Im beruflichen bzw. unternehmerischen Alltag spielen Effizienz und Wirtschaftlichkeit eine zentrale Rolle. Umständliche Arbeitsprozesse oder lange Wege bzw. Strecken kosten hingegen Zeit, Geld – und mitunter sicherlich auch Nerven. Sparen Sie sich das und erfahren Sie, was unser mobiler Kundendienst für den Brandschutz für Sie und Ihr Unternehmen tun kann. TIME4 Service ist Ihre ideale Lösung im mobilen Kundendienst. Mit der App haben Ihre Mitarbeiter auf dem Tablet oder dem Smartphone alle Informationen und Daten zur Verfügung, die für die erfolgreiche Planung, Organisation und Durchführung von Serviceaufträgen, Projekten sowie Wartung von Anlagen von essenzieller Wichtigkeit sind. Sofern gewünscht, hat der Anwender darüber hinaus die Option, die jeweils vor Ort erfassten Daten an die Auftragsbearbeitung zu transferieren – ganz einfach und bequem per Knopfdruck.

Mobiler Kundendienst, der sich sehen lassen kann

Ein mobiler Kundendienst für die Wartung und Instandhaltung von Maschinen, Anlagen und Produkten beim Kunden ist erfahrungsgemäß bares Geld wert. Auch die in Ihrem Unternehmen tätigen Monteure werden profitieren, wenn ein mobiler Kundendienst genutzt wird. So haben sie die Möglichkeit, Aufträge aus der Auftragsbearbeitung selbstständig zu bearbeiten oder neue Handaufträge mobil zu erstellen bzw. zu verbuchen. Im Anschluss an die Durchführung der Prüfungen oder der Wartung kann der Auftrag bequem abgeschlossen und vom Auftraggeber durch eine Unterschrift bestätigt werden. Im Zuge dessen können die erfassten Informationen wie Zeiten, Material, Checklisten und Fotos direkt an die Auftragsbearbeitung oder an die Verwaltung übermittelt werden. Unkomplizierter und kundenorientierter können zielführende Arbeitsabläufe nicht sein.

Positiver Nebeneffekt: Die Chance darauf, noch eigenständiger arbeiten zu können, ist ein echter Motivationsfaktor. Außerdem wird durch diese Vorgehensweise der Grad der Verantwortung der Mitarbeiter erhöht – und die Leistungsbereitschaft gefördert.

Einfach und unkompliziert arbeiten, dank mobiler Kundendienst-App

Sie als Unternehmer haben jederzeit den vollen Überblick über den jeweiligen Auftragsstatus. So haben Sie direkten Einblick auf mögliche eingehende Störungen, welche in einem speziellen Reparaturvorgang erfasst werden. Zugleich erfolgt die Terminierung und die Weiterleitung an den zuständigen Kundendiensttechniker. Dieser wird direkt über die neue Terminvereinbarung informiert, hat jedoch ab diesem Moment die Möglichkeit, selbstständig zu planen und zu arbeiten, ohne zunächst Rücksprache mit der Verwaltungs- oder Serviceleitung halten zu müssen. Sobald die Störung durch den Monteur behoben ist und alle Daten durch diesen mittels mobiler Kundendienst-App erfasst sind, kann der erledigte Auftrag geschlossen werden. Somit ist die Grundlage für eine schnelle Rechnungslegung gegeben.

Ein mobiler Kundendienst ist eine echte Bereicherung im unternehmerischen Alltag. Das Handling ist einfach und unkompliziert. Sie brauchen lediglich für die Routine-Arbeiten spezielle Checklisten anzulegen. Die Durchführung von Wartungen, Prüfungen etc. ist noch einfacher möglich. Darüber hinaus erhalten Sie jederzeit ein digitales Protokoll für mehr Transparenz und Sicherheit. Die Fehlerquote im Rahmen der Durchführung relevanter Arbeitsabläufe wird minimiert. Ihre Mitarbeiter werden nichts mehr vergessen, sondern ab sofort können sie die unterschiedlichen Aufgaben sukzessive abarbeiten und abhaken.

Die Vorzüge der mobilen Kundendienst-Lösung TIME4 Service auf einen Blick:

– die flexible Zeiterfassung wird zum Kinderspiel

– tätigkeitsbezogene Auftragszeiten werden transparent

– jederzeit die volle Kontrolle

– Einzel- oder Gruppenbuchungen sind möglich

– Datenerfassung erfolgt in Echtzeit

– die Datenübertragung wird automatisch ausgeführt

– die Option der Nacherfassung ist gegeben

– Erfassung Fotos und Dokumentation

– individuelle Checklisten für Wartungsobjekte anlegen

– Wartungsinformationen digital beim Kunden erfassen

– Zugriff per App als Anlageninfos

Fazit

Es lohnt sich, neue Wege zu gehen. Ein mobiler Kundendienst wird die alltäglichen Arbeitsabläufe und -routinen auch in Ihrem Unternehmen nachhaltig vereinfachen und einfach besser machen. Gerne steht Ihnen unser Expertenteam mit Rat und Tat zur Seite. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Was können wir für Sie tun?

Alle Bereiche der digitalen Transformation im kaufmännischen Bereich werden genau durchleutet. Zahlreiche Workshops laden Sie ein Idee für die automatisierte Arbeit zu erhalten!

Sie sind herzlich eingeladen!!!

Kompetenz aus einer Hand

Bereits seit über 30 Jahren entwickelt M-SOFT kaufmännische Software. “Dabei ist es wichtig, den Anforderungen der Kunden stets einen Schritt voraus zu sein und nachhaltige Lösungen anzubieten”, wie Torsten Welling, Vertriebsleiter von M-SOFT, ausführt.

Dabei wissen die Kunden des Dissener Anbieters das ganzheitliche Angebot von Software und Beratung bis hin zu EDV-Dienstleistungen zu schätzen.

