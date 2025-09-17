Mobil in Deutschland ist Testsieger-Automobilclub 2025

Zum fünften Mal in Folge Spitzenklasse

Starke Leistung, starker Titel: Mobil in Deutschland e.V. bleibt die Nr. 1 unter den Automobilclubs in Deutschland und wurde auch 2025 zum Testsieger gekürt. Damit verteidigt der Club bereits zum fünften Mal in Folge den Spitzenplatz in der großen Vergleichsstudie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) im Auftrag von ntv.

Die aktuelle Untersuchung, die im September 2025 veröffentlicht wurde, hat die wichtigsten acht deutschen Automobilclubs detailliert analysiert. Bewertet wurden unter anderem der Service per Telefon und E-Mail, die Benutzerfreundlichkeit der digitalen Angebote sowie die Mitgliedschaftskonditionen. Auch in diesem Jahr konnte sich Mobil in Deutschland e.V. klar von der Konkurrenz abheben – mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis und kundenorientiertem Service.

Laut aktuellen Studienergebnissen der DISQ erzielt Mobil in Deutschland e.V. als einziger Anbieter das Qualitätsurteil „sehr gut“. Der Automobilclub überzeuge zum einen mit dem besten Service: Sowohl der Online-Service als auch die telefonische Beratung schneiden branchenweit am stärksten ab. Zum anderen punkte Mobil in Deutschland auch in der Konditionenanalyse mit sehr guten Leistungen.

Bemerkenswert: Trotz starker Wettbewerber wie ADAC, ACE oder AvD setzte sich Mobil in Deutschland e.V. erneut an die Spitze. Der Club zeigt damit, dass Transparenz, moderne Strukturen und Nähe zum Mitglied heute entscheidender sind als reine Größe oder Tradition.

Dr. Michael Haberland, Präsident von Mobil in Deutschland e.V., freut sich über den erneuten Erfolg: „Fünf Mal in Folge als bester Automobilclub ausgezeichnet zu werden, ist für uns eine große Ehre und gleichzeitig ein Ansporn. Der Testsieg bestätigt, dass wir mit unserem klaren, fairen und modernen Konzept genau den Nerv der Autofahrer treffen. Wir stehen für starken Service zum besten Preis – und das werden wir auch in Zukunft konsequent weiterführen.“

Mit der Auszeichnung zum Testsieger-Automobilclub 2025 unterstreicht Mobil in Deutschland e.V. seinen Anspruch, eine bedeutende und faire Alternative zu anderen Automobilclubs zu sein. Klare Mitgliedschaftsmodelle ohne versteckte Kosten, deutschland- und weltweite Pannenhilfe und ein konsequent digitaler Ansatz machen den Club zu einer attraktiven Wahl für alle Autofahrer, die Sicherheit und Service zum besten Preis suchen. Die deutschlandweite Basis-Mitgliedschaft gibt es bereits ab 38 Euro im Jahr – die weltweite Premium-Mitgliedschaft beginnt bei 68 Euro im Jahr. Jetzt Tarife vergleichen unter www.mobil.org

Bereits zum fünften Mal an der Spitze. Mobil in Deutschland e.V. ist mehr als nur ein Automobilclub – er ist die Nummer 1 für Autofahrer in Deutschland.

Die aktuelle Studie „Automobilclubs 2025“ der DISQ finden Sie auf www.disq.de.

Weitere Informationen finden Sie auf www.mobil.org.

Mobil in Deutschland ist der moderne und günstige Automobilclub für Deutschland, Europa und die Welt, der erstklassige Leistungen zu einem unschlagbaren Preis bietet. Durch schlanke und unbürokratische Strukturen, leistungsstarke Kooperationspartner und einer klaren Fokussierung auf die wichtigsten Services arbeitet der Automobilclub äußerst effizient und kann diesen Preisvorteil direkt an seine Mitglieder weitergeben.

