Mit Sicherheit in eine unsichere Zukunft!

Neuer Zukunftspodcast mit Dr. Alexander Bode gestartet

Die Corona-Pandemie ist noch nicht überwunden und die wirtschaftlichen Folgen lassen sich noch nicht in Gänze abschätzen. Eines ist sicher, wir werden in der Post-Corona Zeit eine deutlich flexiblere Welt erleben. Wie Unternehmen sich auf diese Unsicherheit verantwortungsvoll einstellen sollen, das verrät ab dem Jahr 2021 Dr. Alexander Bode in seinem Zukunftspodcast “Expect the unexpected”.

Der digitale Wandel wird stark durch den Corona-bedingten Lockdown getrieben und führt zu einer enormen Beschleunigung in unserem Lebensstil. Jeder kennt dies aus dem geschäftlichen Umfeld, bei dem das persönliche Treffen vor Ort (fast) vollständig durch virtuelle Meetings ersetzt wird. Das steigert die Effizienz, aber gleichzeitig entfallen genau die Transferzeiten, die man früher mal im Auto oder der Bahn zum Durchatmen nutzen konnte.

“Die Kurzfristigkeit in unserem Konsum- und Arbeitsverhalten werden alle Unternehmen über kurz oder lang zu spüren bekommen. Eine langfristige Planung ohne alternative Szenarien halte ich künftig für unverantwortlich”, so Dr. Alexander Bode, Gründer und Geschäftsführer der trendbasierten Innovationsberatung CONABO GmbH.

Nach Auffassung von Dr. Bode werden die Konsumenten nach der Pandemie nicht wieder in den alten Modus zurückkehren: “Am Beispiel Home-Office sehen wir schon jetzt, dass über 60% der Bürobelegschaften auch in Zukunft tageweise oder sogar vollständig von zu Hause aus arbeiten wollen.” Auch in anderen Bereich von Online-Shopping bis hin zur Teilnahme an virtuellen Musikevents oder Fernsehen statt Kino werden wir eine nachhaltige Verhaltensänderung erleben, ist Bode überzeugt.

Die Unternehmen müssten sich auf diese Veränderungen einstellen, das betrifft alle Unternehmen egal ob groß oder klein und über alle Branchen. “Angefangen bei den eigenen Mitarbeiter*Innen bis hin zu den Kunden der Endprodukte. Die Unternehmen, die diesen Schritt nicht gehen, werden langfristig vom Markt verschwinden,” so Bode.

Um die Unternehmen fit für die Zukunft zu machen, werden die Kunden der CONABO GmbH werden zunächst über ganz konkrete Trends und Innovationen aktiviert. “Wir können dabei auf knapp 50.000 Innovationen in einer Datenbank unseres Kooperationspartners TrendOne zugreifen. Diese werden weltweit Woche für Woche aktualisiert. Damit haben wir einen sehr guten Blick auf die realen Trends, die sich über alle Branchen hinweg ergeben und unseren Kunden unmittelbar nutzen”, präsentiert Bode das Vorgehen und die Datengrundlage.

Auf dieser Basis werden unterschiedliche Entwicklungen identifiziert, die einerseits für die Unternehmen in kurzer Zeit relevant werden könnten. Andererseits erhalten die Unternehmen durch die Auseinandersetzung mit diesen Innovationen eine konkrete Vorstellung davon, wie sie sich in unterschiedlichen Szenarien vorbereiten müssen. “Unser Ziel ist es, dass jeder Kunde genau weiß, was passieren kann und wie er in diesem Fall reagieren muss”, erläutert Bode das Angebot der CONABO GmbH.

In seinem monatlichen Podcast gewährt Bode Einblicke in seinen Berateralltag, schildert konkrete Fälle oder präsentiert neueste Innovationen, die ihn begeistern. Für den Zuhörer schafft dies 20 Minuten, in denen sie sich mit Zukunftsthemen oder konkreten Innovationsimpulsen beschäftigen können. Für die Zuhörer ist dies ein erster wichtiger Schritt in Richtung einer erfolgreichen Unternehmensausrichtung.

Der neue Zukunftspodcast “Expect the unexpected” ist für alle Zuhörer über die gängigen Kanäle kostenfrei zu empfangen. “Mit diesem Angebot wollen wir noch mehr Menschen und Unternehmen dafür gewinnen, sich mit den Innovationen und Zukunftsthemen auch jenseits der eigenen Branchen auseinanderzusetzen”, erklärt Dr. Bode die Motivation für den Podcast. Ziel sei es schließlich, dass die Unternehmen in Deutschland nicht von innovativen Startups aus anderen Ländern abgehängt würden.

Würde Ihr Interesse geweckt? Den Zukunftspodcast “Expect the unexpected” finden Sie unter www.conabo.de/podcast

