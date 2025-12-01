Mobile Device Management mit AGS IT

AGS IT Service bietet Hard- und Softwareberatung, Netzwerkbetreuung, IT-Sicherheit, Cloud-Services und neu Lösungen rund um Mobile Device Management.

AGS IT Service stärkt Unternehmen mit modernen MDM-Lösungen und ganzheitlichen IT-Services

AGS IT Service ist seit über 30 Jahren etablierter IT-Dienstleister für Kliniken, Arztpraxen, Schulen und Unternehmen im Mittelstand.

Als IT-Systemhaus bietet AGS IT Service nicht nur klassische Leistungen wie Hard- und Softwareberatung, Netzwerkbetreuung, IT-Sicherheit, Cloud-Services und Remote Support, sondern ergänzt diese um spezialisierte Lösungen für mobile Endgeräte und moderne Arbeitsplatzkonzepte.

Mit MDM Mobile Device Management-Lösungen unterstützt AGS IT Unternehmen bei der sicheren, effizienten und wirtschaftlichen Nutzung ihrer mobilen und stationären IT-Arbeitsplätze umfassend zu unterstützen.

Damit adressiert das Unternehmen den steigenden Bedarf an professioneller Verwaltung von Smartphones, Tablets und Notebooks in verteilten, hybriden Arbeitsumgebungen.

Mobile Device Management: Sicherheit, Kontrolle und Effizienz

Mit den MDM-Lösungen von AGS IT erhalten Unternehmen eine zentrale Plattform, um mobile Endgeräte sicher und einheitlich zu verwalten – von der automatisierten Ersteinrichtung über App- und Richtliniensteuerung bis hin zu Remote-Sperrung oder -Löschung bei Verlust. Die Lösungen unterstützen Funktionen wie Verschlüsselung, Passwort- und Zugriffsrichtlinien, Trennung von privaten und geschäftlichen Daten sowie App-Block- und Allow-Listing, um Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zuverlässig umzusetzen.

Besonderes Augenmerk legt AGS IT Service auf die betriebswirtschaftliche Seite: Durch standardisierte Rollouts, zentrale Verwaltung von Geräten, SIM-Karten und Verträgen sowie einheitliche Richtlinien lassen sich Supportaufwände reduzieren, Ausfallzeiten minimieren und Kosten besser planen.

Über ein übersichtliches Management-Portal behalten IT-Abteilungen und Fachbereiche jederzeit den Überblick über eingesetzte Geräte, Verträge, Konfigurationen und Sicherheitsstatus.

Endpoint Management – ganzheitlich gemanagt

Ergänzend zum MDM setzt AGS IT Service auf „Endpoint Management mit dem Partner baramundi“, um auch klassische Clients und Server effizient in ein einheitliches Management-Konzept zu integrieren. Die Management Suite bietet Funktionen wie automatisierte Softwareverteilung, Inventarisierung, Schwachstellenscans, Patch-Management und Compliance-Reporting, sodass Unternehmen Sicherheitsstandards und Konfigurationen über alle Endpoints hinweg konsequent umsetzen können.

Als erfahrener Umsetzungspartner plant und realisiert AGS IT Service Projekte von der Analyse über die Implementierung bis zum laufenden Betrieb. Dazu gehört u.a. der Aufbau automatisierter Jobs für Software- und Patch-Rollouts, die Integration mobiler Endgeräte in ein Unified-Endpoint-Management-Konzept sowie die Verzahnung mit bestehenden IT-Sicherheits- und Cloud-Strategien.

Kunden profitieren von einer durchgängig gemanagten Umgebung, in der alle Endgeräte – stationär wie mobil – transparent, sicher und effizient betrieben werden.

Ganzheitliche IT-Services mit Branchenerfahrung

Über die MDM- und Endpoint-Management-Lösungen hinaus bietet AGS IT Service ein breites Spektrum an IT-Dienstleistungen: von IT-Infrastrukturanalyse, Netzwerkdesign und -betrieb über Firewall- und Antivirus-Konzepte bis hin zu Cloud-Backup, Disaster Recovery und Datenschutzberatung nach aktuellen gesetzlichen Vorgaben. Auch und besonders im Gesundheitswesen kann AGS IT Service auf langjährige Erfahrung und branchenspezifische Zertifizierungen verweisen, was den besonderen Schutz sensibler Daten zusätzlich unterstreicht.

Kunden schätzen neben der technischen Kompetenz vor allem die Zuverlässigkeit, die hohe Erreichbarkeit und den pragmatischen, lösungsorientierten Support – ob per Fernwartung oder vor Ort. Zahlreiche langjährige Partnerschaften im Raum Stuttgart und Esslingen belegen die nachhaltige Ausrichtung und Kundennähe des Unternehmens.

Über AGS IT Service

AGS IT Service & Consulting ist ein IT-Systemhaus mit Sitz im Raum Stuttgart/Esslingen und bietet seit über drei Jahrzehnten maßgeschneiderte IT-Lösungen für Mittelstand, Gesundheitswesen, Bildungseinrichtungen und Industrie. Das Portfolio reicht von klassischem IT-Service über Managed Services, Cloud-Lösungen und IT-Sicherheit bis hin zu spezialisierten Angeboten im Bereich Mobile Device Management.

Unternehmen, die ihre mobile und stationäre IT-Landschaft sicher, effizient und zukunftsfähig aufstellen möchten, finden in AGS IT Service einen erfahrenen Partner, der technisches Know-how mit praxisnaher Beratung und einem ganzheitlichen Serviceansatz verbindet.

Für weitere Informationen zu den MDM-Leistungen sowie zu den IT-Services von AGS IT Service besuchen Sie: https://www.ags-it.de

