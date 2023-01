Sie führen ein kleines, mittelständisches Unternehmen und möchten künftig die Anwesenheitszeiten Ihrer Mitarbeiter ohne monatliche Kosten erfassen? Ihre bisherige Methode ist unzuverlässig und enorm zeitaufwändig, da Sie die Arbeitszeit bislang händisch erfassen? In diesen Fällen erweist sich ein digitales Zeiterfassungssystem als äußerst hilfreich.

Welche Vorteile bietet mir ein Mitarbeiter Zeiterfassungssystem ohne monatliche Kosten?

Gerade kleinere Unternehmen benötigen aus Kostengründen ein Arbeitszeiterfassungssystem ohne monatliche Kosten. Hier bieten sich webbasierte Lösungen an. Entgegen vieler Vorstellungen von Arbeitnehmern bieten kostengünstige Zeiterfassungssysteme ihnen selbst diverse Vorteile.

Höhere Mitarbeitermotivation

Einerseits erhöht sich die Motivation von Beschäftigten. Denn diese arbeiten künftig freier und übernehmen mehr Verantwortung. Überdies schätzen sie die Transparenz und flexiblen Arbeitszeiten, die moderne Mitarbeiter Zeiterfassungssysteme bieten.

Mitarbeiterintegration

Durch das Nutzen webbasierter Zeiterfassung entstehen für Ihre Beschäftigten weniger lange Prozesse. Denn diese müssen nicht mehr zur Personalabteilung gehen, um ihren Stand des Zeitkontos zu erfahren. Beschäftigten ist es künftig möglich, ihre Schichten selbst zu planen. Außerdem nehmen sie selbständig Korrekturen ihrer Arbeitszeiten vor.

Prozessoptimierung

Da Ihre Mitarbeiter dank browserbasierter Mitarbeiter Zeiterfassung ohne monatliche Kosten von nahezu jedem Ort ihre Arbeitszeiten selbst erfassen, erfolgen die Buchungen der Zeiten präziser. Und das funktioniert ganz einfach vom Smartphone oder Desktop aus. Somit ermöglichen Sie sogar im Home-Office Tätigen eine exakte Zeiterfassung ihrer Arbeitszeiten.

Was bringt mir ein Mitarbeiter Zeiterfassungssystem ohne monatliche Kosten?

Setzen Sie ein Zeiterfassungssystem ein, das weder zeitgemäß noch kostengünstig ist, entstehen Ihnen zusätzliche Kosten. Denn jeden Tag fallen handschriftliche Arbeiten bei der Erfassung von Arbeitszeit für jeden Arbeitnehmer an. Mindestens fünf Minuten benötigen Sie pro Mitarbeiter. Für zusätzliche Kosten sorgen mögliche Untersuchungen seitens der Personalabteilung. Für gewöhnlich müssen Sie händisch erfasste Daten auf Stundenzettel übertragen, idealerweise in Excel. Dies bringt weitere Kosten mit sich.

Entscheiden Sie sich für transparente Übersichten bei den Arbeitskosten zeugt dies von hoher Professionalität. Sämtliche Arbeitsprozesse fixieren Sie unmittelbar vor Ort Ihrer Kunden, und zwar in Echtzeit. Damit Prozesse in naher Zukunft optimal ablaufen, nutzen Sie diverse Möglichkeiten der Auswertung Ihres Zeiterfassungssystems. Zusätzlich minimieren Sie durch die perfekte Planung des Einsatzes Ihres Personals interne Kosten. Sie haben motivierte Mitarbeiter, wenn sie stärker in die Kontrollmöglichkeiten ihrer Urlaubstage und Arbeitszeiten involviert sind. Zufriedene Mitarbeiter erbringen bessere Leistungen und stärken Ihr Unternehmen.

Get2world Zeiterfassung bietet günstige und voll leistungsfähige Zeiterfassungssysteme für kleine und mittelständische Unternehmen.

