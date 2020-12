Mit SEO Agentur in Gera ganz neue Wege gehen

Digitalisierung beginnt mit der Bildung: Thüringen bewilligt Fördermittel für Fortbildungszentren

GERA. Thüringen investiert stolze 400.000 Euro für ein neues Zeitalter der Digitalisierung. Im Fokus steht die Modernisierung aller Aus- und Fortbildungszentren und deren Stadtorten Gera, Erfurt und Weimar. Mit knapp 95.000 Einwohnern ist Gera die drittgrößte Stadt Thüringens. Immer mehr Menschen sind miteinander digital vernetzt, das macht sich vor allem spürbar, wie in Zeiten von Corona. Egal ob es eine virtuelle Konferenz im Homeoffice ist oder eine virtuelle Englischstunde per Videoanruf. Die Pandemie hat uns gelehrt, warum die Digitalisierung so wichtig ist. Vor allem klein und mittlere Unternehmen haben erkannt, wie bedeutsam regionale Sichtbarkeit für ihr Unternehmen ist. Dabei stellt sich jedoch die Frage, wie werden Unternehmen und Anbieter am besten online gefunden? Die Antwort heißt “Suchmaschinenoptimierung“, kurz SEO. Hoch spezialisierte Agenturen bieten diese Online-Marketing Dienstleistung auch für Gera an.

Was kann eine SEO Agentur in Gera für Sie bewirken?

Das Internet ist heutzutage nicht mehr wegzudenken. Trotzdem ist es möglich, seine Webseite nach vorne zu pushen und in den oberen organischen Suchergebnissen gefunden zu werden. In diesem Zusammenhang ist die Rede von Local SEO. Doch was genau ist Local SEO? – Local SEO bezieht sich thematisch auf passende Suchbegriffe wie “Rechtsanwalt” mit einem passenden Ortsbezug. Ein Beispiel: Sucht man in der Stadt Gera einen Maler, dann googelt man zumeist “Maler Gera”. Local SEO lautet die Marketingstrategie, die großen Firmen oder kleinen Dienstleistern eine gute Platzierung in den organischen Suchergebnissen von Google, Bing & Co. ermöglicht.

Somit kann man sagen – wer gefunden wird, hat einen klaren Vorteil. Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten und schreitet von Tag zu Tag immer weiter voran. Unternehmen, die sich nicht rechtzeitig mit SEO beschäftigen, werden es in Zukunft schwer haben, ihre Zielgruppe zu erreichen. In diesem Sinne sind die Internet Suchmaschinen heute vergleichbar mit dem klassischen gedruckten Branchenbuch.

SEO Agentur: Unternehmen in Gera mit Google My Business vorantreiben

Um dem potenziellen Kunden die Suche noch mehr zu vereinfachen, können sich Unternehmen bei Google auch einen “Google My Business” Eintrag erstellen lassen. Hier kann man mit nur einem Klick Kontaktdaten, Öffnungszeiten, Bilder und Google Bewertungen anzeigen. Damit kann ermittelt werden, ob bisherige Kunden bereits zufrieden waren. Auch ist die Einbindung von sozialen Netzwerken ein wichtiger Faktor, da sie ergänzend einen schnellen Weg zur Zielgruppe ermöglichen. Facebook und Co. helfen, mehr Präsenz im Internet zu schaffen und so auf sich aufmerksam zu machen.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

Firmenkontakt

PrimSEO GbR

Thomas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 0

07221/ 217460 9

info@primseo.de

http://www.primseo.de

Pressekontakt

PrimSEO GbR

Andreas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 2

07221/ 217460 9

presse@primseo.de

http://www.primseo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.