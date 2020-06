Mit Tee gegen die Sommerhitze

Bei Rekordtemperaturen sorgt Tee Onlineshop mit sommerlichen Teekreationen für Abkühlung

Wer das Wort “Tee” hört, assoziiert es meist mit der dunklen und kalten Herbst- und Winterzeit. Tee im Sommer – für viele undenkbar. Es sei denn es handelt sich dabei um den meist komplett überzuckerten Eistee aus dem Supermarkt. Doch auch “echter Tee”, kann je nach Zubereitung, in den warmen Sommermonaten für die rettende Abkühlung sorgen. Ganz besonders dann, wenn es sich dabei um eigens für die warme Jahreszeit zusammengestellte Sommertees handelt, wie man sie im Tee Onlineshop von AURESA unter https://www.auresa.de/sommertee/ bestellen kann.

Sommertee mit fruchtigen Aromen für Kinder und Erwachsene

Ausreichend zu trinken ist in jedem Alter wichtig – ganz besonders dann, wenn sommerliche Temperaturen herrschen. Im Onlineshop von AURESA findet man unter https://www.auresa.de/sommertee/ deshalb zahlreiche Sommertee Variationen, die sowohl auf die Bedürfnisse von Kindern als auch Erwachsenen ausgerichtet sind. Die kindgerechten Sommertees tragen fantasievolle Namen wie “Erdbeerdschungel” oder “Tropen-Kreuzfahrt”, sind komplett koffeinfrei und begeistern mit ihrem fruchtig-süßen Geschmack auch schon die Allerkleinsten. Für den Koffeinkick am Morgen sorgen dagegen der schwarze Tee “Sommermorgen” oder der grüne Tee “Acht goldene Sonnenaufgänge”.

“Dass man im Sommer viel trinken soll weiß jedes Kind. Aber immer nur Wasser trinken, das wird vielen auf Dauer zu langweilig. Stattdessen greifen sie dann lieber zu Limonade oder Eistee aus dem Supermarkt. Dabei gibt es deutlich gesündere und mindestens genauso leckere Alternativen. Auch kalter Tee kann im Sommer wunderbar erfrischend sein und enthält weniger Zucker als die Erfrischungsgetränke aus dem Kühlregal. Wir haben unsere Sommertees so konzipiert, dass sie auch gekühlt hervorragend schmecken. So lässt sich Eistee ganz einfach selbst zubereiten. Der Vorteil dabei – der Zuckergehalt kann selbst bestimmt werden”, so Danijel Mlinarevic, Gründer von AURESA https://www.auresa.de/

Sommerfeeling mit “fair Tea”

AURESA legt großen Wert auf fairen Handel und eine gerechte Behandlung und Bezahlung aller an der Teeproduktion beteiligten Arbeiter. Das Unternehmen zieht ganz klar Tees aus kontrolliert biologischem Anbau vor, da diese sowohl Menschen als Umwelt schonen. Sämtliche Bestellungen werden von AURESA klimaneutral mit DHL GoGreen verschickt. Des Weiteren betreibt der Teeversand sowohl Bürogebäude als auch Shopserver ausschließlich mit Ökostrom.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

Kontakt

AURESA e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

+49 6181 9911930

presse@auresa.de

https://www.auresa.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.