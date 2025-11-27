Mode Herbst/Winter 2025/26: Hüte, Mützen und Caps sind Lieblingsteile

Kopfbedeckungen sind angesagte Styling-Partner

hut-mode.de ist das Fachportal für Kopfbedeckungen und bietet Inspiration sowie Modetipps für stilvolle, funktionale und hochwertige Hüte, Mützen und Caps. Führende Headwear-Hersteller präsentieren Kopfbedeckungen als angesagte Styling-Partner. Das sind die Unternehmen Göttmann, Faustmann, Gebeana, Bullani, Balke Fashion, Kangol, Bailey, Fiebig und Arlt/McBurn. Die Trends:

FARBEN: Im Herbst/Winter 2025/26 dominieren Braun- und Camel-Töne sowie helle, cremige Naturfarben. Trendfarben sind Beeren- und Weinrot, Eisblau, Salbei, helle Grau- und Graublau-Töne sowie Senf- und Honigfarben. Klassiker wie Schwarz, Anthrazit und Blau bleiben relevant; Grau-, Olive- und Khaki-Töne gewinnen an Bedeutung.

MATERIALIEN: Im Fokus stehen hochwertige Materialien wie reine Schurwolle, Cashmere-Mischungen, reine Cashmere-Qualitäten und funktionelle, wasserabweisende Stoffe. Funktionalität ist gefragt, etwa durch versteckbare Ohrenklappen oder knautschbare Materialien, die sich nach dem Transport in Tasche oder Koffer wieder in Form bringen.

FORMEN: Bei Herren liegen kompakte Hutformen aus funktionalen Materialien im Trend. Schmale Mützen in edlen Karos und zweifarbige Truckercaps sorgen für Abwechslung. Must-haves sind schlanke Schiebermützen in Cord oder Karo sowie kleine Hutformen wie Pork Pie oder Diamond aus Wollfilz.

Ein Hutfachgeschäft in Ihrer Nähe finden Sie über den „Hutgeschäfte-Finder“ auf www.hut-mode.de.

Der spezialisierte Hutfacheinzelhandel ist eine starke Gemeinschaft, die in der Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V. (GDH), organisiert ist. Der Berufsverband vertritt die Interessen der Hutfachhandel nach innen und außen mit Kommunikation, Hut-Mode, Branchenarbeit und dem Shop-Finder unter www.hut-mode.de

