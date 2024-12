Mitten unter uns: Der Obstmarktbunker- eine wechselvolle Geschichte

Die „Nürnberger Unterwelten“ bieten am zweiten und dritten Adventswochenende Sonderführungen im Nürnberger Obstmarktbunker an

Nur einen Steinwurf vom Hauptmarkt entfernt liegt – im Herzen von Nürnberg – der Nürnberger Obstmarktbunker. Ein fast vergessenes Bauwerk aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges.

„Hitler hat eine Festung um Europa gebaut, aber er hat das Dach vergessen!“ Mit diesem Zitat von Franklin D. Roosevelt wurde klar, welche Richtung der Krieg der Alliierten gegen Nazideutschland nahm. Bald schon waren Luftangriffe der Royal Air Force und der US Air Force auf deutsche Industrieanlagen und Städte an der Tagesordnung.

Um der Zivilbevölkerung ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, wurde – zumindest kurzfristig – ein ambitioniertes Bunkerbauprogramm begonnen. Wie in anderen deutschen Städten entstanden auch in Nürnberg eine Reihe von Hoch- und Tiefbunkern, die den Menschen Schutz bieten sollten.

Eines dieser Bauwerke ist der 1941 begonnene und im Frühjahr 1943 offiziell in Betrieb genommene Obstmarktbunker. Und wie viele andere Anlagen dieser Art, bot er den Menschen nicht nur während des Krieges Schutz bei Luftangriffen. Vielmehr setzte sich seine Nutzung in der Nachkriegszeit fort.

Dies war – für aufgelassene und unzerstörte Schutzräume – keine Seltenheit. Bei der Nachkriegsnutzung des Obstmarktbunkers jedoch reihten sich einige Kuriositäten aneinander, welche die Anlage zu einer Besonderheit unter den noch erhaltenen und begehbaren Nürnberger Bunkern machen.

Gehen sie mit den „Nürnberger Unterwelten“ auf eine Zeitreise durch einen im Original erhaltenen Bunker, der Zeugnis ablegt von den Tagen des Bombenhagels, den Wirren des Kriegsendes und der Nachkriegszeit. Der den Nürnbergern als Schutzraum, Notunterkunft, Arztpraxis und Hotel diente und der heute einer ungewissen Zukunft entgegensieht.

Nutzen Sie die vielleicht letzte Gelegenheit mit den “ Nürnberger Unterwelten„, ein Stück Nürnberger (Alt-) Stadtgeschichte hautnah zu erleben.

Die Führungen finden vom 6. bis 8. Dezember 2024 sowie vom 13. bis 15. Dezember 2024 alle halbe Stunde statt und dauern jeweils 60 Minuten.

Für weitere Informationen zu Führungszeiten und Eintrittspreisen besuchen Sie bitte unsere Website www.unterwelten-nuernberg.de.

Vereinsportrait:

Der Förderverein Nürnberger Felsengänge e.V. (Nürnberger Unterwelten) hat es sich seit seiner Gründung im Jahr 1994 zur Aufgabe gemacht hat, die historischen unterirdischen Anlagen der Stadt Nürnberg zu erforschen und zugänglich zu machen.

Ziel des Vereins ist die Erforschung, die Erweiterung der Kenntnisse, sowie die Erhaltung der historischen unterirdischen Anlagen in Nürnberg. Zu seinen ehrenamtlichen Aufgaben gehört dabei die Erschließung dieser Baudenkmäler für die Öffentlichkeit. Der Verein hat derzeit rund 250 Mitglieder die in verschiedenen Abteilungen aktiv sind.

Etwa 90 Mitglieder sind als ausgebildete Kellerführer tätig und führen durch den Historischen Kunstbunker, die Wehr- und Geheimgänge der Bastionen, die Stadtmauer, die Lochwasserleitung, den Krebsgassen- und Bahnhofsbunker sowie die Lochgefängnisse.

Ergänzend zur Durchführung von öffentlichen Führungen durch die historischen unterirdischen Anlagen, hat sich der Verein zur Aufgabe gemacht, die Erarbeitung und Pflege von Dokumentationen, die Durchführung von Vorträgen und Ausstellungen, eine denkmalpflegerische Instandsetzung und Instandhaltung von Anlagenteilen sowie schriftliche Publikation von Arbeiten und Plänen über heimatkundliche Forschung. Dies erfolgt auch in enger Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und öffentlichen Einrichtungen. Durch die angebotenen Führungen wird das touristische Angebot der Stadt Nürnberg entsprechend aufgewertet.

Kontakt

Förderverein Nürnberger Felsengänge e.V – Nürnberger Unterwelten

Britta Keim

Albrecht-Dürer-Straße 21

90453 Nürnberg

http://www.unterwelten-nuernberg.de

Bildquelle: Kabelitz