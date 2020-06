Mit-Pferden-reisen.de verlost ADAC Anhängersicherheitstraining

Anhänger-Fahrtraining im ADAC Fahrsicherheitszentrum Grevenbroich zu gewinnen

Hamburg, 19. Juni 2020 – Pferdeanhänger sind mit etwas Übung einfach zu manövrieren. Im Fahrtraining für Gespanne im ADAC-Fahrsicherheitszentrum Grevenbroich lernen die Teilnehmer das “gewusst wie” in Theorie und Praxis.

Mit-Pferden-reisen.de verlost unter allen Einsendern der Umfrage einen Gutschein für ein Fahrsicherheitstraining.

Auch in schwierigen Situationen ruhig bleiben: Egal, ob auf der Autobahn im Stopp & Go Verkehr, der steilen Zufahrt zum Hotel oder auf dem engen Turnierplatz. All diese Fahrmanöver erfordern Fahrkönnen und Sicherheit im Umgang mit dem Pferdeanhänger.

Das Fahren und besonders Rückwärtsrangieren ist allerdings lediglich eine Frage des “wie” und Übungssache. Ein spezielles Fahrsicherheitstraining hilft, sich für den Umgang mit dem Pferdeanhänger fit zu machen.

Bremswege und Ausweichmanöver “erfahren”

Wie verhält sich das Gespann bei einer Slalomfahrt? Verlängert sich der Bremsweg auf trockener Straße deutlich, oder unterstützt das Anhängergewicht mittels Reibung sogar beim Bremsvorgang? Wie weiche ich mit meinem Gespann vor einem Hindernis aus?

Im Schutzraum eines Fahrsicherheitszentrums lassen sich im Rahmen des Anhänger-Trainings nicht nur Fahrmanöver üben, sondern auch das richtige Verhalten beim Einweisen und Einparken oder auch das Abschätzen der Abmessungen und die richtige Beladung.

Umfrage beantworten und Anhänger-Fahrtraining gewinnen!

Um den Gutschein für das Anhängerfahr-Training im September 2020 zu gewinnen, müssen die Interessenten eine kurze Umfrage zum Fachportal Mit-Pferden-reisen.de beantworten.

Weitere Informationen auf www.mit-Pferden-reisen.de

Der komplette Bericht “Gewinnen Sie ein ADAC Anhänger-Fahrsicherheitstraining!” ist auf www.mit-Pferden-reisen.de veröffentlicht. Dort finden die Leser außerdem rund 140 Testberichte zu Pferdeanhängern und Zugfahrzeugen, Reiterreisen und Wanderreitgebieten sowie viele weitere interessante Themen für mobile Reiter und Pferde.

Mit-Pferden-reisen ist seit Juli 2010 Deutschlands umfangreichstes Online-Portal für mobile Reiter und Pferde. Im Fokus stehen Testberichte: Mittlerweile sind rund 140 unabhängige Testberichte über Pferdeanhänger und Zugfahrzeuge sowie Zubehör aller Art online abzurufen und werden regelmäßig erweitert.

Weitere Schwerpunkte neben dem Thema Pferdeanhänger und Pferdetransport sind die Bereiche Aus- und Wanderreiten, sei es fürs Wochenende oder einen längeren Reiturlaub in Deutschland oder im Ausland.

93 Prozent der Portalbesucher haben mindestens ein eigenes Pferd, 60 Prozent fahren regelmäßig zu Turnieren oder in entferntere Ausreitregionen.

Firmenkontakt

www.mit-pferden-reisen.de

Doris Jessen

Brunskamp 5 f

22149 Hamburg

040-672 17 48

jessen@mit-pferden-reisen.de

http://www.mit-pferden-reisen.de

Pressekontakt

JESSEN-PR

Doris Jessen

Brunskamp 5f

22149 Hamburg

040-672 17 48

jessen@jessen-pr.de

http://www.jessen-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.