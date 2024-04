MITGAS bietet deutschlandweit den besten Service bei Online-Abschlüssen

Bei Vertragsabschlüssen im Internet machen Verbraucherinnen und Verbraucher bei MITGAS die besten Erfahrungen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Online-Handel 2024“ der Tageszeitung „DIE WELT“ in Kooperation mit der Ratingagentur ServiceValue. Branchenübergreifend glänzt der ostdeutsche Energieversorger durch exzellente Bewertungen seiner digitalen Dienstleistungen. MITGAS punktet im Ranking „Online-Abschluss“ sowohl in der Kategorie „Energieversorger“ als auch im branchenübergreifenden Vergleich und wird mit dem Prädikat „Nr. 1 in der Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet. Das Unternehmen sichert sich somit die absolute Top-Platzierung.

„Diese Auszeichnung ist ein toller Beleg für unser Engagement bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer digitalen Services. Wir freuen uns sehr, dass unsere Kundinnen und Kunden unser Onlineangebot so sehr schätzen. Dass wir zudem im Vergleich mit anderen Branchen als bestes Unternehmen abschneiden, erfüllt uns mit besonders viel Stolz“, so Lutz Lohse, Leiter Vertrieb/Kundenservice bei MITGAS.

In einer groß angelegten Befragung untersuchten DIE WELT und ServiceValue, welche Anbieter bei Käufen, Buchungen oder Vertragsabschlüssen im Online-Geschäft bei Kundinnen und Kunden für besondere Zufriedenheit sorgen. Basierend auf einer eigeninitiierten und unabhängigen Verbraucherumfrage anhand eines Online-Access-Panels, analysierten die Marktforschungsexperten rund 368.000 Urteile zu 1.964 Unternehmen aus 110 unterschiedlichen Branchen. Dabei setzte sich MITGAS gegenüber zahlreichen Konkurrenten durch und steht branchenübergreifend an der Spitze.

Die Studie „Online-Handel 2024“ wurde auf der Website der Tageszeitung DIE WELT und online bei ServiceValue veröffentlicht.

Die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH handelt mit Erdgas, Bioerdgas und Wärme und bietet Energiedienstleistungen an. Darüber hinaus ist MITGAS Vorlieferant für Stadtwerke der Region. Das MITGAS-Grundversorgungsgebiet erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens. Hauptanteilseigner sind die envia Mitteldeutsche Energie AG mit 75,39 Prozent und die VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft mit 24,6 Prozent.

Kontakt

MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH

Evelyn Zaruba

Industriestraße 10

06184 Kabelsketal

0371 482 1748



https://www.enviam-gruppe.de/media

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.