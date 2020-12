M&K Sound Gewinnspiel: Die S150 25 Years Limited Silver Edition als Preis der Extraklasse

Hamburg, 10. Dezember 2020 – M&K Sound versüßt die letzten Wochen im Jahr mit einem besonderen Gewinnspiel. Der Preis: Ein Pärchen der legendären High-End-Monitore S150 in stark limitierter Jubiläums-Edition. Teilnehmer müssen lediglich eine Frage beantworten und den Bedingungen zustimmen. Bekannt ist der dänische Hersteller vor allem für hervorragende Heimkino- und Studioinstalationen und war einer der ersten Dolby THX-zertifizierten Lautsprecherhersteller weltweit. Gerade die S150 Lautsprecher sind stark mit der Unternehmenshistorie verbunden und wurden zum 25-jährigen Geburtstag mit einer Sonderserie neu aufgelegt. Dabei vollenden die verfeinerte Technik und eine aufwändige Lackierung das Jubiläumsmodell.

M&K S150: Ein ikonischer Lautsprecher seit 25 Jahren

Der Name Miller & Kreisel und der S150 Monitor sind fest miteinander verwoben. Denn schon seit 25 Jahren wird der Lautsprecher nahezu unverändert gebaut und hat es während dieser Zeit längst zu Kultstatus gebracht. Dazu haben sicherlich auch die Verwendung bei den Mastering-Studios Hollywoods, der legendären Saturday Night Live Show und Broadcastübertragungen von Grammy- und Oscarverleihungen einen Großteil beigetragen. Der S150 ist natürlich auch ein perfekter Spielpartner für anspruchsvolle Stereo-Setups im heimischen Wohnzimmer. Die aufwändige Sonderlackierung in Space-Grau samt passendem Lautsprechergrill untermauert den besonderen Status des Jubiläumsmodells, doch auch im Inneren hat sich einiges getan: So wurde die Frequenzweiche sowie die interne Verkabelung noch weiter optimiert, um verbesserte Räumlichkeit und Tiefenstaffelung bei geringeren Verzerrungen zu erreichen.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Das Gewinnspiel läuft bis einschließlich 31. Dezember 2020. Anschließend wird der Gewinner der 25 Years Limited Silver Edition am 14. Januar persönlich kontaktiert. Wer sich selbst mit einer realistischen M&K Klangwelt beschenken möchte, kann sich an den deutschen Vertrieb Audio Reference wenden: Per Telefon unter 040 / 5 33 20 – 359 oder per E-Mail unter info@audio-reference.de.

Link zum Gewinnspiel:

https://mksound.com/win-s150-limited-edition/#competition

Das Unternehmen M&K Sound

Die Lautsprecher-Systeme und Subwoofer von M&K Sound verfolgen ein einziges Ziel: die verfälschungsfreie Wiedergabe von Audio. Als Erfinder des Subwoofer-Satelliten-Konzepts hat sich M&K Sound bereits in den 1970er Jahren genau mit der Abstimmung komplexer Setups aus mehreren Lautsprechern befasst. Diese Expertise ist heute sowohl in den Stereo-Systemen als auch in umfangreicheren Surround-Aufbauten zu spüren, die dank Timbre-Matching eine außergewöhnlich realistische Klangwelt erschaffen. Nicht ohne Grund setzen professionelle Klangschaffende führender Filmstudios bei ihrer Arbeit an Blockbustern wie Star Wars (Episode I bis III), King Kong oder Fluch der Karibik auf die Wiedergabequalitäten von M&K Sound. Vom Musik- bis zum Filmgenuss bietet M&K Sound Lautsprecher, die mit atemberaubender Klangtreue jeden Hörer in ihren Bann ziehen.

www.mksound.com

Das Unternehmen Audio Reference

Die Faszination guter Musikwiedergabe, brillanter Bilder und handwerklich perfekt gearbeiteter Produkte: Seit über 20 Jahren steht die Audio Reference GmbH für erstklassige Beratung und fachkundige Betreuung des deutschen Fachhandels im Segment High-End-Audio. Unter der Vorgabe “Der Ton macht die Musik” strebt das von Mansour Mamaghani gegründete Unternehmen stets danach, die weltbesten Hersteller in Deutschland exklusiv über ein ausgewähltes Händlernetz zu vertreiben. Zum Markenportfolio von Audio Reference gehören die renommierten Hersteller Audio Research, Basscontinuo, Dan D’Agostino, EAT, GOERTZ, KRELL, MERIDIAN AUDIO, Millennium, Miller & Kreisel, Starke Sound, Sumiko Tonabnehmer, Velodyne Acoustics, Wilson Audio und Yter.

www.audio-reference.de

