Mitlernende Haussteuerung managt das Zuhause

Komfortable und zukunftsweisende Haustechniksteuerung für mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden

Eigenheim, Glück allein? So sollte es eigentlich sein. Aber ein Haus bedeutet auch Verantwortung und Sorge rund um Themen wie Sicherheit und Werterhalt. Ganz zu schweigen von allem, woran Hausbesitzer tagtäglich denken müssen: Sind die Türen und Fenster verriegelt? Wurde daran gedacht, die Markise einzufahren, wenn ein plötzlicher Sturm hereinbricht? Ist der Keller trocken? Kann das Kind aus dem Fenster im Obergeschoss fallen?

Viele Hausbesitzer üben daher eine regelrechte Choreografie ein, die sie über den Tag verteilt abspulen. Ein Aufwand, der nicht nötig ist. Denn gerade immer wiederkehrende Algorithmen, die unter Umständen von bestimmten Bedingungen getriggert werden, können deutlich besser von smarten elektronischen Steuerungssystemen übernommen werden. An dieser Stelle setzen die Konzepte der GfG Architektenhäuser ein.

In Deutschland als Vorreiter der Smart Homes aktiv, setzt das Team der GfG schon seit vielen Jahren auf intelligente Haussteuerung, die einfach zu bedienen ist und sich an die Bedürfnisse der Hausbewohner anpasst. Als sensibles und mitlernendes System geht diese Haussteuerung weit über die Möglichkeiten eines “normalen” Smart Homes hinaus.

Zum Beispiel verfügt jedes der von der GfG realisierten Hausprojekte über eine eigene Wetterstation. Wenn also das System entscheidet, ob die Markise eingefahren wird, weil ein Starkregen aufkommt, ist es nicht von Daten aus dem Internet abhängig. Diese stammen nämlich eventuell von Messstationen, die Kilometer entfernt sein können und zum gleichen Zeitpunkt ein völlig anderes Wetter erfassen als das vor Ort. Andersherum müssen die Bewohner nicht manuell die Markise wieder ausfahren, wenn schönster Sonnenschein herrscht – nur weil es die besagte weit entfernte Messstation mit einem Sturm zu tun hat. Das System der GfG erfasst die Daten direkt am Haus, sodass die Haussteuerung adäquat reagieren kann.

Noch mehr Komfort bieten zeitgesteuerte Rampen für Mülltonnen. Sicht- und geruchsisoliert verborgen, werden diese zum Leerungszeitpunkt aus ihren Boxen hoch- bzw. rausgefahren.

Besonders für Pendler kann die Erfassung von Staumeldungen aus dem Internet durch das Haussystem ein großer Zugewinn sein: Stellen Sie sich vor, die Weckfunktion des Hauses berechnet automatisch, wie viele Minuten Sie früher losfahren müssen, um pünktlich beim Termin zu sein und weckt Sie entsprechend rechtzeitig.

Intelligente Haussteuerung – mit Sicherheit eine gute Lösung

Schon diese Komfortfunktionen erleichtern das Leben der Hausbewohner. Noch stressbefreiter wird es beim Aspekt der Sicherheit.

Die intelligente Haussteuerung der GfG bietet absoluten Schutz vor Wasserschäden. Sollten die überall im Haus befindlichen Sensoren einen Wassereinbruch oder -schaden messen, laufen vorher einprogrammierte Szenarien ab, die zum Beispiel sofort die Leitungen schließen. Damit können die Beiträge bei laufenden Versicherungen (Hausrat usw.) gesenkt werden. Informieren Sie sich gern bei Ihrem Versicherungsberater über die Möglichkeiten!

Die größte Angst vieler Hausbesitzer sind immer noch mögliche Einbrüche. Die ausgefeilte Haussteuerung der GfG bietet auch hier große Erleichterungen. Sollte ein Einbrecher es tatsächlich durch die Sicherheitstüren und -Fenster mit Fingerabdruck und Zugangsberechtigungs-Management schaffen, wird er von eingeschalteten Lichtern und der Lautsprecherdurchsage begrüßt: “Der Alarm wurde ausgelöst – die Polizei wurde verständigt”. Damit wäre die Heimlichkeit dahin und die Polizei steht in wenigen Minuten vor der Tür. Natürlich besteht die Möglichkeit, Freigaben z.B. für den Gärtner oder Pflegekräfte älterer Mitbewohner festzulegen, damit der Alarm zu keiner Zeit versehentlich ausgelöst wird.

Auch eine Manipulation z.B. der Telefonverbindung durch findige Einbrecher nützt nichts. Mit einer 4G-fähigen SIM-Karte kann stets eine Internetverbindung über das Funknetz hergestellt werden.

Eine so stille wie unsichtbare Gefahr können offene Kamine darstellen, die ja aufgrund des schönen Ambientes auch heute noch sehr beliebt sind. Der Zuwachs von Kohlenmonoxid in der Luft kann von den menschlichen Sinnen oft nicht wahrgenommen werden. Umso schöner ist es, zu wissen, dass die Sensoren der Haussteuerung sofort anspringen und die Lüftung in Betrieb setzen.

Mit der Haustechnik heute schon an morgen denken

Gerade altersgerechtes Wohnen wird durch das System der GfG ermöglicht. Alle Vorgänge im Haus können über Bildschirme überwacht werden und bei einem gesundheitlichen Vorfall wird sofort ein Rettungsdienst informiert.

Mit der richtigen Verkabelung und einem intelligenten Steuerungssystem sind Sie als Hauseigentümer also für alle Lebenssituationen vorbereitet. Denn für jeden Lebensbereich gibt es ein passendes Szenario, das für Sie die Choreografie übernimmt. Ohne die Störanfälligkeit durch Müdigkeit, Stress oder Alter.

Durch den Einsatz der Konsolen und Systeme von myGekko ist die gesamte Programmierung und Überprüfung der Haussteuerung außerdem ein Kinderspiel, für das man kein Technik-Profi sein muss. Zudem bietet die GfG eine ausführliche Einweisung durch einen freundlichen und kompetenten Mitarbeiter.

Komfort und Sicherheit müssen durch eine sensible und intelligente Haussteuerung also nicht auf Ihren Schultern als Hausbesitzer liegen – lassen Sie das ruhig die Profis der GfG Architektenhäuser machen!

Von der Grundstücksplanung über die Finanzierung, die Planung und die Bauphase bis zur Schlüsselübergabe werden alle Bereiche des Hausbaus von der GfG abgedeckt.

Unsere Architekten und Ingenieure erarbeiten mit Ihnen zusammen Ihre individuellen Vorstellungen im Bereich der Grundstücksplanung, der Gebäudearchitektur und des Platz-, Straßen- und Wegebaus Ihres Bauvorhabens. Ob postmodern oder der klassisch gediegene Landhausstil, die GfG erschließt Ihnen alle Wege.

