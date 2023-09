Mit Sauna und viel Wärme der Erkältungszeit trotzen

Saunatextilien, Decken und Wohnmäntel auf erwinmueller.de

Der Herbst naht und damit auch die Erkältungszeit. Um das Immunsystem zu stärken ist Saunieren ideal. Die Saunatextilien von erwinmueller.de sind die perfekten Begleiter für einen entspannten Wellnesstag. Wärme ist das beste Mittel gegen Erkältungen, da helfen auch flauschige Wohndecken, Wohnmäntel und Fußwärmer.

Saunatextilien

Mit Kilt und Sarong ist man in Sauna und Wellness immer bestens gekleidet. Versehen mit einem Gummizug und Druckknöpfen, kann der Sarong nicht verrutschen und ist nicht nur in der Sauna, sondern auch nach dem Duschen ideal. Praktisch sind die aufgesetzten Taschen. Was für die Damen der Sarong, ist für die Herren der Kilt. Auch er ist mit Gummizug und Knöpfen versehen und für alle Größen geeignet.

Vielseitig und praktisch ist der Erwin Müller Unisex-Poncho in Doubleface-Optik mit seiner Außenseite aus weichem Microfaser-Velours und der Innenseite aus saugstarkem Frottier. Der Poncho lässt sich schnell und einfach überziehen und ist für zuhause genauso gut geeignet wie für Wellness, Sauna und Strand. Ponchos, Kilt und Sarong können individuell bestickt werden.

Auch der REDBEST Walk-Frottier Unisex-Bademantel „Chicago“ kann bestickt werden. Der kuschelige Bademantel im klassischen Kimono-Schnitt ist besonders leicht, saugstark und trocknet schnell. Er ist ein praktischer Begleiter für Sauna und auf Reisen. Dank der höhenvariablen Gürtelschlaufen kann der Bindegürtel nach Belieben weiter oben oder unten getragen werden.

Liegetücher für die Sauna sollten robust, saugfähig und vor allem großzügig bemessen sein, damit der ganze Körper draufpasst. Ideal ist eine Länge von mindestens 180 cm. Neben Walk-Frottier ist Pique Baumwollgewebe bestens für Liegetücher geeignet. Seine charakteristische Wabenstruktur sorgt für einen angenehmen Massageeffekt. Dank dieser Luftpolster kann der Stoff sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen. Er verfügt über ein geringes Gewicht, dadurch beansprucht das Tuch wenig Platz in der Saunatasche.

Wärme gegen Erkältungen

Beim Relaxen auf dem Sofa wird es schnell mal kühl. Mit wärmenden Wohndecken und praktischen Wohnmänteln bleibt der Körper warm und Erkältungen haben keine Chance. Die Flauschdecke „Prato“ wird mit ihrer optimalen Wärmehaltung bei geringem Gewicht schnell zum unverzichtbaren Accessoire. Durch eine leichte Hoch-Tief-Struktur kommt das moderne Muster schön zur Geltung und macht die Decke zum Hingucker.

Außerordentlich praktisch sind Wohnmäntel. Durch den Zusatz von Druckknöpfen und einem Reißverschluss wird aus einer gewöhnlichen Wohndecke im Handumdrehen ein wohlig wärmender Wohnmantel mit optimaler Bewegungsfreiheit.

Kalte Füße sind nicht nur unangenehm, sondern oft auch ein Grund für Erkältungen. Da leistet ein Fußwärmer aus Schafwolle beste Dienste. Der kuschelige Fußsack von Erwin Müller besteht innen und außen aus weicher Schurwolle, ist atmungsaktiv und klimatisierend.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Anja Erler

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910



http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566



http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de