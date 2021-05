Mobile Virenfilter schützen die Gesundheit

Das JVD Shield überzeugt durch Stil und Leistung

Es ist wohl die Frage, die alle Menschen zurzeit am meisten umtreibt. Wie kann ich mich, meine Familie, meine Gäste oder meine Mitarbeiter bestmöglich vor dem Corona-Virus schützen? Da sich die Viren über die Luft verbreiten, ist das Ansteckungsrisiko gerade in geschlossenen Räumen sehr hoch. Deswegen ist es sinnvoll, Wohnräume, Schlafzimmer, Büros, Hotels oder öffentliche Gebäude mit einem guten Luftfilter auszustatten.

Design und Moderne

Wer das Wort Luftreiniger hört, denkt sofort an große schwere Maschinen, die wartungsintensiv sind und am besten in einer dunklen Ecke des Raums versteckt werden müssen. Doch es geht auch anders. Moderne Luftfilter sind klein, pflegeleicht und können eine Zierde in jedem Raum sein. Design und Moderne vereinen sich in diesen neuen Geräten und schützen uns zuverlässig vor den Angriffen von Viren, Allergenen und Schadstoffen.

Endlich befreit aufatmen

Wer schon einmal einen Tag in schlechter Raumluft verbracht hat, weiß wie unangenehm das ist. Doch nun kommt noch ein neuer Aspekt hinzu: Der Schutz unserer Gesundheit. Mit dem JVD Shield kann nicht nur befreit aufgeatmet werden, es schützt auch zuverlässig vor allen Gefahren, die durch eine schlechte Raumluft entstehen, inklusive Corona-Viren.

Dabei bietet das leistungsstarke Gerät viele Vorteile:

– es bekämpft Viren, Bakterien und Schimmelpilze

– alle Schadstoffe und Gerüche aus der Luft werden eliminiert

– es kann drei Jahre wartungsfrei betrieben werden, da es keinen Filter besitzt

– erst nach drei Jahren wird der Systemkern bei minimalem Aufwand gewechselt

Unsichtbarer Schutzschild mit patentierter Technologie

Das JVD Shield wirkt wie ein unsichtbarer Schutzschild und hält alles fern, was die Luft belasten könnte. Dadurch wird eine absolut reine und saubere Luft zurückgelassen, die das Atmen zum Vergnügen macht. Durch Mineralisierung der Moleküle werden ganz ohne Filter alle Verschmutzungs- und Kontaminationsquellen zu 100 % unschädlich gemacht. Die patentierte Technologie von JVD wirkt.

Attraktiv und nachhaltig

Das JVD Shield zeigt sich wandelbar und vielseitig. Das Stahlgehäuse gibt es in fünf unterschiedlichen Farben, damit passt es sich der Umgebung perfekt an. Dank der intuitiven Benutzer-Oberfläche ist das Gerät leicht zu bedienen und kann in verschiedenen Modi angewendet werden. Bei der Herstellung kommen nur Materialien zum Einsatz, die die Umwelt kaum belasten. Das Produkt wird in einer Fabrik in Frankreich hergestellt, alle benötigten Materialien kommen aus einem Umkreis von 100 km.

Entworfen für”s Leben

Das außergewöhnliche Design verdankt das Luftreinigungsgerät dem preisgekrönten Designer und Künstler Ramy Fischler. Dieser hat das Gerät so entworfen, dass es überall gut reinpasst. Sei es im heimischen Wohnzimmer, im Büro, in der Fabrikhalle oder im Hotelzimmer. Das JVD Shield kann in Räumen bis zu 60 m2 seine Leistung entfalten. Das JVD Shield ist mobil und kann überall aufgestellt werden.

Von Förderungen profitieren

Im Rahmen der Überbrückungshilfe 3 erhalten alle Unternehmen und Dienstleister, die in neue Hygienekonzepte investieren, Hilfe vom Staat. Diese Förderung kann bis zu 90 % der Kosten abdecken, in manchen Bundesländern liegt der Zuschuss sogar bei 100 %. Gerade auch für Hotels und Beherbergungsbetriebe ist dies ein erster Schritt zur baldigen Öffnung. Dank Förderung und einem wartungsfreien Betrieb entstehen den Unternehmen kaum Kosten, um ihre Mitarbeiter und Gäste effektiv zu schützen.

Hotelbedarf und mehr

Hotel-Werk bietet alles, was ein gut ausgestattetes Hotel oder ein Beherbergungsbetrieb benötigt. Neben Wäsche, Möbeln, Hygieneprodukten, auch Accessoires und andere Einrichtungsgegenstände für die Bereiche Zimmer, Bett, Bad, öffentlicher Raum und Housekeeping. Die Auswahl ist groß und deckt alle Preissegmente ab. Gerade auch im Bereich der Hygieneprodukte bietet Hotel-Werk unterschiedliche Lösungen. Persönlicher Service und hohe Qualität der Produkte runden das Angebot des Unternehmens aus dem Schwarzwald ab.

Weitere Informationen zum JVD Shield:

https://www.hotel-werk.de/publikumsbereiche/hygiene/luftreiniger/399/luftreiniger-virenfilter-shield?c=123

Das Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg bietet eine breite Produktpalette für alle Bereiche des Hotels. Bei Hotel-Werk finden Hoteliers alles, was in einem gut geführten Haus benötigt wird. Moderne Einrichtungen ebenso wie Wäsche, Hygieneprodukte und Accessoires. Rund um Bett, Bad, Außen- und Innenbereich gibt es eine große Auswahl an Produkten für alle Preisklassen und Ansprüche. Auch für das Housekeeping stehen die entsprechenden Produkte zur Verfügung. Hotel-Werk bietet einen persönlichen Service und hohe Qualität bei seinen Produkten.

Kontakt

hotel-werk

Ralf Achterberg

Sommerbergstr. 13

78112 Sankt Georgen im Schwarzwald

077249166127

info@hotel-werk.de

https://www.hotel-werk.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.