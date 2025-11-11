MMA startet neues Kapitel in der DACH-Region als „Marketing + Media Alliance“

Die regionale Ausrichtung stärkt die Zusammenarbeit mit CMOs, treibt KI-fähige Marketingansätze voran und unterstützt deutschsprachige Märkte bei der Umsetzung evidenzbasierter Frameworks.

Berlin, 11. November 2025 – Die Marketing + Media Alliance (MMA) setzt ihre globale Neupositionierung in der DACH-Region fort und unterstreicht damit ihren Wandel zu einer internationalen Allianz, die maßgeblich von CMOs mitgestaltet wird. Mit dem regionalen Programm sollen die Transformation im Marketing durch evidenzbasierte Labs, lokales Thought Leadership und maßgeschneiderte Mitgliedsangebote weiter vorangetrieben werden.

Mit ihrem neuen Auftritt als „Marketing + Media Alliance“ rückt die MMA ihr zentrales Anliegen in den Fokus: Marketingverantwortliche weltweit dabei zu unterstützen, mit fundiertem Wissen und praxistauglichen Methoden echten Unternehmenswert zu schaffen. Die Allianz bringt CMOs und andere Entscheidungsträger mit dem erweiterten Marketing-Ökosystem zusammen – von Medien und AdTech über Agenturen und Beratungen bis hin zu MarTech-Anbietern. Gemeinsam erproben, validieren und überführen sie zukunftsweisende Ansätze in die Praxis.

„Wir sind aktuell mit vielen technologischen Umbrüchen konfrontiert und die Anforderungen an Transparenz und Wirkung steigen stetig. In diesen Zeiten braucht es ein praxisnahes, von CMOs aktiv mitgestaltetes Forum, das theoretische Erkenntnisse in konkretes Handeln übersetzt“, kommentiert Elvin Altun Noyan, Country Director MMA DACH. „Mit regionalen Think Tanks, Labs und Veranstaltungen werden wir gemeinsam mit Marketingverantwortlichen aus dem deutschsprachigen Raum Lösungen entwickeln, die Marketingaktivitäten messbar mit Wachstum und Unternehmenswert verknüpfen.“

Schwerpunkte und Maßnahmen in der Region

– Übertragung prämierter Modelle und Tools auf den DACH-Markt, um Marken- und Performanceverantwortliche mit bewährten Erkenntnissen aus den globalen Thinktanks zu unterstützen.

– Start regionaler Labs, unter anderem zu KI im Marketing, datenschutzkonformer Erfolgsmessung und organisatorischer Wirksamkeit in Marketingteams.

– Außerdem werden strategische Partnerschaften mit Medienhäusern, Agenturen und Plattformen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgebaut – mit Fokus auf Kohorten-Messung, Clean-Room-Initiativen und kreative Effektivitätsmodelle.

– Es werden Veranstaltungen und exklusive Workshops für Mitglieder organisiert, die den Austausch auf C-Level fördern und die Implementierung erfolgreicher Ansätze beschleunigen.

Anna Keller, Marketing Director Dermatology, Nutritionals und Media Lead bei Bayer Consumer Health Germany/Austria: „Bei Bayer haben wir mit der MMA an einer Kampagnenstudie für unsere Marke Berocca zusammengearbeitet. Dies war eines unserer ersten Experimente mit KI-gesteuerter Personalisierung und die MMA spielte eine Schlüsselrolle dabei, uns durch den Prozess zu führen. Wir freuen uns, dass wir diese Studie gemeinsam mit unserer Agentur EssenceMediacom und den Experten von der MMA durchführen konnten. Unsere Beziehung zur MMA ist uns weiterhin wichtig, und wir prüfen Möglichkeiten, unsere Zusammenarbeit zukünftig weiter auszubauen.“

Am 3. Dezember 2025 wird Greg Stuart, der CEO von MMA Global, persönlich bei der MMA NEXT! CONFERENCE in Berlin sprechen und die weltweite Neuausrichtung vorstellen, wobei er besonders auf ihre Bedeutung für den deutschen Markt eingehen wird. Im Anschluss nimmt er an der SMARTIES DACH AWARDS Gala teil und bietet Mitgliedern damit die Gelegenheit, direkt mit der globalen Führung in den Dialog zu treten und künftige Kooperationen mitzugestalten.

MMA Germany ist das lokale Gremium der MMA Global, einer Organisation mit mehr als 800 Mitgliedsunternehmen und 15 Regionalbüros. Die MMA ist der einzige Marketingfachverband, der das Ökosystem von Marketern, Martech- und Medienunternehmen zusammenbringt, um die Zusammenarbeit zu fördern und die Zukunft des Marketings zu gestalten. Mehr über MMA Germany erfahren Sie hier: https://www.mmagermany.de/

