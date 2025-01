MITNETZ STROM und MITNETZ GAS erhalten neuen technischen Geschäftsführer

Wechsel in der Geschäftsführung bei einem der größten Verteilnetzbetreiber in Ostdeutschland: Die Netzbetreiber der enviaM-Gruppe, MITNETZ STROM und MITNETZ GAS, bekommen ab dem 1. März 2025 einen neuen technischen Geschäftsführer. Lutz Eckenroth wird die Nachfolge von Dirk Sattur antreten. Sattur verlässt am 30. April 2025 die Verteilnetzbetreiber, um Vorstand der Badenova in Freiburg zu werden. Eckenroth ist derzeit als Vice President Asset Management bei E.ON SE in Essen tätig. Er wird den technischen Bereich der MITNETZ STROM und MITNETZ GAS mit rund 2.000 Mitarbeitern in einem Netzgebiet leiten, das sich über die vier Bundesländer Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen erstreckt. In der Führungsebene arbeitet er gemeinsam mit Christine Janssen, der kaufmännischen Geschäftsführerin.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Lutz Eckenroth einen Vollblut-Techniker für die MITNETZ STROM und GAS gewonnen haben. Er ist gut vernetzt, kennt kommunale und politische Anforderungen und lebt Technik und Netze. Gemeinsam mit Christine Janssen wird er die MITNETZ-Gesellschaften als führende Infrastrukturanbieter in der Region erfolgreich weiterentwickeln“, sagt Stephan Lowis, Aufsichtsratsvorsitzender der MITNETZ STROM und enviaM-Vorstandsvorsitzender.

Der Diplom- und Wirtschaftsingenieur Eckenroth ist seit Mitte 2021 als Vice President Asset Management bei E.ON SE tätig. Zuvor hatte er von 2015 bis 2021 verschiedene Führungspositionen im Bereich Asset Management und Netzentwicklung bei innogy und Westnetz inne. Vor 2015 bekleidete er leitende Positionen bei der RWE Deutschland AG. Sein beruflicher Schwerpunkt liegt auf Energietechnik, Netzentwicklung und -strategien.

Der zukünftige Geschäftsführer lebt in Wetter (Ruhr), ist verheiratet und hat drei Kinder.

„Die MITNETZ Gesellschaften sind Vorreiter der Energiewende in Ostdeutschland. Unsere Strom- und Gasverteilnetze sind Schlüssel zur Transformation. Ich freue mich darauf, mit einem starken Team unsere Position als zuverlässige und innovative Netzbetreiber zu stärken“, sagt Eckenroth.

Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM) mit Sitz in Kabelsketal ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM). Als größter regionaler Verteilnetzbetreiber in Ostdeutschland ist MITNETZ STROM unter anderem für Planung, Betrieb und Vermarktung des enviaM-Stromnetzes verantwortlich. Das durch die MITNETZ STROM betreute Stromverteilnetz hat eine Länge von rund 72.000 Kilometern und erstreckt sich über Teile der Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH (MITNETZ GAS) mit Sitz in Kabelsketal ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH (MITGAS). Als Verteilnetzbetreiber ist MITNETZ GAS für Planung, Betrieb und Vermarktung der gepachteten Netze verantwortlich. Die Gasnetze haben eine Gesamtlänge von rund 7.000 Kilometern und erstrecken sich über Teile der Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg.

Kontakt

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH

Catrin Glücksmann

Industriestraße 10

06184 Kabelsketal

+493714822051



https://www.mitnetz-strom.de/

Bildquelle: Fotograf: Jörg Mettlach (E.ON SE)