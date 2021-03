Mobility & Lifestyle-App: R/GA und ComfortDelGro launchen “Zig”

Singapur/Berlin, 30.03.2021 – Alles in einem: Mit der mobilen Lifestyle-Plattform “Zig” bringt ComfortDelGro ab sofort Reiseplanung, Transportbuchung und Lifestyle-Discovery auf einen smarten Nenner. R/GA Singapur entwickelte fĂĽr das multinationale Transportunternehmen eine mobile All-in-One-App, die diese Dienste auf innovative Weise kombiniert.

Durch die nahtlose Verbindung mit wichtigen Mobilitäts-Lifestyle-Diensten inspiriert Zig seine Community dazu, neue Ziele zu erkunden. Vor dem Hintergrund sich schnell entwickelnder Technologietrends und sozialem Konnektivitätsverhalten bietet die Plattform so eine ganz neue Form moderner Mobilitätslösungen an. Die “Zig”-App steht ab sofort im Apple App Store und im Google Play Store zum Download zur VerfĂĽgung.

“Die meisten vergleichbaren Angebote wie Food-Delivery- oder E-Commerce-Apps fĂĽhren die User zu Onlinediensten. Zig hingegen ist eine Online-to-Offline-Plattform, die mit Mobilität und Transport etwas bietet, was man kennt und täglich nutzt, und dies durch die Bereitstellung von Lifestyle-Dienstleistungen nahtloser gestaltet. Die Idee ist, die Stärken von ComfortDelGro im Bereich Taxis und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und unsere Pendler im digitalen Bereich zu begegnen”, so Liew Wei Chee, CEO von CDG Zig Pte Ltd.

“Zig ist eine Lifestyle-Plattform, die Benutzer inspirieren und ihnen ermöglichen soll, etwas Neues zu erleben und so ihre Vorstellungskraft zu erweitern. Wir haben den Business- und Tech-Stack auf der Grundlage eines Ansatzes entworfen, der sich am Verbraucherverhalten orientiert, und in Folge die möglichen Geschäftsbereiche definiert. Auf dieser Basis wurde Zig als mobile App-First-Plattform gelauncht, die auf einem nachhaltigen Geschäftsmodell fuĂźt”, so Dorothy Peng, Managing Director, R/GA Singapur.

In Zusammenarbeit der multidisziplinären Beratungs-, Design- und Technologieteams von R/GA wurde Zig von Grund auf mit Flutter, der neuesten mobilen Technologieplattform von Google, entwickelt. Angetrieben von einem schlanken und datengesteuerten Echtzeit-Technologie-Stack bietet Zig Nutzern Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen, über die sie die beste Route für ihre Reisen finden, Transportpreise vergleichen, Fahrten buchen und bezahlen, Attraktionen und Erlebnisse entdecken, Reservierungen vornehmen, Aktionen und Angebote finden können und vieles mehr. Bei der Entwicklung des modernen Tech-Stacks arbeitete R/GA mit MGG Software zusammen, die Datenarchitektur wurde gemeinsam mit BasisAI erstellt.

Nicht zuletzt definierte R/GA einen neuen Markenzweck und eine neue Designidentität fĂĽr Zig. In diesem Zuge entstanden auch Name, Look & Feel, Tonalität, User Experience und Erfahrungssprache, die die Mission der Plattform widerspiegeln: Menschen nicht nur von A nach B zu transportieren, sondern sie zu “bewegen”, indem man die GefĂĽhle von Freude und Entdeckergeist in ihnen entfacht.

Ăśber R/GA

R/GA ist eine globale Innovationsfirma. Wir helfen Unternehmen dabei, neue Geschäftsfelder und Marken für eine menschlichere Zukunft zu entwickeln. Unsere Leistungen reichen dabei von Innovationsberatung und Organisationsentwicklung über Markendesign und Experience Design bis hin zu Marketingkommunikation. R/GA ist Teil der Interpublic Group of Companies, einer der weltweit größten Organisationen für Werbe- und Marketingdienstleistungen, und beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter an 16 Standorten in den USA, Europa, Südamerika und Asien-Pazifik. Weitere Informationen zu R/GA gibt es unter www.rga.com oder bei @rga auf Twitter.

