Mit VI.NE.ST. zum Weltrekord und zur persönlichen Freiheit

Normalerweise nimmt sich VI.NE.ST. Expertin Lydia Proschinger viel Zeit für ihre Kunden. Schließlich geht es um das Verändern von limitierenden Gedankenstrukturen. Was über viele Generationen im epigenetischen Material gespeichert wurde geht leider nicht in Sekunden aus dem Unterbewusstsein einfach wegzuwischen. Aber in weniger als 60 Sekunden überzeugte Lydia Proschinger ihre Zuhörer mit ihrem Beitrag beim diesjährigen 2. Internationalen Zoom-Hack Slam der Hermann Scherer AG am 12. Februar 2022. Lydia Proschinger war eine der Teilnehmer:innen aus 22 Nationen, die gemeinsam den Weltrekord nicht nur verteidigten, sondern sogar verbesserten. „Es funktioniert.“ Durch ihren Life-Hack, „Mit selbstgesteuerter Neuroplastizität in die Selbstermächtigung“ wurde sie zur Weltrekordhalterin.

Lydia Proschinger ist Expertin für spirituelle Business- und Potenzialentwicklung. In Ihrer Arbeit geht es um Selbstermächtigung durch die Veränderung von selbstlimitierenden Gedanken. Man erreicht unbewusste Gedankensätze, die wie Sand im Getriebe sind, und ersetzt diese durch positive, beherrschende Gedankensätze. Die wandelbare Natur des Gehirns erlaubt es uns, selbstgesteckte Begrenzungen mit VI.NE.ST., das weltweit derzeit einzige System zur selbstgesteuerten Neuroplastizität, ohne Kraftaufwand aufzulösen.

„Neue, befähigende und dominante Gedankensätze bringen die Veränderung der Gehirnstruktur“, erklärt Lydia Proschinger. „Diese ersetzen die bisherigen, negativen Strukturen, wie eine neue „Software“. Dafür arbeitet der Klient mit Bild-Satz-Kombinationen, die bei ihm emotionale Reaktionen auslösen. Man steuert also seine körpereigene Biochemie mit neuem dominanten Gedankensätzen, die im Unterbewusstsein geankert werden. Diese sind dann als permanentes Programm, jederzeit abrufbar. In Labortests können veränderte Botenstoffkonzentrationen nachgewiesen werden. Das Gehirn wird neuroplastisch umgeformt. Auch diese Veränderungen sind auf MRTs sichtbar. Vor allem bei akuten Stress im Alltag hat es eine Schutzwirkung. Es wirkt sich positiv auf alle Lebensbereiche aus. VI.NE.ST. wird durch die visuellen Impulse ein positiver Begleiter im direkten Umfeld. Das Beste ist, dass es automatisch ablaufende Prozesse verändert, selbst wenn einem die alten Muster bisher nicht auffallen. Unkompliziert in der Umsetzung, ist es überall anzuwenden und wirkt zuverlässig.“ VI.NE.ST. bringt wissenschaftliche Pionierarbeit in den Alltag. Neueste Erkenntnisse aus der Neuro-Psychologie, Psychoneuroimmunologie, der Epigenetik, der Neuroplastizität, der Psycho-Geographie und der Neurosensitivität. Diese zukunftsträchtigen Forschungsbereiche bilden eine fundierte, wissenschaftliche und medizinische Grundlage, die erklärt wie VI.NE.ST. wirkt, auch wenn man nicht nicht daran glaubt. Der Prozess wird durch den Klienten selbst gesteuert.

Lydia Proschinger unterstützt bei der Gesundheitsprävention, der Persönlichkeitsentwicklung und der Stressreduzierung, und sie verhilft ihren Klienten zu neuen Höchstleistungen. Sie begleitet sie auf ihrem Weg zu ihrem „wahren Selbst“, frei von Gedanken- und Verhaltensmustern, die seit frühester Kindheit prägen, von traumatischen Erlebnissen und von epigenetischem Erbe. Welche neuen beherrschenden Gedankensätze integriert werden sollen bestimmt die Auswahl des Klienten, basierend auf seiner Wahrnehmung. Die Ergebnisse der Arbeit erweitern das Bewusstsein, erlaubt tiefe Erkenntnisse, die ihn auf die Reise zum Selbst begeben, das Leben in Freiheit zu genießen.

Foto: Sylke Gall, Photographin

Lydia Proschinger ist spiritueller Business-Coach für deinen Unternehmenserfolg und Mentorin für spirituelles Business-Mindset.

Bildquelle: ©Foto Sylke Gall