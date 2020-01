Coney Island, 23.01.2020 – Oft liest man die Empfehlung, sich bei der Partnersuche möglichst positiv darzustellen, um attraktiv zu wirken und das Interesse anderer Partnersuchender auf sich zu ziehen. Heute weiss man, dass diejenigen die besten Chancen auf eine dauerhafte Beziehung haben, die bei der Partnersuche absolut ehrlich sind. Nun ist es bei den meisten Partnervermittlungen im print oder online Fragebogen nicht gerade einfach, sich so zu präsentieren, wie man wirklich ist. Die führende Partnervermittlung TTPCG ® hat für die Nutzer ihrer Dienste einen online Fragebogen entwickelt, der sicherstellt, dass das tatsächliche Wesen eines jeden Nutzers ehrlich erfasst wird, mogeln ist nicht möglich.

Technisiert seinen Partner suchen, ist hip

Seit Ende der 90er-Jahre die Einführung der ersten Online-Dating-Dienste begann, sorgten diese zugleich für eine Renaissance der Romantik. Denn die neuartige Mischung aus körperlicher Abwesenheit und sinnlicher Präsenz im Mailverkehr begünstigte auch das Entstehen einer intensiven Nähe. Beim modernen Kennenlernen über eine digitale Partnervermittlung lernt man sich anders kennen als bisher, sozusagen von innen nach aussen. Trendsetter war schon vor Einführung der ersten Online-Dating-Dienste der Dating Services von TTPCG ®. Die erste Partnervermittlung, die eine wissenschaftliche Methode zur Partnerauswahl einsetzte, war TTPCG ® im Jahr 1982.

Als der TTPCG ® Partnertest noch in Zeitungen und Illustrierten war

Die Werbung von TTPCG ® in den 80ern dürfte den Älteren unter uns noch in Erinnerung sein. Der wissenschaftliche Partnertest füllte in Illustrierten eine ganze Seite. Menschen auf Partnersuche schnitten den Partnertest aus, befüllten diesen und sandten den Partnertest neugierig postalisch an TTPCG ®. Die Auswahl vieler passender Partner erfolgte mittels Elektronischer Datenverarbeitung, was damals schon einige Tage dauerte, bei vielen tausend Einsendern in jeder Woche. Nach der Auswertung überbrachten Berater der TTPCG ® den Interessenten das Ergebnis persönlich, es gab damals ja noch kein Internet und keine E-Mails. Heute ist TTPCG ® ein hochtechnisiertes Unternehmen, welches auf alle digitalen Möglichkeiten setzt. Heute werden jeden Tag tausende Anfragen von partnersuchenden Menschen aus 53 Ländern bearbeitet. Eines ist jedoch geblieben: Die persönliche Beratung aller Nutzer der Dienste von TTPCG ®. Die Philosophie lautet, dass Menschen zu kostbar sind, um sie mit der digitalen Welt alleine zu lassen.

Studien und Forschung der TTPCG ® für nachhaltiges Partnerglück

Die TTPCG ® Historie dokumentiert eindrucksvoll, dass TTPCG ® die Partnervermittlung war, die seit Unternehmensgründung im März 1981 zahlreiche Meilensteine setzte und immer als Innovator der Branche gilt. Der Start des Gordon Allport update im Leistungsumfang des TTPCG ® Exklusiv Erfolgsprogramms und der Optimierung des Moduls we ask erfolgte für sämtliche Ländermärkte im Zeitstempel Monday, January 13, 2020 UTC +8. In das Update hat TTPCG ® die Erkenntnisse einer achtjährigen Studie einfliessen lassen. Es wurden insgesamt 7.912.695 Matchingprofile analysiert. Paare, die in einer von TTPCG ® gestifteten Partnerschaft leben, wurden nach einem Kriterienkatalog danach befragt, wie sich ihre Partnerschaft im alltäglichen Leben darstellt. So konnte der Global Player TTPCG ® seine Algorithmen lebensnahen Situationen extrem anpassen. Das Gordon Allport update setzt Erkenntnisse der Studien Ergebnisse von 7.912.695 Matching Profilen von Dienste Nutzern der TTPCG ® taktisch klug um, um Partnervorschläge noch zielsicherer ausgeben zu können. Mit diesem Update wird die Übereinstimmung von Mann und Frau noch feinfühliger abgestimmt, um die Chance auf nachhaltiges Partnerglück nochmals weiter steuern zu können. Dazu wurde auch die Software des Moduls we ak den Erkenntnissen dieser Langzeitstudie folgend weiter optimiert. Sicher gibt es viele gute Partnervermittlung und Singlebörsen, aber TTPCG dating services ® ist einmalig.

Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Jacob Brewster, Stillwell Ave, Coney Island, Brooklyn, NY 11223 gelesen. Der Bericht erschien zuerst in englischer Sprache. © 2020 Magazin Couple in everyday life. Übersetzung von Gordon Palmer. Wenn Sie mehr über die Partnervermittlung TTPCG ® wissen möchten, schreiben Sie an pressoffice(at)ttpcg.us

