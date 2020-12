Mit Traumtagkonzept zu mehr Work Life Balance

Kai-Uwe Harz leitet in DU! bist er Regisseur deines Lebens zu mehr Work Life Balance an

Die Macht der Intuition und des Unterbewusstseins lässt sich nach Einschätzung von Erfolgscoach und Autor Kai-Uwe Harz ganz gezielt dazu nutzen, um im eigenen Leben eine ausgeglichene Balance zwischen Leben und Arbeiten zu erreichen. “Die eigene Work Life Balance zu optimieren, endlich aus dem Hamsterrad auszusteigen, mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können – das ist in unserer modernen Arbeitswelt ein weitverbreiteter Wunsch. Viele Menschen, die den Eindruck haben, immer nur hinter ihren vielfältigen Aufgaben hinterher zu hecheln, fehlt der Blick auf die eigene Gestaltungskraft. Das ist ein mitunter gefährlicher Prozess, der auf lange Sicht gesundheitliche Auswirkungen hat. In DU! bist der Regisseur Deines Lebens leite ich meine Leser dazu an, ganz bewusst den Platz auf dem Regie-Stuhl für ihr Leben einzunehmen und das Drehbuch ihres Lebens neu zu schreiben”, beschreibt Kai-Uwe Harz das Konzept seines Nicht-nur-Buchs, einem Ratgeber für mehr Work Life Balance.

Zielcollage für den Traumtag als Handlungsskizze für mehr Work Life Balance

In Tagträume ab zu schweifen, über die Traumwoche zu reflektieren – das kann nach Einschätzung von Kai-Uwe Harz und nach jahrelanger Erfahrung in unzähligen Seminaren zur Persönlichkeits-Entwicklung ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Work Life Balance sein. Seine Seminarteilnehmer und die Leser seines Nicht-nur-Buches fordert der Autor deshalb dazu auf, ihren Traumtag bzw. ihre Traumwoche im Rahmen einer Zielcollage zu Papier zu bringen. Kai-Uwe Harz weiß, wie viel Spaß es machen kann, sich in Ruhe hinzusetzen und aufzuschreiben wie ein traumhaftes Leben sowohl beruflich als auch privat aussehen kann.

Mit DU! bist der Regisseur Deines Lebens Handlungsanleitung zu mehr Work Life Balance erarbeiten

“Es ist ein enorm heilsamer Prozess, sich über Niederschriften die eigenen Ziele bewusst zu machen und unerfüllte Wünsche in den Blick zu nehmen. Ich lade meine Leser dazu ein, ihren idealen Tag beziehungsweise ihre Ideale Woche zu schildern. Wie ein Spiegel sollte diese Woche sich in ihrem Leben wiederfinden. Der Prozess des Notierens dient dazu, Veränderungen nachhaltig auf den Weg zu bringen. Deshalb gibt es in meinem Nicht-nur-Buch viel Raum für eigene Erkenntnisse, Ideen und Gefühle, die direkt bei der Lektüre im Buch niedergeschrieben werden können”, schildert Kai-Uwe Harz. Seite für Seite gelangen seine Leser so zu der Erkenntnis von Veränderungspotenzial und können es Schritt für Schritt zu mehr Work Life Balance umsetzen – ein erfolgreiches Konzept, das mittlerweile auch von Heilpraktikern therapeutisch eingesetzt wird.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

