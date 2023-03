Mobilitätsverband: Fachtagung Elektromobilität im Fuhrpark

26. und 27. April 2023 im Barockschloss Ettlingen / Verbandsmeeting mit Impulsen zum Thema Elektromobilität / inklusive Netzwerkabend / Informationen für die Praxis / Tipps von Experten

Mannheim, im März 2023. Der Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V. (BBM) lädt unter der Devise „Barocke Räume für neueste Technologien“ zu einer zweitägigen Fachtagung nach Ettlingen ein. Vom 26. bis 27. April können sich Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortliche rund um das Thema Elektromobilität im Fuhrpark austauschen.

„Auf der Fachtagung stehen Informationen für die Praxis, Tipps von Experten und jede Menge Erfahrungsaustausch auf dem Programm. Und das alles zum Thema Elektromobilität. Das ist ja bekanntlich noch immer eine Herausforderung für Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortliche“, erklärt BBM-Geschäftsführer Axel Schäfer. Die Tagung wird in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Elektromobilität e. V. (BEM), Electrive.net, der NOW GmbH und der Kanzlei Voigt stattfinden. Sie bietet informationsgeladene Vorträge mit praxisnahem Input. Bisher sind folgende Beiträge geplant:

– Talk-Runde zu Erfahrungen und kritischen Aspekten der Elektromobilität in der Praxis (Moderation: Peter Schwierz, Electrive.net)

– Aktuelle Rechtsfragen der Elektromobilität (RA Roman Kasten, Kanzlei Voigt)

– Aspekte der TCO-Betrachtung der Elektromobilität (NN)

– Mikromobilität und Leichtfahrzeuge im Fuhrpark (Markus Emmert, BEM e. V.)

– Forschungsergebnisse zum Thema PHEV (Dr. Patrick Plötz, Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung ISI)

– Besonderheiten der UVV bei Elektrofahrzeugen (Martin Kaus, Fachreferent UVV und BG-Fragen des BBM e. V.)

– E-Transporter im Fuhrpark – Hürden der praktischen Handhabung und Lösungen (Christian Reiter, Fachreferent Transporter/Nutzfahrzeuge des BBM e. V.)

– Aktuelle Informationen zur Ladeinfrastruktur-Entwicklung in Deutschland (NOW GmbH)

Neben den Vorträgen wird es Breakout-Sessions, Gesprächsrunden, Diskussionen sowie einen Workshop geben. Außerdem wartet auf die Teilnehmenden ein Netzwerkabend am ersten Tag der Veranstaltung, der ausreichend Platz zum Erfahrungsaustausch bietet. Der Anmeldeschluss für die Tagung ist der 20. April 2023. Für ordentliche Mitglieder ist die Teilnahme für eine Person kostenfrei. Alle weiteren Konditionen sowie zusätzliche Informationen unter https://www.mobilitaetsverband.de/konferenzen-messen/fachtagung-fuhrparkmanagement.html.

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität wurde im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement und Initiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Über die Jahre hat sich das Themenspektrum und die Ausrichtung verändert, sodass auch der Name im Mai 2022 in BBM geändert wurde. Der Verband vertritt die Interessen seiner Mitglieder, die Fuhrparks zwischen 5 und 50.000 Fahrzeugen betreiben und stellt seine Expertise für betriebliche Mobilität bereit. Mitglieder sind unter anderem Unternehmen wie Axel Springer Services & Immobilien GmbH, ING Diba, KPMG AG, CANCOM IT, KAEFER SE & CO. KG, SEG Sparkassen Einkaufs-Gesellschaft mbH, SAP, Boehringer Ingelheim, Deutsche Bahn Fuhrparkservice oder Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH. Der Verband ist Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Melanie Schmahl (stv. Vorsitzende, Leiterin Fleetmanagement und Passenger Transport, Boehringer Ingelheim) und Claudia Westphal (stv. Vorsitzende, Fuhrparkleiterin Beiersdorf AG). Geschäftsführer ist Axel Schäfer. Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

Firmenkontakt

Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53



https://www.mobilitaetsverband.de

