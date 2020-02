Mit SEO in Hamburg im Netz gefunden werden

Hamburg ist Hafenmetropole, Weltstadt und Highlight des Nordens gleichermaßen

HAMBURG. Unternehmen aus Industrie und Handel, Handwerk und Dienstleistung finden in Hamburg seit Jahrhunderten eine erstklassige Infrastruktur für eine erfolgreiche Ansiedlung und Etablierung vor. Damit regionale und internationale Sichtbarkeit aber gegeben ist, braucht es heute eine professionelle und SEO-optimierte Website aus Expertenhand. Eine Webseite und die Sichtbarkeit einer Webseite sind zwei Seiten derselben Medaille.

Suchmaschinenoptimierung auf Top-Niveau: SEO für Hamburg

Man kann seine Produkte und Dienstleistungen im weltweiten Web noch so attraktiv präsentieren – wenn die Website im Netz von Interessenten und damit potenziellen Kunden nicht entdeckt werden kann, ist sie mit keinem Nutzen für das Unternehmen verbunden. In der Hansestadt herrscht eine hohe Konkurrenz. Google als wichtigste Suchmaschine der Welt kann effektiv genutzt werden, um Präsenz am regionalen Markt aber auch national und weltweit zu verbessern. Das Zauberwort heißt Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO. Indem ein Webauftritt so konzipiert ist, dass er die Suchbegriffe, die beim Recherchieren eingesetzt werden, optimal integriert, wird er unter den Suchergebnissen (den Search Engine Page Results) optimal platziert. Spezialisierte SEO-Agenturen wie PrimSEO können dies journalistisch wie technisch optimal umsetzen und berücksichtigen die Regionalität des Unternehmens in der Hansestadt dabei effizient.

SEO für Hamburg: viele Maßnahmen für den optimalen Erfolg

Wenn es um SEO, die professionelle Suchmaschinenoptimierung, geht, honoriert Google alles, was dem Besucher einer Website einen echten Mehrwert schaffen kann. Die Palette der Möglichkeiten umfasst dabei wertvolle Verlinkungen (Backlinks und Links), informative Landingpages, kommunikative Social Media-Auftritte, aussagekräftige Metadaten und Überschriften sowie anschauliche Bilder und Grafiken. Dies alles wird so stimmig miteinander verbunden, dass ein Konzept für Suchmaschinenoptimierung umgesetzt wird, welches ein Unternehmen in Hamburg einzigartig darstellen kann. Diese SEO-Maßnahmen werden auch gefördert. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt Maßnahmen zur digitalen Markterschließung im Rahmen seines Förderprojekts go-digital (www.bmwi-go-digital.de). PrimSEO ist eine der Agenturen, die für diese Programm zertifiziert worden sind.

