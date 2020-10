Mit positivem Mindset aus dem Gedanken-Lockdown – auf La Gomera neue Kraft tanken

BabyMoon-Retreats, ganzheitliche Burnout-Prävention und begleitende Kurse zu Schmerztherapien

living4happiness – Institut für Psychosomatik, Achtsamkeit und Coaching M. Sc. Helene Moll – bietet ganzheitliche Programme zur Wiederherstellung und Ausrichtung des körperlichen, geistigen und emotionalen Wohlbefindens an. Das Angebot umfasst u.a. BabyMoon-Retreats mit Geburtsvorbereitungskurs wie auch Präventionskurse für psychosomatische Erkrankungen und Belastungsstörungen. Ort der Retreats ist die idyllische Sonneninsel La Gomera, die außerhalb aller Corona-Hotspots liegt.

Zertifiziertes Team für jeden Schwerpunkt

Das Team von living4happiness besteht aus zertifizierten Experten. Inhaberin Helene Moll ist Psychologin Master of Science mit den Schwerpunkten Klinische Psychologie und Psychotherapie, behaviorale und kognitive Verhaltenstherapie und achtsamkeitsbasierten Verfahren. Gerrit Moll ist renommierter Personal Coach und spezialisiert darauf, individuelle und mentale Kräfte sowie Selbstachtsamkeit zu stärken und auszubauen. Die Geburtsvorbereitungskurse im Rahmen der BabyMoon-Retreats werden von den kreissaalerfahrenen Hebammen Tina Lüpertz und Marina Schulze Oechtering ausgeführt. Darüber hinaus arbeitet das Team um Helene Moll gezielt mit Ärzten, Heilpraktikern und Schmerztherapeuten zusammen für eine individuell bestmögliche Teilnehmer-Betreuung. Seit 2020 gehört dazu u.a. der bekannte Buchautor und Schmerztherapeut Florian Hockenholz und seine Medical Yoga Academy, die Physiotherapeuten und andere Professionals im Bereich Yoga und Yogatherapie ausbildet.

Körpertherapeutische Retreats, Präventionen und Interventionen

In den körpertherapeutischen Bereichen Yoga und Achtsamkeit geht living4happiness bewusst neue Wege. Dazu werden z.B. psychologische Methoden und Coachings kombiniert. Ziel ist es dabei, Teilnehmern die für sie bestmöglichen Tools für einen neuen Weg oder Neustart an die Hand zu geben. In der Burnout-Prävention und -Intervention sowie den Schmerz-Retreats fließen dazu selbsterfahrende Achtsamkeits- und Yoga-Übungen mit ein, um Teilnehmer in Situationen mit positiv ändernden Ergebnissen zu führen. Angeboten werden individuelle Einzelbegleitungen wie auch Gruppen- und Firmen-Retreats, darunter z.B. Burnout-Präventionen für das Management.

2020 finden noch zwei Kurse im Bereich Schmerz-, Yoga- und Achtsamkeit statt – nähere Informationen dazu in der Rubrik “Retreats” auf https://www.living4happiness.de/.

Harmonisch ruhevoller BabyMoon-Retreat mit Geburtsvorbereitungskurs

Ein in dieser Form bisher einmaliges Angebot sind die von living4happiness geführten BabyMoon-Retreat mit Geburtsvorbereitungskurs. Die bald vollständige Familie reist dazu auf die romantische Insel La Gomera und verbindet dies mit den Vorbereitungen der Mutter und des Paares auf die Geburt. Mit dem weltweit ältesten zusammenhängenden Lorbeernebelwald, prachtvollen Küsten und Plantagen bildet La Gomera damit den idealen Ausgangspunkt für die Vorbereitungen auf die anstehende Geburt. Fernab aller Corona-Hotspots ist damit eine ungestörte Entspannung in weitläufiger Natur bei auch im Winter sommerlichen Temperaturen garantiert. Die Kursgröße ist auf max. 10 Paare beschränkt. Im Paar-Pauschalpreis von 1.499 EUR sind enthalten: der Aufenthalt in der ausgezeichneten Apartmentanlage Jardin del Conde mit Frühstück und Mittagessen, der Geburtsvorbereitungskurs mit Hebamme sowie täglich Schwangerschaftsyoga, Massagen, Themenabenden und vieles mehr. Die Kosten für den Geburtskurs werden von vielen Krankenkassen anteilig zurückerstattet, wodurch sich die Buchung auf ca. 650 EUR pro Person reduziert.

Für werdende Eltern, die dem Corona-Stress im Winter entfliehen möchten, bieten living4happiness Anfang Dezember 2020 letztmalig das bekannte Retreat ohne Hebammenbegleitung als reinen Babymoon-Urlaub an. Der Paar-Preis beträgt rund 1.250 EUR.

2021 widmet sich living4happiness verstärkt dem Bereich Mindset-Aufbau, -Ausbau, -Umbau und verbundenen Themen und wird dazu gezielt via Blog, Video und Podcast informieren. Das Team freut sich auf einen intensiven Community-Austausch. Ebenso werden durch den Ausbau des Partner-Netzwerks und fachliche Weiterbildungen neue spannende Retreat-Angebote und -Inhalte entstehen.

Details zu allen Angeboten und Buchungsoptionen sowie ab 2021 auch im Video-Blog und Podcast auf https://www.living4happiness.de/.

Über living4happiness – Institut für Psychosomatik, Achtsamkeit und Coaching M.Sc. Helene Moll:

Helene Moll, Inhaberin von living4happiness, ist Psychologin (Master of Science) mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie, behaviorale und kognitive Verhaltenstherapie und achtsamkeitsbasierten Verfahren, außerdem zertifizierte Yogalehrerin und Mutter eines 13 Monate alten Sohnes. Die Kurse organisiert und führt sie mit Unterstützung ihres Mannes durch, ebenso Personal Coach und ehemaliger Unternehmer mit Projekten für Angela Merkel, CDU, SPD, Samsung, Audi und VW sowie Vater von vier Söhnen. Vervollständigt wird das Team durch kassenärztlich zugelassene Hebammen. Der Fokus von living4happiness liegt neben den Geburtsvorbereitungskursen ebenso im Bereich psychosomatischer Erkrankungen wie etwa Burn-Out, Schmerzerkrankungen und vergleichbare Bereichen. Alle Kurse finden auf der kanarischen Insel La Gomera statt.

Zum expandierenden Netzwerk von living4happiness gehören Partner wie u.a. die Medical Yoga Academy, Schmerztherapeut Florian Hockenholz, Gewinnerkinder.com und einige interessante neue Überraschungsgäste in 2021.

