Mit SEO und Online-Marketing aus der Corona Krise

Die Corona Krise ist noch nicht überstanden, da steht für viele Unternehmer und Gewerbetreibende schon die nächste Hiobsbotschaft ins Haus. Die wirtschaftliche Lage wird sich, durch die ergriffenen Corona-Maßnahmen, drastisch verschlechtern. Auch der Austritt Großbritanniens aus der europäischen Union, welcher zum 31. Dezember 2020 erfolgt, wird Auswirkungen auf die europäische und damit auch auf die deutschen Wirtschaft haben. Wir steuern somit auf eine ökonomische Eiszeit zu, die selbst die Auswirkungen der Banken-, Finanz- und später Eurostaaten-Krise nach 2008/2009, in den Schatten stellen könnte.

Dennoch bieten diese Krisen auch Chancen und Möglichkeiten. Geschäftsmodelle scheitern, die selbst in guten Zeiten zu optimistisch gesehen wurden. Wettbewerber werden aus dem Markt gespült und es lassen sich neue Marktanteile sichern. Oder aber das eigene Geschäftsmodell wird auf den Prüfstand gestellt und sogar überdacht.

Die auferlegten Corona Maßnahmen zeigten auch, dass man sich möglichst breit aufstellen muss. Wer vorher nur ein Ladengeschäft sein eigen nannte, zog in windeseile einen Webshop hoch, um wenigstens etwas Umsatz zu generieren. Mitarbeiter, Waren, Mieten und Co. müssen schließlich bezahlt werden.

Jetzt ist die Zeit sich möglichst breit und krisenfest aufzustellen. Jetzt ist auch die Zeit sich neue Märkte und Absatzmöglichkeiten, fernab der Einkaufsmeilen, zu erschließen. Webshops und Websites zum Verkauf von physischen oder digitalen Produkten und zum Anbieten der eigenen Dienstleistungen, boomen. Warum nicht also zumindest einen Teil seiner eigenen unternehmerischen Tätigkeiten ins Internet verlagern?

Damit der eigene Online-Shop aber auch gefunden wird, fehlt bei vielen aber eine konkrete Strategie im Bereich SEO und Online-Marketing. Ein Webshop schlechthin reicht oftmals nicht. Kunden suchen ja oftmals bei Google und dort haben es gerade neue Websites und Webshops schwer.

Wenn ein Webshop oder eine Website nicht über relevante Backlinks verfügt, ist sie Google praktisch nicht bekannt. Google hat also auch nur mäßig Interesse diese Website bei Suchanfragen prominent anzuzeigen. Verfügt eine Website oder ein Webshop hingegen über qualitativ hochwertige Backlinks aus der eigenen Branche, ranked diese Seite recht schnell weit oben in den Google Ergebnissen.

Auch andere Bereiche von Online-Marketing können dabei helfen, möglichst schnell Kunden über den eigenen Webshop zu informieren. Zum Beispiel bieten sich Social-Media Kanäle und Kampagnen an, Follower zu Kunden zu machen.

Jetzt ist die Zeit sich neu aufzustellen. Wer im Internet erfolgreich sein will, sollte aber Online-Marketing und SEO direkt mitdenken um auch Kunden auf den eigenen Webshop oder die eigene Website zu lenken.

Wir bieten darüber gerne eine kostenlose Beratung an und helfen die eigenen Vorstellungen über Webshop und Website in die Tat umzusetzen.

