Mit SEO kommt der Einzelhandel in München aus der Krise

Durch professionelle Suchmaschinenoptimierung (SEO) zu neuen Kunden vor Ort online in München

MÜNCHEN. Der Einzelhandel gehört zu den Branchen, die mit am stärksten von der fortschreitenden Digitalisierung betroffen ist. Während Kunden verstärkt über das Internet einkaufen, gerät das klassische Ladengeschäft ins Hintertreffen. Sich selbst dem digitalen Handel zu öffnen und mittels SEO Top Positionen bei Google einzunehmen, wird zum zukunftsträchtigen Konzept vieler Einzelhändler.

Local SEO: Verkauf offline und online per Webseite in München ankurbeln

Kleine und mittlere Ladengeschäfte unterliegen einem wachsenden Druck, der bis an die Existenz geht. Kunden wandern zum Einkaufen ins Internet ab, die Corona-Pandemie sorgt für Einschränkungen bei den Öffnungszeiten und der Kundenzahl. Um eine Geschäftsaufgabe zu vermeiden, ist der Schritt in die digitale Welt der richtige Weg.

Die Kombination aus klassischem Ladengeschäft und einem Online-Verkauf ist gerade für Händler in Großstädten wie München eine reizvolle Alternative. Wie im Einzelhandel vor Ort ist die Konkurrenz in einer Millionenstadt wie München groß, so dass die Sichtbarkeit im Netz über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Hier hilft die Investition in SEO Maßnahmen weiter, die selbst mit einem kleinen Budget umsetzbar sind.

Durch SEO das eigene Ladengeschäft sichtbar machen

Suchmaschinenoptimierung (SEO) fasst alle Maßnahmen zusammen, um eine Webseite in Top Positionen bei Google zu präsentieren. Schließlich nutzen die meisten Kunden zu Hause oder mobil die weltbekannte führende Suchmaschine, wenn gezielt nach Produkten oder einem Einzelhändler in München gesucht wird. Gute SEO beginnt bereits bei der professionellen Gestaltung der Homepage, die viele Einzelhändler leider nicht besitzen.

Die Verknüpfung mit sozialen Medien hilft genauso bei einer SEO Strategie weiter. Gleiches gilt für die Einrichtung eines Online-Shops. Alternativ besteht die Möglichkeit, Waren über Plattformen wie Amazon oder Ebay zu verkaufen. Dies sollte jedoch niemals die eigene Homepage ersetzen, um Kunden umfassende Informationen zu bieten und die eigene Webpräsenz im Sinne von Google zu stärken.

Kunden auch jenseits von München online gewinnen mit SEO

Die Entscheidung für einen modernen Webauftritt inklusive Suchmaschinenoptimierung bietet Einzelhändlern einen weiteren Vorteil. War der Handel bislang auf den Großraum München beschränkt, lassen sich Kunden im gesamten Bundesgebiet und hierüber hinaus gewinnen. Die Stärken des klassischen Händlers vor Ort, beispielsweise die fachkundige Beratung von Kunden, kann telefonisch oder online weitergeführt werden. Dabei muss jedem Webseitenbetreiber bewusst sein, dass die Website und die Sichtbarkeit einer Webseite zwei Seiten derselben Medaille sind.

