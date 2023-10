Mobbing-Prävention: So schützt du dein Unternehmen

Mobbing im Unternehmen: Wie du hohe Kosten und Imageverlust vermeiden kannst

Ein Mobbing-Präventionskonzept ist der beste Weg, um Mobbing in deinem Unternehmen zu verhindern. Das Konzept sollte Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Aufarbeitung von Mobbing enthalten.

Maßnahmen zur Prävention

Maßnahmen zur Prävention sollen Mobbing erst gar nicht entstehen lassen. Dazu gehören:

Ein klares Bekenntnis gegen Mobbing: Mache klar, dass Mobbing im Unternehmen nicht toleriert wird.

Schulung der Mitarbeiter: Erkläre den Mitarbeitern, was Mobbing ist und wie sie es erkennen können.

Erstellung eines vertrauenswürdigen Meldesystems: Ermögliche es den Mitarbeitern, Mobbingfälle anonym zu melden.

Förderung einer positiven Unternehmenskultur: Schaffe ein Arbeitsklima, in dem sich alle Mitarbeiter wohlfühlen und wertgeschätzt werden.

Maßnahmen zur Intervention

Maßnahmen zur Intervention sollen Mobbing-Fälle schnell und effektiv beenden. Dazu gehören:

Unabhängige Untersuchung: Untersuche alle Mobbing-Vorwürfe gründlich und unabhängig.

Eingriffsmaßnahmen: Setze geeignete Maßnahmen ein, um das Mobbing zu stoppen.

Unterstützung der Betroffenen: Bietet den Betroffenen Unterstützung und Beratung an.

Maßnahmen zur Aufarbeitung

Maßnahmen zur Aufarbeitung sollen die Folgen von Mobbing bewältigen. Dazu gehören:

Ausgleichszahlungen: Biete den Betroffenen Ausgleichszahlungen an, wenn sie durch Mobbing geschädigt wurden.

Versöhnungsgespräche: Biete den Betroffenen und den Tätern an, in einem Versöhnungsgespräch die Situation zu bereinigen.

Schulungsmaßnahmen: Biete den Tätern Schulungsmaßnahmen an, um ihnen zu helfen, ihr Verhalten zu ändern.

Vorteile eines Mobbing-Präventionskonzepts

Ein Mobbing-Präventionskonzept bietet deinem Unternehmen folgende Vorteile:

Schutz vor hohen Kosten: Mobbing führt zu Produktivitätsverlusten, Krankheitsausfällen und Fluktuation. Ein Mobbing-Präventionskonzept kann diese Kosten reduzieren.

Schutz vor Imageverlust: Mobbing kann den Ruf deines Unternehmens schädigen. Ein Mobbing-Präventionskonzept kann dazu beitragen, dass dein Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird.

Verbesserung des Arbeitsklimas: Ein Mobbing-Präventionskonzept trägt zu einem positiveren Arbeitsklima bei. Das kann sich positiv auf die Produktivität und Motivation der Mitarbeiter auswirken.

Fazit

Ein Mobbing-Präventionskonzept ist eine Investition in die Zukunft deines Unternehmens. Es kann dir helfen, hohe Kosten und Imageverlust zu vermeiden und ein positives Arbeitsklima zu schaffen.

Konkrete Maßnahmen

Hier sind einige konkrete Maßnahmen, die du im Rahmen eines Mobbing-Präventionskonzepts ergreifen kannst:

Erstelle eine Hotline oder ein internes Meldesystem für Mobbingfälle. So können Mitarbeiter Mobbingfälle anonym und vertraulich melden.

Schule deine Führungskräfte in einem Seminar zu Mobbing aus. So können sie Mobbing-Fälle erkennen und angemessen darauf reagieren.

Erstelle eine Antimobbing-freundliche Unternehmenskultur. Dazu gehört z. B. ein wertschätzendes und respektvolles Miteinander, klare Regeln und eine gute Kommunikation.

Schlussfolgerung

Mobbing ist ein ernstes Problem, das sich negativ auf Unternehmen auswirken kann. Durch ein Mobbing-Präventionskonzept kannst du dein Unternehmen vor hohen Kosten und Imageverlust schützen.

