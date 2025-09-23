Modelabel Steve Madden nutzt Fivetran, um kanalübergreifende Marketing- und Analysedaten zu vereinheitlichen

Steve Madden automatisiert die Datenintegration wichtiger Werbe-, Analyse- und Social-Media-Plattformen für ein effizienteres Reporting und eine optimiert globale Marketing-Performance

München, 23. September 2025 – Steve Madden, führende Designermarke für Trend-Accessoires und Kleidung, setzt auf Fivetran. Das Unternehmen nutzt die Lösungen des weltweit führenden Spezialisten für Data Movement, um seine globalen Werbe-, Web-Traffic- und Social-Engagement-Daten zu zentralisieren. So kann Steve Madden das Reporting optimieren, die Kampagnenleistungen verbessern und schnellere Einblicke über alle Kanäle hinweg gewinnen.

„Mit Fivetran schaffen wir die Grundlage, um auf Insights schneller als je zuvor reagieren zu können“, sagt Josh Krepon, President, US Direct to Consumer & Global Digital, Steve Madden. „Mit dieser Agilität können wir Marktveränderungen antizipieren, in Echtzeit auf Trends reagieren und unsere Kundenansprache kontinuierlich verbessern.“

Steve Madden verlässt sich auf Fivetran, um Daten von einer Vielzahl von Plattformen zu integrieren. Dazu gehören Facebook Ads, Google Analytics 4, Facebook Pages, Google Search Console, TikTok Ads, LinkedIn Ads, Instagram Business und Snapchat Ads. Die Fashion Brand nutzt auch das Connector SDK von Fivetran: Damit kann Steve Madden benutzerdefinierte Daten von zusätzlichen Plattformen wie Adform einbinden und so sicherstellen, dass alle wichtigen Leistungsdaten automatisch in seine Analytics-Umgebung fließen.

„Steve Madden zeigt, wie ikonische Marken Kreativität mit datengesteuerter Präzision verbinden, um auf dem heutigen digitalen Markt wettbewerbsfähig zu sein“, so George Fraser, CEO von Fivetran. „Indem sie Daten aus globalen Marketingplattformen wie Facebook Ads und Google Analytics mit kanalspezifischen Nischenplattformen zusammenführen, haben sie eine „Single Source of Truth“ geschaffen – so können Teams schnell handeln, Ergebnisse zuverlässig messen und das Kundenerlebnis kontinuierlich verfeinern.“

Durch die Vereinheitlichung dieser Quellen können die Marketing- und Analyseteams von Steve Madden die bezahlte und organische Leistung über alle wichtigen Kanäle hinweg nebeneinander anzeigen, die Kampagnenausgaben mit den Engagement- und Conversion-Daten abgleichen und die Notwendigkeit manueller Datenabrufe von mehreren Plattformen eliminieren. Diese konsolidierte Sicht ermöglicht es dem Unternehmen, zeitnah Einblicke zu gewinnen. Diese fließen wiederum in Targeting- und Kreativentscheidungen ein und helfen seinen Teams, schneller zu handeln und effektiver auf Trends zu reagieren.

Die Zusammenarbeit mit Steve Madden fußt auf der Dynamik von Fivetran, führende globale Marken bei der Modernisierung ihrer Dateninfrastruktur zu unterstützen. Heute vertrauen Tausende von Unternehmen auf Fivetran bei der Automatisierung von zuverlässigem und sicherem Data Movement aus Hunderten von Quellen, um so schnellere Einblicke, eine stärkere Kundenbindung und KI-fähige Datenstrategien zu ermöglichen.

Über Fivetran:

Fivetran, der weltweit führende Anbieter für Data Movement, hilft Unternehmen wie OpenAI, LVMH, Pfizer und Spotify, Daten aus SaaS-Anwendungen, Datenbanken, Dateien und anderen Quellen in Cloud-Destinationen, einschließlich Data Lakes, zu zentralisieren. Mit leistungsstarken Pipelines, nahtloser Integration und Sicherheit auf Enterprise-Niveau unterstützt Fivetran Organisationen dabei Dateninfrastrukturen zu modernisieren, Analysen zu erstellen und KI zu nutzen sowie Compliance sicherzustellen und bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa, Merck, Siemens und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de.

Firmenkontakt

Fivetran

Tobias Knieper (Marketing Lead DACH)

Franz-Joseph-Str. 11

80801 München

.



https://fivetran.com

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Christine Schulze & Thomas Hahnel

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89 417761- 0



https://www.lucyturpin.de/

Bildquelle: Fivetran