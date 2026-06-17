Mobile Emissionsbehandlung bei Stillständen, Turnarounds und Wartung

Für Betreiber von Tanklagern, Raffinerien, Chemieanlagen und Häfen sind industrielle Übergangsphasen eine besondere Herausforderung. Während geplanter Stillstände, Turnarounds oder Wartungsarbeiten laufen Anlagen nicht im regulären Betrieb – dennoch können Restgase, Dämpfe, VOC und andere Emissionen entstehen, die sicher behandelt werden müssen.

Mobile Entgasungs- und Emissionsminderungssysteme bieten hier eine flexible Lösung: Sie können stationäre Anlagen temporär ersetzen, ergänzen oder bei Ausfällen absichern. So lassen sich gasförmige Schadstoffe auch während nicht regulärer Betriebsphasen kontrolliert behandeln – sicher, effizient und unter Einhaltung geltender Umweltvorschriften.

In einem aktuellen Blogbeitrag erläutert ETS Degassing, wie mobile Entgasung und Emissionsbehandlung in industriellen Übergangsphasen funktioniert, welche Vorteile sie bietet und in welchen Anwendungsfällen sie eingesetzt wird.

Erfahren Sie mehr: https://ets-degassing.com/2026/05/11/mobile-entgasung-industrielle-uebergangsphasen/

ETS Degassing ist Experte für eine sichere, saubere und nachhaltige Emissionsminderung und mobile Entgasung. Als Nachfolger der seit über 17 Jahren erfolgreichen Unternehmen SIS und ENDEGS verfügt ETS Degassing über große Erfahrung in der umweltfreundlichen Verbrennung von schädlichen Emissionen wie Kohlenwasserstoffen sowie flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und gefährlichen Luftschadstoffen (HAP). Die mobilen Brennkammern des Unternehmens verbrennen alle Gase, Gasgemische und Dämpfe der Gefahrengruppen IIA, IIB und IIC mit einer Verbrennungsrate von über 99,99 % sowie ohne offene Flamme und völlig geruchslos. ETS Degassing-Technologien tragen wesentlich dazu bei, dass Kunden ihre Emissionen reduzieren und sicherstellen können, dass sie auch die strengsten Umweltvorschriften und -gesetze einhalten.

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