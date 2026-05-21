Mobile Emissionsbehandlung im intermodalen Güterverkehr

Sichere, unterbrechungsfreie Abläufe sind im intermodalen Sektor essenziell. In den komplexen Lieferketten der Branche greifen verschiedene Transportmittel ineinander. Tankwagen, Kesselwagen oder Tankschiffe befördern täglich große Mengen an Kraftstoffen, Chemikalien, Lösungsmitteln und verflüssigten Gasen. Bei Prozessen wie Beladungen und Entladungen sowie Produktwechseln entstehen schädliche Emissionen und Dämpfe, außerdem verbleiben in den Tanks häufig erhebliche Mengen an Restgasen. Diese Stoffe dürfen nicht unkontrolliert in die Atmosphäre gelangen und müssen korrekt behandelt und abgebaut werden.

Wenn stationäre Systeme für die Emissionsbehandlung ausfallen, kommt es zu Verzögerungen in der Lieferkette und im schlimmsten Fall zu Stillständen ganzer Anlagen. Mobile Anlagen für die Emissionsbehandlung bieten eine kurzfristige, flexible Lösung und können temporär in Terminals, Häfen, Logistikzentren und Verladeeinrichtungen eingesetzt werden.

Im Blogbeitrag schildert ETS Degassing die Herausforderungen im intermodalen Güterverkehr und gibt einen Überblick über die Vorteile von Lösungen für die mobile Emissionsbehandlung. Erfahren Sie mehr: https://ets-degassing.com/2026/03/26/entgasung-intermodaler-verkehr/

ETS Degassing ist Experte für eine sichere, saubere und nachhaltige Emissionsminderung und mobile Entgasung. Als Nachfolger der seit über 17 Jahren erfolgreichen Unternehmen SIS und ENDEGS verfügt ETS Degassing über große Erfahrung in der umweltfreundlichen Verbrennung von schädlichen Emissionen wie Kohlenwasserstoffen sowie flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und gefährlichen Luftschadstoffen (HAP). Die mobilen Brennkammern des Unternehmens verbrennen alle Gase, Gasgemische und Dämpfe der Gefahrengruppen IIA, IIB und IIC mit einer Verbrennungsrate von über 99,99 % sowie ohne offene Flamme und völlig geruchslos. ETS Degassing-Technologien tragen wesentlich dazu bei, dass Kunden ihre Emissionen reduzieren und sicherstellen können, dass sie auch die strengsten Umweltvorschriften und -gesetze einhalten.

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