orientierungslos?

Über Angela Elis

Angela Elis ist seit mehr als 25 Jahren Moderatorin (ARD, ZDF, 3sat und Bühne) und Expertin für „Kommunikation & Erfolg“ sowie qualifiziert als „Systemischer Coach“ (ISCO-Akademie) und „Business- und Resilienzcoach“ (HBT-Akademie).

In der Neuerscheinung „ON AIR – Für MEHR Präsenz, Wirkung und Charisma“ – egal, ob Online, auf der Bühne oder vor der Kamera teilt sie alles, was sich in der Praxis bewährt hat und berichtet auch von ihrem Weg von der schüchternen Sächsin aus der DDR hin zur TOP-Moderatorin und „Rampensau“. Was waren wichtige Schritte? Was hat am meisten geholfen? Wie kann ich mich von der Raupe zum Schmetterling verwandeln? Oder wie nach einer Krise oder einem Schicksalsschlag wie Phönix aus der Asche wieder auferstehen?

Dieses Buch ist eine Schatzkiste mit 45 hilfreichen Tools & Tricks und einem ultimativen, ganz privaten Geheimtipp wie Sie „WERTvoll zum Erfolg“ gelangen.

Was Angela Elis ausmacht?

Sie ist eine geistige Hochleistungssportlerin und hat einen großen Schatz an Erfahrungen.

Sie arbeitet ausgesprochen gern und dabei am liebsten mit Witz und Humor.

Regelmäßige Kolumne/Rubrik/Format:

– Tatü-Tata – frag Angela

– Die größte kommunikative Kacke der Woche

– Sicher, souverän und selbstbewusst – Das BESTE rausholen, QUALITÄT sichtbar machen

– Krise heißt: Leg Dich ins Zeug, werde besser!

Warren Buffett sagte, in einer Inflation oder Krise ist die beste Investition die in sich selbst.

Informationen zum Buch

Titel: On Air

Seiten: 168

Verlag: Burdon Verlag

Hardcover ISBN: 978-3-949869-56-3

E-Book ISBN: 349869565

Bestellmöglichkeit: https://onair.angela-elis.de/

Presseanfragen bitte an

Angela Elis

Südstraße 20

04416 Markkleeberg

Telefon: +49 170 900 4 900

E-Mail: post@angela-elis.de

Für den Inhalt dieser Pressemitteilung verantwortlich

Mehrwertstratege

Beratungsgesellschaft mbH

Herr David Jacob Huber

Parkweg 10 c, 28832 Achim bei Bremen

david.huber@mehrwertstratege.de

ON AIR bestellen

Speaker, Autor, Trainer – B2B-Vertrieb und Networking sind unser Gebiet.

Kontakt

Mehrwertstratege.de

David Jacob Hubeer

Parkweg 10 c

28832 Achim

01731823096

david.huber@mehrwertstratege.de

http://www.mehrwertstratege.de

Bildquelle: Angela Elis